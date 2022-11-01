В абхазских магазинах обнаружили 11 бутылок грузинской минералки

В Генеральной прокуратуре самопровозглашенной республики Абхазия сообщили, что завершили проверку сведений о продаже в магазинах грузинской продукции, консервов «Хаши» с флагом и картой Грузии, а также использования в школах учебного пособия «Атлас» с изображением на лицевой стороне обложки грузинского флага.

По информации ведомства, в магазинах обнаружили 74 банки консервов «Хаши» и «Рубец», произведенных в Ставропольском крае России. На этикетках, как сообщалось ранее, размещены грузинский флаг и карта Грузии, включающая в себя территорию Абхазии.

Кроме того, в абхазских магазинах обнаружили 11 бутылок грузинской минеральной воды – «Боржоми», «Набеглави», «Ликани» и «Саирме».

В магазинах продавалось и российское печенье «Морозова» (8 банок, 8 мини-пакетов и 13 упаковок). Импортером продукции оказалась грузинская компания ООО «Компания Орбита» из Тбилиси.

По информации абхазской Генпрокуратуры, продукция реализовывалась в сухумских продуктовых магазинах, а также в Гудаутском, Гагрском, Очамчирском и Гульрипшском районах.

В ведомстве утверждают, что было нарушено абхазское таможенное законодательство. Индивидуальных предпринимателей теперь должны привлечь к административной ответственности.

Генпрокуратура подтвердила и факт использования учебного пособия «Атлас» по географии для 7 класса с изображением на лицевой стороне обложки флага Грузии в Очамчирской школе-интернате имени С.П. Басария. Речь идет о 13 учебниках.

«Министерству просвещения и языковой политики Республики Абхазия предложено произвести замену указанных пособий на образцы пособий, рекомендованных Методическим объединением учителей географии, а именно, учебные пособия «Атлас» 7 класса издательство «Дрофа» 2021 года и «Просвещение» 2022 года», – сказано в заявлении.