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В абхазских магазинах обнаружили 11 бутылок грузинской минералки
В Генеральной прокуратуре самопровозглашенной республики Абхазия сообщили, что завершили проверку сведений о продаже в магазинах грузинской продукции, консервов «Хаши» с флагом и картой Грузии, а также использования в школах учебного пособия «Атлас» с изображением на лицевой стороне обложки грузинского флага.
По информации ведомства, в магазинах обнаружили 74 банки консервов «Хаши» и «Рубец», произведенных в Ставропольском крае России. На этикетках, как сообщалось ранее, размещены грузинский флаг и карта Грузии, включающая в себя территорию Абхазии.
Кроме того, в абхазских магазинах обнаружили 11 бутылок грузинской минеральной воды – «Боржоми», «Набеглави», «Ликани» и «Саирме».
В магазинах продавалось и российское печенье «Морозова» (8 банок, 8 мини-пакетов и 13 упаковок). Импортером продукции оказалась грузинская компания ООО «Компания Орбита» из Тбилиси.
По информации абхазской Генпрокуратуры, продукция реализовывалась в сухумских продуктовых магазинах, а также в Гудаутском, Гагрском, Очамчирском и Гульрипшском районах.
В ведомстве утверждают, что было нарушено абхазское таможенное законодательство. Индивидуальных предпринимателей теперь должны привлечь к административной ответственности.
Генпрокуратура подтвердила и факт использования учебного пособия «Атлас» по географии для 7 класса с изображением на лицевой стороне обложки флага Грузии в Очамчирской школе-интернате имени С.П. Басария. Речь идет о 13 учебниках.
«Министерству просвещения и языковой политики Республики Абхазия предложено произвести замену указанных пособий на образцы пособий, рекомендованных Методическим объединением учителей географии, а именно, учебные пособия «Атлас» 7 класса издательство «Дрофа» 2021 года и «Просвещение» 2022 года», – сказано в заявлении.
- Ранее о том, что в Абхазии продаются грузинские вина и консервы с картой Грузии, а в школах можно встретить атлас по географии с грузинским флагом, заявили в организации ветеранов «Аруаа». Там призвали сотрудников таможни более тщательно осматривать товары, ввозимые на территорию Абхазии.
Другие новости дня
TikTok предложил сотрудникам переехать из России в Ереван, Астану и Бишкек
Сотрудникам российского офиса социальной сети TikTok предложили переехать в Ереван, Астану и Бишкек после объявления мобилизации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в компании.
Журналисты обнаружили, что руководитель отдела глобальных бизнес-решений в Восточной Европе TikTok Анастасия Панина на своей странице в LinkedIn объявила об открытии нового офиса компании в Казахстане. Она же его и возглавит.
Tiktok предложил сотрудникам переехать в одну из трёх стран СНГ, однако все расходы на релокацию, в том числе и на жилье, работники компании должны оплатить самостоятельно. Кроме того, чтобы воспользоваться возможностью работать из другой страны, нужно вернуться в Россию и подписать дополнительное соглашение к трудовому договору.
По словам источников РБК, сотрудники TikTok выражали обеспокоенность тем, что у них нет отсрочки, а компания не сможет обеспечить им бронь. На это им отвечали, что российский офис Tiktok "обязан взаимодействовать с военкоматами и передавать им всю информацию".
Собеседники издания заявили, что в российском офисе TikTok до начала полномасштабного военного вторжения России в Украину в феврале этого года работало от 200 до 300 сотрудников. При этом уже тогда какая-то часть из них находилась за пределами страны. Сейчас, по словам источника РБК, "каждый третий сотрудник находится в других странах". Он обосновал своё заявление сообщениями коллег в рабочих чатах.
Официальный представитель TikTok в России на запрос РБК не ответил.
- После начала российского вторжения в Украину TikTok приостановил работу в России из-за законов, которые вводят уголовную и административную ответственность за фейки про армию. Социальная сеть отключила для россиян возможность загружать новые видеоролики и вести прямые трансляции. Администрация TikTok подчеркнула, что другого выбора у неё не было, поскольку на кону "безопасность сотрудников и пользователей".
- После начала февральского вторжения многие западные компании сокращают присутствие в России и расширяют в соседних странах, в частности, в Казахстане и Узбекистане.
В МВД Грузии сообщили о 24 задержанных наркодельцах
В ходе масштабной спецоперации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Грузии задержаны 24 человека. Среди них — один гражданин Украины, двое — России, трое граждан Казахстана.
Спецоперация проходила одновременно в нескольких городах, в том числе в Тбилиси и Батуми. В грузинской столице центром спецоперации стал пригород Поничала, имеющий печальную репутацию места, где сосредоточена нелегальная торговля наркотиками.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», по обвинению в незаконном сбыте наркотиков и подготовке к незаконному сбыту арестованы 18 человек. Им грозит лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненное заключение. Часть их них – ранее судимы.
Остальные проходят по статье о незаконном приобретении и хранении наркотиков (среди них – граждане Украины и России).
