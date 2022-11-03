В конце октября в российском интернет-издании «Кавказский рубеж» была опубликована беседа с директором «Центра геополитических исследований» Дмитрием Родионовым. Она помещена под кричащим заголовком «Российский эксперт рассказал, на что именно тратят миллионы долларов американцы в Абхазии». Абхазское Агентство социальной информации «Апсны» дало на эту публикацию жесткий ответ.

Но прежде, чем перейти к аргументации сторон, напомним о предшественниках Родионова на данном поприще в России – поиска готовящих в Абхазии извне «цветную революцию». Как правило, ничего, кроме гомерического смеха в абхазском обществе они не вызывали – ни тогда, когда Яна Амелина заявляла, что оппозиционеры во главе с Раулем Хаджимба хотят прийти к власти с помощью «западных денег», ни тогда, когда через два-три года другой российский политолог Владимир Лепехин вещал, что уже оппоненты Хаджимба в борьбе за власть, оказавшиеся в оппозиции, вот-вот на своих митингах «начнут размахивать флагами Евросоюза». Но вот десятые годы сменились двадцатыми, а это представление в российских политологических кругах, оказывается, живет и здравствует. При этом Родионов не ограничивается вбросами своего «внутреннего убеждения», а пытается рассуждать развернуто. Правда, опять же аргументация его дальше все того же «убеждения» не идет. Вот что пишет, опираясь на эти рассуждения, «Кавказский рубеж»:

«Сотрудники российских спецслужб отследили денежные переводы в рамках программ United Nations Development Programme (UNDP) – Программы развития ООН на постсоветском пространстве. Так, в Абхазии на «поддержку» гражданского общества в течение четырех лет от UNDP в общей сложности было получено 2,8 млрд рублей. Аналогичная ситуация и в Приднестровье, Нагорном Карабахе. По сути, все выделенные средства шли на формирование в этих республиках антироссийских настроений и переориентацию внешней политики на Запад. Примечательно, что укрепление союзнических абхазо-российских отношений заставляет Запад предоставлять все больше средств на «поддержку» так называемого гражданского общества в республике. Напомним, что UNDP выделяет деньги на проекты, нацеленные на дестабилизацию в постсоветских странах».

Интересная аргументация, да? «Напомним» – и достаточно. Агентство социальной информации «Апсны», назвав эти выводы «явно предвзятыми и провокационными», пишет:

«Во-первых, о «формировании антироссийских настроений и о переориентации внешней политики на Запад», во-вторых, о том, что «UNDP выделяет деньги на проекты, нацеленные на дестабилизацию в постсоветских странах». Однако почему-то в статье не говорится о сумме, которая пополнила бюджет Абхазии в качестве налогов, либо такие данные считаются несущественными. Оскорбительным и неприемлемым является выражение г-на Родионова «так называемое гражданское общество», поскольку именно гражданское общество, как основа демократического строя, в Абхазии является одним из самых сильных на Кавказе. Ни один проект, который поддерживается или получает финансирование от международных организаций, не нацелен на дестабилизацию в стране или на разжигание антироссийских настроений. Для того чтобы обвинять в этом, надо предоставить факты. А таких фактов нет и быть не может… Опираясь на данные спецслужб, отследивших денежные переводы в рамках программ United Nations Development Programme (UNDP), автор почему-то не затруднил себя проверкой – на что именно были потрачены деньги международной организации. Не потому ли, что нацеленность проектов на укрепление демократии, поддержку уязвимых групп населения, на сохранение культуры не вписывается в его предвзятые намерения? При этом автор почему-то не говорит об отчетности и полной прозрачности всех производимых трат… Не умаляя роли России в победе абхазского народа и его дальнейшей поддержке, мы все же не должны забыть о том, что в тяжелые для страны послевоенные и блокадные годы известные международные гуманитарные организации участвовали в жизни жителей Абхазии продовольствием, медикаментами, а в дальнейшем – программами по разминированию, поиску без вести пропавших, по продовольственному и медицинскому обслуживанию, ремонту мостов и школ, предоставляли возможности освоить новые технологии и культуры в сельском хозяйстве».

Далее «Апсны» добавляет, что финансирование UNDP (ПРООН) состоит из взносов государств и, в частности, Российской Федерации. Это означает, что РФ участвует в финансировании проектов ООН на нужды Абхазии. Удивляет, что Родионов не обращает на это никакого внимания...

В завершение агентство пишет: «Хотелось бы посоветовать г-ну Родионову больше внимания уделять недавней истории нашей республики и ее современной действительности, а не клепать по шаблону страшилки, способствующие лишь изоляции Абхазии».

Надо сказать, что Родионов все же пытался «уделить внимание» недавней истории Абхазии, но делал это, на мой взгляд, весьма поверхностно и искаженно.

