Пашинян: экономика Армении переживает бум

Экономика Армении переживает бум, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, представляя в парламенте проект государственного бюджета на 2023 год.



Пашинян сообщил, что только в первом полугодии текущего года показатель экономической активности составил 14,1%, что является чрезвычайно важным с точки зрения преодоления сложного послевоенного и постковидного периода.

«Очень хорошо, что мы, наверняка, закончим этот год с двузначным экономическим ростом и, по сути, преодолеем высокий разрыв в росте, который у нас был в 2020 году, но это только часть истории, потому что мы также стремимся обеспечить в 2023 год как минимум 7-процентный экономический рост», – сказал он.

Пытаясь объяснить, какое отношение его правительство имеет к этому экономическому успеху, Пашинян сказал, что они пожинают плоды своей политики борьбы с монополией и системной коррупцией.

Пашинян напомнил, что еще во время революции 2018 года он пообещал в течение одного-двух лет увеличить доходы бюджета на 35-40%. По его словам, это обещание выполнено. Только по итогам 2022 года они ожидают, что доходная часть бюджета превысит показатель 2018 года на 1,6 млрд долларов, бюджет этого года будет перевыполнен на 80 млрд драмов. Более того, учитывая планирование бюджета 2023 года, Пашинян пообещал через четыре года после революции увеличить доходы бюджета на 75%.

Между тем, депутат оппозиционной фракции «Айастан», член парламентской комиссии по экономическим вопросам Тадевос Аветисян называет эти оптимистичные заявления Пашиняна манипуляцией, утверждая, что на самом деле уровень жизни людей не улучшился, более того, социально необеспеченые слои населения оказались в худшем положении. По его словам, это подтверждает и отчет Всемирного банка, согласно которому в начале этого года увеличилось число недоедающих, в том числе недоедающих детей.

По мнению оппозиционного депутата, если доходы бюджета стабильно растут, то социальные расходы должны были быть увеличены, между тем, в проекте бюджета на 2023 год на социальную сферу было запланировано лишь 10-процентное увеличение.

Пособия по бедности не увеличатся, пенсии повысятся лишь на 6-7% в тех условиях, когда в сентябре годовая инфляция уже составила почти 10%.