Перед спецоперацией были проведены «контрольные закупки» наркотиков, все было зафиксировано скрытой камерой.
В ходе спецоперации при обысках изъято несколько килограммов кокаина, героина и психотропных веществ.
США продлили срок на разгрузку нефти из России без потолка цен
Танкеры с российской нефтью, загруженные до 5 декабря и разгруженные до 19 января, не попадут под действие потолка цен, который ранее договорились установить ЕС и США. Об этом говорится в разъяснениях министерства финансов США, сообщает The Wall Street Journal.
По данным газеты, уточнение Минфина призвано успокоить нефтяные рынки, поскольку поставки из российских портов на Балтийском море в страны Азии могут занять от 45 до 60 дней.
На прошлой неделе Bloomberg со ссылкой на источники сообщал,что в преддверии выборов в Конгресс США 8 ноября на фоне растущих цен на энергоносители, американские власти обсуждают более мягкие условия потолка цен на российскую нефть.
5 декабря в силу вступает восьмой пакет санкций ЕС против России, включающий введение предельной цены на российскую нефть, перевозимую танкерами. По информации Bloomberg, только страны "Группы семи" (G7) и Австралия согласились соблюдать ограничения. Непосредственно потолок цен планируется определить ближе к моменту, когда начнется действие ограничений. По данным источника Reuters, предельную цену установят, исходя из "исторической" средней стоимости российской нефти в диапазоне 63–64 доллара за баррель. Сейчас российская нефть стоит около 75 долларов.
Москва заявляла, что не будет торговать нефтью по невыгодным для себя ценам.
В Израиле проходят пятые за три с половиной года выборы в парламент
В Израиле 1 ноября проходят выборы в Кнессет - это уже пятые парламентские выборы в стране за последние три с половиной года.
Нынешний оппозиционный лидер Биньямин Нетаньяху, который в прошлом неоднократно занимал пост премьер-министра, рассчитывает вновь возглавить правительство. Его правая консервативная партия "Ликуд", согласно последним опросам общественного мнения, может вновь стать правящей силой. Неясно, однако, будет ли у сторонников Нетаньяху решающее число мандатов. Для парламентского большинства необходимы минимум 61 место, сторонникам экс-премьера пока прогнозируют 60 мест из 120.
Всего в выборах в однопалатный Кнессет участвуют 40 партий, у 11 из которых, судя по опросам, есть шансы набрать достаточно голосов, чтобы попасть в парламент. Основным соперником "Ликуда" считается центристская партия "Еш Атид", которой руководит нынешний премьер Яир Лапид.
В понедельник Лапид написал в твиттере, что израильтяне заслуживают "правительство, состоящее из честных и трудолюбивых людей".
Во многом как и после выборов в прошлом году формирование нового кабинета может занять недели и даже месяцы. В Израиле, как отмечают агентства, даже партии из схожего политического сектора часто не могут сформировать альянсы. 73-летний Нетаньяху прежде уже сталкивался с неудачными попытками собрать правительственную коалицию. В лагере его оппонентов сейчас как левые, так и правые силы, которые стремятся не допустить возвращения в кресло лидера "Ликуда". Помимо этого Биньямин Нетаньяху остаётся под следствием по обвинениям в коррупции.
Одним из решающих факторов в ходе нынешнего голосования называют явку среди арабского населения, которое составляет 20% от общего числа граждан примерно в 9 миллионов 400 тысяч человек.
В июне в Израиле распалась лишившаяся большинства восьмипартийная коалиция во главе с бывшим премьером Нафтали Беннетом. Она просуществовала лишь год. Правительство возглавил глава внешнеполитического ведомства Лапид. Он будет оставаться у власти и до создания нового кабинета.
Югоосетинский депутат Гарри Мулдаров создает новую партию
Депутат парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия, экс-кандидат в президенты Гарри Мулдаров создает новую партию.
Как сообщила телекомпания «Ир», инициативная группа уже представила в Минюст документы, необходимые для регистрации, идет подготовка к съезду партии. Её рабочее название – «За справедливость».
«Движущей силой партии станет молодежь, а целью отстаивание интересов осетинского народа. Желающих вступить в нашу партию достаточно. Главное – это поддержка наших сограждан», – сказал Мулдаров агентству «Рес».
Мулдаров – глава комиссии по делимитации и демаркации де-факто границы Южной Осетии с Грузией. В 2019 году он был избран депутатом от правящей партии «Единая Осетия». Вышел из нее в сентябре 2020 года после того, как поддержал позицию парламентариев, требовавших отставки генерального прокурора Урузмага Джагаева из-за резонансного дела Инала Джабиева. В декабре того же года Мулдаров вошел в состав объединения «За справедливость» вместе с нынешним югоосетинским президентом Аланом Гаглоевым.
В первом туре президентских выборов в апреле текущего года за Мулдарова проголосовали 2592 человека, он набрал 9.33% голосов.
