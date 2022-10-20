Европа накажет Иран за поставки России беспилотников, которые используются в атаках на украинские города и критическую инфраструктуру. При этом намерение ООН провести расследование в вопросе происхождения дронов-камикадзе натолкнулось на яростное противодействие России. Дошло до того, что Москва пригрозила пересмотреть свои отношения со Всемирной организацией.

Поставки Ираном беспилотников-камикадзе Shahed-136 России будут стоить Исламской Республике очередного пакета санкций. Совет Европейского союза в рекордно короткие сроки согласовал и утвердил рестрикции, под которые попали компания-производитель Shahed Aviation Industries и три физических лица – начальник штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багери, командующий Аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции Саед Агаджани и ответственный за логистику в иранском Минобороны Ходжатола Гореиши. Санкции вступают в силу с сегодняшнего дня.

Решению предшествовало заявление украинского президента Владимира Зеленского, который призвал Европу реально посмотреть на ситуацию с иранскими дронами, наносящими ущерб не только Украине, но и всему континенту:

«Вместо экспорта культуры Иран экспортирует смерть. Вместо того чтобы импортировать культуру, Россия импортирует смерть. И направляет ее против нас, и не только против украинцев, не только, а против Украины – как первого поля битвы, битвы России с объединенной Европой. И это очевидно, но не все признают эту очевидность».

В ответ канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что планам Владимира Путина по разобщению Европы в вопросе помощи Украине не суждено сбыться:

«Он (Владимир Путин) делает ставку на нашу слабость. Но он ошибается. Мы не слабы… Европа стоит вместе и проявляет солидарность друг с другом и с Украиной. Мы сильны и энергичны как никогда раньше. Путин не добьется своих военных целей».

В Москве на решение ЕС и намерение Секретариата ООН провести соответствующее расследование о происхождении дронов, атакующих украинские города и энергообъекты, отреагировали нервно. Заместитель представителя России в ООН Дмитрий Полянский заверил, что беспилотники являются продукцией российского ВПК, а возможное расследование приведет к серьезным последствиям для всего мироустройства:

«Я могу вам сказать, что, во-первых, пресс-секретарь президента сказал, что они российского производства, а во-вторых, на обломках дронов, после того, как они поразили цели, вы могли видеть надписи на русском языке. Я не думаю, что русский язык широко используется в Иране. Я бы сказал, что у нас есть своя индустрия дронов, которая производит то, что нам нужно для этой кампании. Что касается роли Секретариата ООН, то у него нет мандата расследовать что-либо. Его роль носит чисто технический характер по подготовке залов заседаний, распространению сообщений и так далее. Это не комитет по санкциям и не группа экспертов. Надеемся, что Секретариат и сам Генеральный секретарь больше не будут нарушать решения Совета Безопасности ООН, не выйдут за рамки своего технического мандата и воздержатся от проведения каких-либо нелегитимных расследований. В противном случае нам придется переоценивать наше сотрудничество с ними, что вряд ли кому-то выгодно. Мы не хотим этого делать, но другого выхода не будет».

Беспилотники «Герань-1» и «Герань-2», по мнению экспертов, не что иное, как закупленные Россией у Ирана дроны Shahed-131 и Shahed-136. Первый чуть меньше, несет всего 15 кг взрывчатки, боевая часть второго достигает 50 кг. Оба оснащены двигателями китайского производства, и за издаваемый характерный шум их окрестили «мопедами».

Будучи сравнительно недорогими, беспилотники стали серьезным вызовом для украинской системы ПВО, рассчитанной в первую очередь на противодействие ракетным атакам и авианалетам. Сейчас же Киеву приходится расходовать на дроны куда более дорогие противоракеты, запасы которых также ограничены.

При этом Москву раздражает, что Европа, в предыдущие годы предпочитавшая компромиссные варианты, в этот раз демонстрирует серьезность намерений помогать Украине до конца. Помимо санкций, призванных подрезать крылья иранским дронам, российскому МИДу очень не понравилось и решение ЕС выделить необходимые средства на подготовку украинских солдат. Это, уверяет официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, делает Евросоюз непосредственным участником конфликта наряду с США:

«Европейцы стараются не отставать от своих «старших братьев» – американцев. Страны ЕС и общеевропейские институты уже раскошелились на 8,6 млрд долларов, а 17 октября с.г. их министры иностранных дел утвердили создание миссии Евросоюза по военной помощи Украине. Она будет развернута уже через месяц и за два года должна подготовить более 15 тыс. военнослужащих командного состава различного уровня. На эту затею выделяется дополнительно почти 107 млн евро. Этот шаг идет в одном ряду с поставками летальных вооружений киевскому режиму и качественно повышает вовлеченность Евросоюза, делая его стороной конфликта».

Всего указанной программой предусмотрена подготовка примерно 15 тысяч украинских солдат. Оперативные штабы по координации учений планируется создать в Германии, Польше и Бельгии. Кроме этих стран учения будут проходить на территории еще нескольких европейских государств. На данный момент известно, что свои полигоны также предоставит Чехия. Обсуждение создания европейской миссии по подготовке военнослужащих ВСУ началось еще в августе и было поддержано большинством стран Евросоюза.

При этом, как выражается российский МИД, «старшие братья» европейцев считают, что непрекращающиеся атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру и города говорят о том, что Владимир Путин, будучи не в состоянии переломить ситуацию на фронтах, пытается таким образом запугать население Украины. Об этом, в частности, заявил президент США Джо Байден:

«Я думаю, что Владимир Путин находится в невероятно сложном положении, и это, на мой взгляд, отражает то, что единственным доступным ему инструментом является жестокое обращение с отдельными гражданами, гражданами Украины, попытка запугать их и заставить капитулировать. Но они не собираются этого делать».

То, что российское руководство оказалось в сложном положении, подтверждают и западные спецслужбы. По мнению военных аналитиков, с большой долей вероятности в Москве принято решение оставить правый берег Днепра. К такому выводу пришла британская разведка, проанализировав заявления командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина о ситуации в Херсонской области. Авторы доклада называют заявление Суровикина «весьма необычным» и, вероятно, указывающим на то, что в Кремле всерьез рассматривают возможность вывода значительной части своих войск из района к западу от Днепра.

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