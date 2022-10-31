Мэр Тбилиси подарил квартиру садовнику, который спас детей из фонтана в парке Ваке

Мэр Тбилиси Каха Каладзе подарил квартиру садовнику Дэви Мезурнишвили, который спас жизни двух детей после удара током в фонтане парка Ваке. Об этом Мезурнишвили пишет на своей странице в Facebook, передает агентство «Новости-Грузия».

«Лично Каха Каладзе подарил мне и моей семье строящуюся квартиру в Тбилиси, которая в скором времени будет сдана и полностью отремонтирована», - сообщил он.

Мужчина рассказал, что в течение долгого времени вместе со своей супругой жил на съемной квартире – «в таких условиях, куда невозможно было привести детей». По словам Мезурнишвили, подарок Каладзе станет «большим облегчением» для его семьи.

«Честно говоря, я не ожидал такого подарка. Я хочу, чтобы все правильно поняли, ничего особенного я не сделал», - написал садовник. Мезурнишвили добавил, что Каладзе попросил не обнародовать информацию о передаче квартиры, но он все-таки решил поделиться своей радостью и публично отблагодарить мэра Тбилиси.

13 октября трех детей ударило током в фонтане, который открыли днем ранее после продолжительного ремонта. 13-летняя Марита Мепаришвили скончалась от остановки сердца. Двое ее сверстников пострадали.

Дэви Мезурнишвили бросился в воду, когда все трое детей уже были без сознания. Садовник добирался до центра фонтана, когда самого его продолжало бить током.