Экоактивиста Аршака Макичяна лишили российского гражданства
Экологического активиста Аршака Макичяна, выступавшего против войны в Украине, лишили российского гражданство по решению суда. Об этом Макичян сообщил в своём фейсбуке. Также гражданства лишились трое членов его семьи: отец и два брата. Гражданств других стран у них нет. Аршак Макичян жил в России с момента, когда ему исполнился год.
Семья Макичян переехала в Россию из Армении вскоре после распада СССР и получила гражданство России. Сейчас суд постановил, что российские паспорта были выданы семье с нарушениями, и что в деле Макичянов не хватает части документов, которые при оформлении потеряло само МВД.
Макичян уверен, что решение суда связано с его гражданской позицией. В России он был активистом экологического движения Firdays for Future, выступающего за борьбу с глобальным потеплением. После начала военного вторжения России в Украину неоднократно выступал против войны и осуждал политику российских властей.
Адвокат Макичяна Ольга Подоплелова так же считает решение суда политически мотивированным. Она назвала поводы для аннулирования российского гражданства "высосанными из пальца, чтобы наказать Аршака за его активизм".
Вскоре после начала войны в Украине Аршак Макичян с женой уехали из России. Макичян планировал вернуться, но после решения российского суда его статус гражданина сменится на статус апатрида - лица без гражданства, что затрудняет любые перемещения.
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Зимние запасы газа в Германии достигли почти 100% объёма
Хранилища природного газа в Германии заполнены практически до предела, сообщило в понедельник немецкое информационное агентство DPA. На конец октября ёмкости заполнены газом на 98,5% максимального объёма. По словам исполнительного директора энергетического объединения INES Себастиана Блешке, это говорит о полной подготовке к предстоящей зиме. В пользу Германии сыграла также тёплая осень: сейчас температура воздуха днём в Берлине около +20 градусов Цельсия, и отопительный сезон в стране ещё не начинался.
Блешке подчеркнул, что Германия смогла приблизиться к достижению независимости от отдельных поставщиков энергоносителей, в том числе от России.
Планы немецкого правительства предполагают, что к 1 ноября все немецкие газохранилища должны быть заполнены не менее, чем на 95%. По словам Блешке, этой цели не достигло только хранилище в Редене в Нижней Саксонии: там уровень газа пока не превысил 91,5% мощности.
Газета Tagesschau уточняет, что абсолютный объём газа, хранящийся в Германии на 29 октября, соответствует 241,62 тераватт-часам, что является рекордным значением. Он превысил предыдущее максимальное значение от 10 ноября 2019 года, когда наличный газ оценивался в 239,62 тераватт-часа.
Однако эксперты обеспокоены тем, что рекордный объём газа, который Евросоюз закупил летом у новых поставщиков по ажиотажным ценам, может дестабилизировать мировой газовый рынок. Потребителям всё равно придётся экономить, поскольку цены на газ для них будут зимой крайне высоки. На рынке же после летнего пикового спроса цены на газ в последние недели начали резко падать, что может привести к кризису многие газовые компании.
Рекордных величин цены на природный газ для европейских покупателей достигли в августе, и с тех пор упали на 70%, причём на 20% - только за последние 10 дней, сообщает СNN. Спотовые цены на газ в Нидерландах периодически падают ниже нулевой отметки.
Европе также приходится сталкиваться с проблемами логистики. Поскольку в поиске новых поставщиков Евросоюз сделал ставку на закупки сжиженного газа, у берегов Испании и стран северо-запада Европы скопились очереди из танкеров с газом, который страны-покупатели не успевают разгружать и перерабатывать. Глава отдела сжиженного газа аналитической компании Vortexa Феликс Бут считает, что для их разгрузки потребуется не менее месяца. Окончательный переход на сжиженный газ вместо трубопроводного может занять до 20 лет.
Американские военные проводят учет вооружений, переданных Украине
Небольшая группа американских военных, находящихся в Украине, проводит инспекции, цель которых убедиться, что украинской армией ведется строгий учет вооружений, полученных от западных стран. Об этом сообщил в понедельник представитель Пентагона.
Инспекции проводятся американским военным атташе в Киеве и сотрудники управления по сотрудничеству в области обороны. Согласно правилам, они не могут проводит проверки вблизи передовой и действуют там, где, по словам представителя Пентагона, "позволяет обстановка". Украинские официальные лица оказывают полное содействие американским инспекторам.
Эти проверки проводятся в рамках кампании, в ходе которой западные столицы хотят убедиться, что современное западное вооружение, переданное украинским вооруженным силам, не попадает в руки российской армии, ее союзников или экстремистских групп. О начале этой кампании было объявлено на прошлой неделе Госдепартаментом. Она проводится в ответ на запросы членов Конгресса, которые требуют от Белого дома отчета о том, на что конкретно используются миллиарды долларов, выделенные на военную помощь Украине.
Как сообщает информационное агентство Associated Press, Госдепартамент подготовил долгосрочный план взаимодействия с Украиной, в рамках которого будет усилен совместный контроль за использованием современного оружия, в особенности, ракетных и противовоздушных систем и усилены меры безопасности на границах страны с тем, чтобы предотвратить потенциальную контрабанду оружия. Украине были переданы тысячи портативных противовоздушных и противотанковых систем, которые могут представлять большой интерес для экстремистских групп.
