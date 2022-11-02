Москва возобновила участие в «зерновой сделке». Спустя несколько дней после демарша Россия заявила о получении неких гарантий от Украины. При этом решению предшествовал разговор Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, после которого российский лидер разразился комплиментами в адрес турецкого коллеги и пообещал: если Украина нарушит обещания не использовать гуманитарные коридоры в военных целях, Россия сама возьмет на себя поставки зерна в развивающиеся страны. Причем абсолютно безвозмездно.

Россия возвращается в «зерновую сделку», едва из нее выйдя. «Неопределенное время», на которое Москва приостановила свое участие в соглашении, продлилось меньше недели. В российском Минобороны отчитались, что получили через Турцию и ООН письменные гарантии Украины о том, что гуманитарные коридоры не будут использоваться для ведения боевых действий. Об этом сообщил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков:

«После совершения Украиной 29 октября сего года террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, Российская Федерация приостановила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. Благодаря участию Организации Объединенных Наций, а также содействию Турции удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против Российской Федерации. Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными, и возобновляет реализацию соглашения».

Решению предшествовали переговоры президентов России и Турции. Реджеп Тайип Эрдоган ранее дал понять, что Анкара продолжит реализацию соглашения вне зависимости от того, будет Москва и дальше принимать участие в сделке или нет. По мнению аналитиков, для турецкого лидера «зерновой коридор» значит гораздо больше, чем помощь Украине или развивающимся странам. Эрдогана ждет крайне сложная битва за власть внутри страны, и такой подрыв авторитета, как невозможность гарантировать безопасный проход судов в Черном море, явно не входил в его планы. Поэтому Владимиру Путину, оставшемуся в результате агрессии в отношении Украины практически без серьезных союзников, ссориться с Эрдоганом оказалось явно не с руки. Сам турецкий лидер поспешил сообщить, что участие России в сделке уже возобновлено:

«После телефонного разговора, который мы провели вчера с Путиным, министр обороны России г-н Шойгу позвонил нашему министру национальной обороны Хулуси Акару и сказал, что перевозки зерна будут продолжаться, как было согласовано ранее, с 12:00 сегодняшнего дня».

Впрочем, Владимир Путин поспешил объяснить согражданам, что решение это не окончательное и является жестом доброй воли. А если Украина нарушит указанные гарантии, то Россия сама поставит необходимые объемы зерна развивающимся странам. Причем абсолютно бесплатно. Но российский лидер при этом послал недвусмысленный сигнал своему турецкому коллеге:

«Если мы в будущем в случае нарушения Украиной своих обязательств выйдем из этого соглашения, мы весь объем, который был до сих пор поставлен с территории Украины в адрес беднейших стран, поставим безвозмездно, бесплатно. И, кроме того, мы не будем препятствовать и в будущем в любом случае поставкам зерновых с территории Украины в Турецкую Республику, имея в виду и нейтралитет Турции в конфликте в целом, и имея в виду возможности зерноперерабатывающей промышленности Турецкой Республики и усилия президента Эрдогана, направленные на обеспечение интересов беднейших стран. Здесь у нас сомнений никаких нет, и мы будем продолжать в любом случае сотрудничать с Турецкой Республикой».

По мнению аналитиков, круг тех, кто все еще готов сотрудничать с Владимиром Путиным, стал слишком узким. Настолько, что Москва фактически оказалось в зависимости от Тегерана. Американский Институт изучения войны (ISW) указывает на сообщения западных разведок относительно того, что Исламская Республика готовит к отправке в Россию новые партии беспилотников, а также баллистические ракеты малого радиуса действия. Согласно выводам экспертов, Москва, вероятно, продолжит наносить удары дронами и ракетами по критически важной инфраструктуре Украины, пытаясь таким образом компенсировать провалы ее конвенциональных сил на фронтах.

Вашингтон в лице представителя Госдепартамента США Неда Прайса выводы аналитиков, по сути, подтвердил:

«Мы обеспокоены тем, что Россия может также попытаться приобрести у Ирана современное обычное оружие, такое как ракеты, которые почти наверняка будут использоваться для поддержки войны России против Украины. Это партнерство существовало и ранее, но теперь ясно, что иранский режим предпринимает шаги для углубления этого партнерства. Очевидно, что Россия сейчас находится в довольно тяжелом положении, определенно более отчаянно нуждаясь в партнерах, которых в противном случае она, возможно, не искала бы».

При этом, согласно источникам издания The New York Times в американском правительстве, возможности российской армии переломить ситуацию на фронте настолько низки, что военное командование ведет дискуссии о том, как и когда Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Согласно газете, Владимир Путин лично в таких разговорах не участвовал, но сам факт того, что этот вопрос обсуждался, беспокоит Белый дом, так как он напрямую указывает, в каком смятении находятся российские генералы на фоне неудач в Украине.

The New York Times отмечает, что американская разведка поставила Белый дом в известность относительно дискуссий о применении ядерного оружия в российском военном руководстве еще в середине октября. Тем не менее признаков какой-либо подготовки к такому удару пока не наблюдается. В Пентагоне полагают, что в распоряжении России есть порядка двух тысяч тактических ядерных боеголовок. И ядерная угроза воспринимается в Вашингтоне со всей серьезностью.

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