Вот некоторые из рассуждений Родионова: «Что касается Приднестровья, я вообще не представляю, как в Приднестровье можно разжигать антироссийские настроения, там практически 100% населения пророссийское. Они раз за разом на референдумах голосуют за присоединение к России. Мне очень сложно представить, что Западу в ПМР можно сделать вообще».

По этому поводу любой живущий в Абхазии и ориентирующийся в абхазских реалиях удивится: а что, в Абхазии не так же население пророссийское? Или абхазское общество не понимает, что любая другая внешнеполитическая ориентация приведет к тому, что ее будут неизбежно заталкивать в «лоно Грузии». Только не надо ставить знак равенства между пророссийской ориентацией и стремлением войти в состав РФ. Это разве одно и то же?..

Далее Родионов говорит: «Что касается Абхазии, Абхазия достаточно сложный регион, там действительно периодически бывают определенные антироссийские настроения, пытаются качать темы о том, что Россия слишком активно вмешивается во внутреннюю политику, якобы пытается навязывать им «своего» президента. Помню, во время выборов 2004 года было там такое, когда Рауля Хаджимба назвали ставленником Кремля на основании того, что он выходец из «органов», на этом основании делался вывод, что он имеет связи с Москвой. Тогда очень активно качали тему, что Москва пытается устанавливать свою власть».

Человек явно путает причину со следствием и явно не владеет полнотой информации. Все дело в разгоревшейся в 2004 году острейшей внутриполитической борьбе по ходу президентских выборов, а не в неких «антироссийских настроениях» в Абхазии. Российские власти действительно сделали тогда по ряду причин ставку на Хаджимба, начиная со знаменитого шоу на Республиканском стадионе 30 сентября, но после, убедившись в бесперспективности и ненужности подобных действий, воздерживались от любых вмешательств в последующие президентские выборы в Абхазии.

И, наконец, такой пассаж у Родионова: «Мы прекрасно понимаем, что западные фонды участвуют в раскачке этих тем и дают на это деньги. Но любая оппозиция, которая сегодня берет деньги у западных НКО и пытается качать антироссийскую тему, став властью, так или иначе, будет вынуждена ориентироваться на Россию, поскольку американцы, даже дав ей деньги, поддерживать все равно будут Грузию. И денег ей больше дадут, и официально – они всегда будут поддерживать Грузию, и никогда они Абхазию не признают. Поэтому любая абхазская власть, хочет она этого или нет, она обязана быть пророссийской».

Странно. Неужели Дмитрий Родионов считает, что любая оппозиция в Абхазии не понимает таких элементарных вещей, до которых он сам додумался? Кстати, два основных противоборствующих политических лагеря в Абхазии сменяли друг друга у кормила власти через каждые 6-9 лет, и большинство власть имущих – это бывшие оппозиционеры и наоборот. Да, находясь в оппозиции (по очереди!), многие абхазские политики с азартом обвиняют власть, что та в отношениях с главным стратегическим партнером проявляет чрезмерную уступчивость, ведущую к утрате суверенитета. И тут же (!) спешат заявить, что в их позиции нет ничего антироссийского. Больше того, понимают это – что без России нам «и не туды, и не сюды» – не только политики, но и все общество, любой крестьянин в Абхазии.

Только вот Дмитрию Родионову все равно ну никак не отказаться от своего основополагающего тезиса – «западные фонды финансируют оппозицию в Абхазии». Зачем, для чего? И через кого – через руководителей абхазских НПО, которые сами во власть не стремятся и многократно заявляли о своей равноудаленности от борцов за эту власть? При этом опять же никаких фактов при повторении этого тезиса, только «внутренняя убежденность» политолога.

Конечно, в Абхазии живут не столь наивные люди, чтобы не понимать: многие доноры организации международных встреч в Европе после войны с участием представителей Абхазии, Грузии и Южной Осетии, очевидно, надеялись в душе, что эти встречи будут в какой-то мере содействовать достижению цели Запада восстановить целостность Грузии в границах Грузинской ССР. Вот эти надежды как раз можно назвать наивными. Или сможет кто-то назвать хоть одного из десятков участников этих встреч из Абхазии – госчиновников, представителей НПО, журналистов и так далее, кто за все эти три десятилетия стал поборником названной целостности?

И в принципе «западники», которые на это рассчитывали, давно уже поняли, что Абхазия – это не Грузия, не Украина, не Молдавия, где можно менять внешнеполитическую ориентацию. Но международные НПО продолжают свою работу здесь, за что тысячи жителей республики, которым они помогают в решении насущных проблем, им благодарны. Но теперь, увы, и в Абхазии появились люди, которым не терпится их «выгнать», опираясь исключительно на собственное «внутренне убеждение».

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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