Независимые журналисты в России создали проект «Говорит НеМосква»
Команда независимых журналистов из России создала проект "Говорит НеМосква". Это телеграм-канал, рассказывающий о жизни в российских регионах. Его главным редактором стал Виктор Мучник, ранее возглавлявший томский телеканал "ТВ-2". Его сайт был заблокирован после начала войны в Украине.
"За Садовым кольцом жизнь не заканчивается – она там, наоборот, начинается", – считают создатели проекта.
Новое СМИ создается силами независимых журналистов, которые ещё работают в различных регионах России, а также тех, кто вынужден был покинуть страну под давлением властей.
- Томская телекомпания "ТВ-2" была одним из самых известных региональных СМИ, власти уничтожили ее в 2014 году. На ее основе было создано "Агентство новостей ТВ-2", которое было заблокировано в начале войны с Украиной. Ещё ранее Роскомнадзор грозил блокировкой сайта из-за текста об акции сторонников Алексея Навального 14 февраля.
- С начала войны за освещение войны в Украине, отличное от версии Минобороны, было заблокировано более семи тысяч сайтов, в том числе медиапроекты Радио Свобода – Север.Реалии, Сибирь.Реалии, Idel.Реалии, а также другие крупные СМИ, среди которых телеканал "Дождь" и радиостанции "Эхо Москвы","Медуза", DOXA, "Медиазона".
В Украине убит замкомандира батальона «Осетия» – он мог быть наемником «ЧВК Вагнера»
В Украине убит заместителя командира батальона «Осетия» Виктор Жидаев с позывным «Витос». Обстоятельства его смерти не раскрываются, пишет Кавказ.Реалии.
О смерти Жидаева сообщил телеграм-канал «Алания» и «Осетия». Добровольческие батальоны «РСО-Алания». В некрологе также говорится, что Жидаев был награжден двумя орденами Мужества, а две недели назад глава Северной Осетии Сергей Меняйло вручил ему медаль «Во славу Осетии».
Международный волонтерский расследовательский проект InformNapalm в 2018 году указывал человека с таким же именем и фамилией, также родившегося в Северной Осетии, среди наемников «ЧВК Вагнера». По данным расследователей, он имел должность старшего стрелка-зенитчика.
В 2012 году человек с именем и фамилией Виктор Жидаев, родившийся в североосетинском Мизуре, был осужден за хранение наркотиков в крупном размере. Свою вину в суде он признал.
Убитый в Украине Виктор Жидаев на одном из снятых в батальоне видео рассказывает, как его дед «был здесь [в Украине] в 1943 году, с гор мизурских, с Тамиска он спустился». Кроме того, в некрологе упоминается, что погибший замкомандира «имел за плечами огромный боевой опыт».
- «ЧВК Вагнера» – российское неофициальное военное подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц. Тренировки наемников проходят на базе спецназа ГРУ в поселке Молькино под Краснодаром. Законодательством России деятельность частных военных компаний запрещена.
- Несмотря на отсутствие правовых оснований, российские заключенные участвуют в войне в Украине как минимум с лета. Их вербовкой занимается «ЧВК Вагнера» – российское неофициальное военное подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц. Владельцем ЧВК считается бизнесмен Евгений Пригожин, которого СМИ неоднократно связывали с президентом Владимиром Путиным. Регионы Юга России стали лидерами среди по числу осужденных, завербованных в «ЧВК Вагнера». С лета на войну в Украину оттуда отправили не менее 2700 арестантов.
- По данным Кавказ.Реалии на войне в Украине убили не менее 143 уроженцев Северной Осетии. Редакция ведет поименный список убитых на войне уроженцев и жителей регионов Северного Кавказа и Юга России, основанный как на официальных, так и на собственных данных, а также на информации других источников (правозащитники, НКО и т.д.).
В Херсонской области расширили зону вывоза местных жителей
Зона вывоза жителей в Херсонской области расширена на 15 км от Днепра, – заявил глава оккупационной администрации Владимир Сальдо. По его словам, Киев готовится нанести ракетный удар по плотине Каховской ГЭС, в результате чего может быть прорвана плотина.
Пророссийские власти планируют вывозить жителей Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.
Ранее, 28 октября, российский глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявлял о завершении «работы по организации вывоза» жителей правобережья Днепра в аннексированной Херсонской области на левый берег и в другие регионы.
Украина обвиняет Россию в депортации своих граждан.
- О начале перемещения жителей правобережья Днепра оккупационные власти Херсонской области объявили 18 октября. Причина, по их словам, наступление украинской армии и обстрелы со стороны Украины. О возможности сдать город Херсон и все правобережье представители российских властей прямо не говорили, однако командующий российскими войсками генерал Сергей Суровикин заявил, что возможны «непростые решения».
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска не собираются отступать из Херсона, хотя и устроили информационную операцию, чтобы ВСУ перебросили туда силы с других направлений.
- Из Херсона уехала российская администрация, также были вывезены несколько памятников российским и советским деятелям и даже упокоенные там останки князя Григория Потемкина-Таврического.
Баку и Ереван договорились «воздерживаться от применения силы»
Президент России Владимир Путин сообщил, что по итогам его переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном удалось согласовать совместное заявление.
Документ опубликован на сайте Кремля. В нем не упоминается Нагорный Карабах, лишь отмечается «ключевой вклад Российского миротворческого контингента в обеспечение безопасности в зоне его развертывания».
Стороны договорились «воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ».
По словам Путина, «не все удалось согласовать, некоторые вещи пришлось изъять из текста, предварительно проработанного на уровне специалистов».
Ранее Пашинян во время встречи с Путиным говорил, что предлагает внести в текст заявления тезис о поддержке российского подхода по нагорно-карабахской проблеме. Алиев, в свою очередь, заявил, что «карабахский конфликт – это уже история».
Полный текст заявления
- Мы, Президент Азербайджанской Республики И.Г.Алиев, Премьер-министр Республики Армения Н.В.Пашинян и Президент Российской Федерации В.В.Путин, встретились 31 октября 2022 года в г.Сочи и обсудили ход реализации трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.
- Подтвердили приверженность неукоснительному соблюдению всех указанных договоренностей в интересах комплексной нормализации азербайджано-армянских отношений, обеспечения мира, стабильности, безопасности и устойчивого экономического развития Южного Кавказа. Согласились приложить дополнительные усилия, направленные на безотлагательное решение остающихся задач, включая блок гуманитарных вопросов.
- Отметив ключевой вклад Российского миротворческого контингента в обеспечение безопасности в зоне его развертывания, акцентировали востребованность его усилий по стабилизации обстановки в регионе.
- Договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 г.
- Подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения в целях достижения устойчивого и долгосрочного мира в регионе. На основе имеющихся наработок условлено продолжить поиск взаимоприемлемых развязок. Российская Федерация будет оказывать этому всяческое содействие.
- Акцентировали важность формирования позитивной атмосферы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения для продолжения диалога между представителями общественности, экспертных сообществ и религиозных лидеров при российском содействии, а также запуска трехсторонних межпарламентских контактов в целях укрепления доверия между народами двух стран.
- Лидеры Азербайджанской Республики и Республики Армения приветствовали готовность Российской Федерации и впредь всемерно способствовать нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, обеспечению стабильности и процветания на Южном Кавказе.
Кипр с 1 декабря отменяет бесплатные визы для граждан России
Власти Кипра с 1 декабря вводят для граждан России визовый сбор в 80 евро за оформление въездных документов. За детей от 6 до 12 лет россиянам нужно будет заплатить 40 евро. Ранее оформление кипрской визы было для граждан РФ бесплатным.
Как пояснили в правительстве Кипра, изменение правил связано с приостановкой соглашения об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией.
ЕС приостановил действие упрощённого визового режима с РФ в сентябре. В связи с этим для граждан России повысился визовый сбор - с 35 до 80 евро. Кроме того, увеличился необходимый для подачи заявления на визу пакет документов.
Позже Эстония, Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Чехия перестали пропускать российских туристов через свои границы в Евросоюз.
Бизнесмен Олег Тиньков отказался от российского гражданства
Бизнесмен Олег Тиньков отказался от гражданства России. Об этом он сообщил в своем инстаграме, приложив фотографию справки, выданной генеральным консульством России в Женеве. Ранее он неоднократно выступал против войны России в Украине.
Миллиардер заявил, что не хочет ассоциироваться с «путинским фашизмом» и гибелью мирных людей. Он призвал и других российских предпринимателей последовать его примеру, чтобы не «работать на фашизм». Также он назвал себя патриотом России - большим, чем сторонники захватнической войны.
Олег Тиньков давно проживает за границей. С 1996 года у него было, помимо российского, гражданство США, от которого он отказался в 2013 году. Сейчас у него гражданство Кипра.
Тиньков - основатель многочисленных компаний в России. Самая известная из них - «Тинькофф-банк», ставший крупнейшим по числу клиентов онлайн-банком в мире. Российский Forbes оценивает его состояние в 4,7 млрд долларов.
После начала военного вторжения России в Украину Олег Тиньков закрыл либо продал свои российские активы. Его долю в TSC Group, которой принадлежит «Тинькофф-банк», купил олигарх Владимир Потанин. Тиньков заявил, что в Россию больше не вернется, и не хочет марать свой бизнес «кровью русских солдат и жителей Украины». В интервью New York Times он рассказывал об угрозах, которые получал со стороны Кремля за свою антивоенную позицию.
- Ранее от российского гражданства отказались несколько других крупных российских бизнесменов, в том числе Николай Сторонский, основатель группы фондов DST Global Юрий Мильнер, глава инвестиционной компании Freedom Finance Тимур Турлов и бывший владелец инвестиционной компании «Тройка Диалог» Рубен Варданян.
В Амстердаме сквоттеры захватили дом экс-главы «Яндекса» Аркадия Воложа
В Амстердаме сквоттеры захватили пятиэтажный дом, принадлежащий бывшему главе российской компании «Яндекс» Аркадию Воложу. После введения Евросоюзом санкций против ряда российских политиков и бизнесменов дом Воложа стоял пустым. Сквоттеры намерены поселить там молодежь и студентов, которые страдают от роста цен на аренду жилплощади.
Как сообщает нидерландская газета De Telegraaf, сквоттеры вывесили из окон плакаты на английском и русском языках, гласящие «Нет войне», «Нет капитализму» и «Яндекс + ФСБ = любовь». Они заявляют, что пока идет война, и на собственность Воложа наложены санкции, дом все равно будет пустовать, поэтому они намерены дать ему новую жизнь: заселить студенческой публикой, а также проводить в нем политические обсуждения. «Помимо акции против нехватки жилья, это еще и протест против войны и капитализма», - считают активисты.
Пятиэтажное старинное здание на улице Vossiusstraat в центре Амстердама зарегистрировано на офшорную компанию Paraseven Limited, принадлежащую российскому бизнесмену Аркадию Воложу, бывшему генеральному директору «Яндекса». Его цена составила около 3,4 млн евро. На каждом этаже есть ванные и сауны. После начала российского военного вторжения в Украину Евросоюз ввел персональные санкции против ряда российских политиков и олигархов, включая Воложа. Его активы в Европе заморожены.
- Аркадий Волож после попадания в санкционные списки вышел из совета директоров «Яндекса» и покинул пост генерального директора компании. Решение Евросоюза он назвал «ошибочным» и «контрпродуктивным».
- Сквоттинг - самовольный захват пустующих зданий - противозаконен в Нидерландах, тем не менее многочисленные молодежные активисты продолжают заниматься им.
Мэр Тбилиси подарил квартиру садовнику, который спас детей из фонтана в парке Ваке
Мэр Тбилиси Каха Каладзе подарил квартиру садовнику Дэви Мезурнишвили, который спас жизни двух детей после удара током в фонтане парка Ваке. Об этом Мезурнишвили пишет на своей странице в Facebook, передает агентство «Новости-Грузия».
«Лично Каха Каладзе подарил мне и моей семье строящуюся квартиру в Тбилиси, которая в скором времени будет сдана и полностью отремонтирована», - сообщил он.
Мужчина рассказал, что в течение долгого времени вместе со своей супругой жил на съемной квартире – «в таких условиях, куда невозможно было привести детей». По словам Мезурнишвили, подарок Каладзе станет «большим облегчением» для его семьи.
«Честно говоря, я не ожидал такого подарка. Я хочу, чтобы все правильно поняли, ничего особенного я не сделал», - написал садовник. Мезурнишвили добавил, что Каладзе попросил не обнародовать информацию о передаче квартиры, но он все-таки решил поделиться своей радостью и публично отблагодарить мэра Тбилиси.
13 октября трех детей ударило током в фонтане, который открыли днем ранее после продолжительного ремонта. 13-летняя Марита Мепаришвили скончалась от остановки сердца. Двое ее сверстников пострадали.
Дэви Мезурнишвили бросился в воду, когда все трое детей уже были без сознания. Садовник добирался до центра фонтана, когда самого его продолжало бить током.
Минобороны России объявило о прекращении вручения повесток
Все мероприятия, связанные с призывом в рамках мобилизации, завершены, – сообщили в Минобороны России. Российский Генштаб направил соответствующие указания командующим войсками, подготовка и вручение повесток прекращается.
«В дальнейшем работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных Сил РФ будет организована только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту», – говорится в сообщении ведомства.
С 31 октября военкоматы должны вернуться к работе в штатном режиме. В дальнейшем на службу будут принимать только добровольцев и контрактников.
Так жителя Батайска Ростовской области, который получил повестку в военкомат, после завершения мобилизации записали на фронт добровольцем. Он рассказал изданию «7х7», что это сделали без его согласия.
«Я говорю, что я же не давал согласие и не имею желания проходить службу. В ответ услышал: "Ничем не могу помочь, свободны, 2 числа явитесь"», - рассказал резервист.
Формально мобилизация может быть завершена только после выхода специального указа президента России. О подписании такого документа пока не сообщалось.
- 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что мобилизационные мероприятия завершены. По его словам, по повесткам призвали 300 тысяч человек. 82 тысячи из них уже направлены на передовую, 218 тысяч проходят обучение.
Ираклий Гарибашвили встретился с президентом ОАЭ
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммадос ибн Заидом Аль Нахайяном.
На встрече были рассмотрены основные направления плодотворного сотрудничества двух стран в различных сферах. Был подчеркнут высокий уровень политического диалога между странами, о чем свидетельствуют состоявшиеся в последние годы визиты на высоком уровне. Выражена готовность к дальнейшему углублению существующего плодотворного сотрудничества, передает Общественный вещатель Грузии.
Было отмечено, что переговоры по установлению режима свободной торговли между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами проходят в активном режиме, а в Грузии многие проекты финансируются за счет арабских инвестиций, и отрадно, что их количество растет.
Ираклий Гарибашвили отметил, что создание зоны свободной торговли создаст благоприятный климат для продвижения и развития торгово-экономических отношений между двумя странами. Подчеркнута важность полного использования большого потенциала в сфере туризма, энергетики, транспорта. Было отмечено, что товарооборот между двумя странами за девять месяцев 2022 года увеличился на 84% и составил 190 млн долларов.
«Сегодняшняя встреча с президентом Объединенных Арабских Эмиратов была приятной. Я обсудил с шейхом Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном вопросы текущего двустороннего и будущего сотрудничества между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами, а также укрепления торговых и инвестиционных потоков на благо наших народов», - отметил Ираклий Гарибашвили.
Оружие для Украины обнаружили у мафии в Северной Европе
Оружие, которое европейские страны поставляют Украине, может попадать в руки преступных группировок в Европе. Об этом заявил представитель Национального агентства безопасности Финляндии Кристер Альгрен. В интервью финской медиакомпании Yle Альгрен рассказал, что спецслужбы северных стран уже конфисковали у преступных группировок винтовки, ранее отправленные Европой в Украину. По его словам, такие случаи были в Финляндии, Дании, Швеции и Нидерландах.
Альгрен также сообщил, что в Финляндию, например, оружие может поступать, например, через клубы байкеров, такие, как Bandidos MC, имеющие свои ячейки и в Украине. Контрабандисты также могут выдавать себя за беженцев. Наиболее безопасный для контрабанды путь - морской, уточнил Альгрен, поскольку досмотр работников портов не такой жесткий, как в авиации.
Он подчеркнул, что спецслужбы европейских государств отслеживают пути незаконного трафика оружия из Украины как в своих странах, так и на общеевропейском уровне.
В середине лета объединенная полиция Евросоюза - Европол - опубликовала заявление, в котором выразила обеспокоенность, что оружие, боеприпасы и взрывчатка с войны в Украине могут попадать в преступные руки. Европол поблагодарил украинские спецслужбы, совместно с которыми он работает над пресечением контрабанды, но подчеркнул, что угроза «расползания» оружия из Украины может даже вырасти после окончания войны.
- В июле Еврокомиссия объявила о создании совместного с Молдовой центра поддержки внутренней безопасности. Тогда еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон напомнила, что после войны в Югославии в Европе сохраняется проблема незаконного оборота оружия, ввезенного организованными преступными группами контрабандой из зон военных действий. Чтобы такого не повторилось с войной в Украине, Еврокомиссия решила создать специальный центр, который должен заниматься координацией помощи ЕС в области охраны правопорядка и пограничного контроля и развитием уже существующих механизмов контроля на границе, в том числе по линии Европола и агентства Европейского Союза по безопасности внешних границ.
Посла Нидерландов вызвали в МИД РФ из-за подозрения в вербовке атташе
Посла Нидерландов в России Хиллеса Арно Бесхоор Плуха вызвали в МИД и выразили ему протест из-за попытки завербовать российского военного атташе при посольстве РФ в Гааге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно заявлению МИД РФ, 20 октября к российскому военному атташе в Гааге обратился представитель службы разведки Великобритании и попытался его завербовать.
«За последние годы на территории Нидерландов в отношении российских сотрудников было совершено несколько таких провокаций со стороны иностранных спецслужб, которые, как мы видим, чувствуют себя на голландской территории как дома», – отметили в ведомстве.
Российский МИД также заявил, что в подобных инцидентах участвуют власти и правоохранительные органы Нидерландов. Согласно данным ведомства, сотрудники голландских спецслужб пытались завербовать трех российских дипломатов, которые ранее были объявлены persona non grata.
Посла Нидерландов также уведомили о том, что «безнаказанные действия спецслужб сопровождаются провокационными медийными вбросами и кампаниями».
МИД Нидерландов эту информацию еще не прокомментировало.
- В марте 2022 года четыре страны ЕС - Нидерланды, Бельгия, Ирландия и Чехия - объявили о высылке большой группы российских дипломатов, заподозренных в шпионской деятельности. Как сообщил МИД Нидерландов, из страны высылаются 17 агентов российской разведки, которые были аккредитованы как дипломаты в различных российских представительствах.
- В июне этого года Служба общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) заявила о задержании сотрудника военной российской разведки, который пытался устроиться стажером в Международный уголовный суд в Гааге и таким образом получить доступ к секретным данным - в том числе о возможных военных преступлениях России.
В аннексированном Крыму началась национализация украинских бизнесов
Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов в понедельник сообщил о национализации имущества ряда компаний и физических лиц, которые он считает лояльными Киеву. Список объектов, подлежащих передаче в государственную собственность, составлен специальной антитеррористической комиссией.
В список входят такие компании, как ООО «РусЛайн Ко», АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия», ОАО «Судостроительный завод «Залив». Аксенов подчеркнул, что работники этих предприятий сохранят свои рабочие места, их сокращений не планируется. «Исключение, - уточнил Аксенов, - могут составлять уполномоченные представители акционеров, которые выполняли волю своих киевских руководителей».
Национализировать также предлагается крымскую собственность украинцев. Ранее Аксенов упоминал, что торговыми и туристическими объектами в Крыму, а также собственными домами и квартирами, владеют президент Украины Владимир Зеленский, экс-председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник и бывший председатель Конституционного суда Александр Тупицкий. «Зарабатывать в Крыму враги России не будут, это принципиальная позиция», - подчеркнул Аксенов.
18 октября Госсовет аннексированного Крыма путем заочного голосования принял постановление, разрешающее признать собственностью республики имущество иностранных государств и граждан, «недружественных России». «Это будет нокаут для тех, кто продолжает выжимать из Крыма прибыль и при этом ведет против нас подрывную деятельность», - прокомментировал постановление парламента Крыма Владимир Константинов.
Со своей стороны, президент Украины Владимир Зеленский в сентябре сообщил, что Верховная Рада должна принять закон о национализации всех российских активов в Украине.
Индия и Турция нарастили импорт из России на фоне санкций
Объём импорта из России резко упал после введения против неё санкций, но ряд стран, среди которых Индия, Турция и Бразилия, с конца февраля значительно нарастили поставки. Об этом пишет The New York Times.
Индия увеличила импорт товаров из России на 430%, Турция – на 213%, Бразилия – на 166%. Среди европейских стран лидерами российского импорта стали Бельгия, которая увеличила импорт на 130%, Испания – на 112% и Нидерланды – на 74%, отмечает издание.
Вместе с тем почти все из изученных The New York Times стран сократили поставки товаров в Россию. Исключение составили Турция, увеличившая свой экспорт на 113%, и Китай с показателем 24%.
На днях агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз обеспокоен ростом поставок бытовой техники в Россию из Армении и Казахстана.
По данным Европейского статистического агентства, за первые восемь месяцев этого года Армения импортировала из ЕС больше стиральных машин, чем за последние два года в совокупности.
Казахстан, как утверждает Евростат, импортировал из Евросоюза холодильников на сумму почти 21,5 миллион долларов – в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Кроме того, и Армения, и Казахстан резко увеличили закупки электрических молокоотсосов при снижении в странах уровня рождаемости.
Источники Bloomberg допускают, что некоторые компоненты и микросхемы из бытовой техники могут быть использованы в военных целях. Это вызывает беспокойство Брюсселя.
По данным Минэкономразвития, в сентябре в рамках параллельного импорта в Россию завезли более миллиона тонн различных товаров на сумму более девяти миллиардов долларов.
- После нападения России на Украину США, Великобритания и ЕС ввели в отношении Москвы санкции. С конца февраля они неоднократно ужесточались. Ограничения среди прочего затрагивают российские энергоресурсы и сырье, ювелирные изделия, косметику, сигареты.
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Экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов госпитализирован в Москве
Бывший чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов госпитализирован в Москве с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом бедренной кости. Он находится в нейрореанимации, сообщает сообщает издание Mash со ссылкой на его дочь Софью.
71-летний гроссмейстер упал на улице у здания Госдумы в субботу, 29 октября. Mash и "База", и специализирующийся на криминальной хронике телеграм-канал 112 утверждают, без указания источников, что депутат был пьян.
Карпов стал чемпионом мира по шахматам в 1975 году, после того как защищать свой титул отказался американец Роберт Фишер. Карпов дважды защищал титул против советского невозвращенца Виктора Корчного в 1978 и 1981 годах, из-за политической подоплёки противостояние стало известно далеко за пределами шахматного мира.
Позже гроссмейстер сначала защитил, а потом уступил свой титул в 1985 году Гарри Каспарову. Матчи стали самой известной серией игр в истории шахмат.
Каспаров известен резкой критикой советских, а затем российских властей, он в эмиграции и известен поддержкой и организацией оппозиционных инициатив. Карпов трижды избирался депутатом Госдумы от "Единой России" и внесён в санкционные списки США, Великобритании и Евросоюза после вторжения России в Украину.
Сборная по футболу Боснии и Герцеговины отказалась играть с РФ
Футбольный союз Боснии и Герцеговины отказался от проведения товарищеского матча со сборной России. Игру планировали провести 19 ноября в Санкт-Петербурге.
Против проведения матча высказались лидеры сборной Боснии и Герцеговины, в числе которых ее капитан Эдин Джеко. Игроки сказали, что играть с россиянами невозможно, пока Россия воюет с Украиной.
Ранее Украинская ассоциация футбола призвала Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустить проведения товарищеского матча между командами.
Вице-президент боснийского футбольного союза Ирфана Дурич сообщал, что УЕФА не запрещают проведение товарищеских матчей. При этом сам Дурич выступал против проведения игры.
- Все российские команды после нападения России на Украину были отстранены от участия во всех международных официальных соревнованиях ФИФА и УЕФА. Единственный матч в 2022 году команда провела в сентябре на выезде против киргизской сборной. Это был первый матч российских футболистов за 314 дней.
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