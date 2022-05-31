Нателла Акаба: «Не во всем абхазское законодательство должно повторять российское»

В абхазском обществе продолжаются дискуссии относительно готовящегося принятия в республике «Закона об НКО-иностранных агентах». В январе более трехсот человек подписали текст обращения к президенту страны, в котором главу государства призвали не принимать этот закон. «Категория «иностранный агент» является ложным и пропагандистским клише, и если будет принят «закон об НКО-иностранных агентах», то он станет репрессивным инструментом», – подчеркивали авторы обращения.

Вместе с тем в абхазском сегменте соцсетей нередки высказывания о «вредоносной» деятельности некоммерческих организаций, ведущих, по мнению авторов, соглашательскую политику по отношению к Грузии, которая не смирилась с независимостью Абхазии.

Сегодня своими мыслями относительно этой полемики поделилась с «Эхом Кавказа» абхазский общественно-политический деятель, депутат парламента Абхазии первого созыва, а ныне сотрудник Центра стратегических исследований при президенте республики Нателла Акаба. Она говорит:

«Поскольку считается, что мы должны гармонизировать абхазское законодательства с российским, началось вот это… Я считаю, однако, что не во всем мы совершенно схожи с Россией. Так, в России, особенно в Москве, много гражданских организаций… я даже общалась с их представителями… которых финансируют российские фонды. Это фонды при Администрации президента, при Общественной палате России и других солидных организациях. И они фактически финансируют деятельность ряда НПО. Но есть и такие НПО в России, которые проводят такую более прозападную политику. Но в России совершенно иная ситуация. Ну, а в Абхазии… Абхазия все-таки, как мы все знаем, это частично признанное государство, которое находится в изоляции. Поэтому, я считаю, у нас нет необходимости принимать такой закон. Я лично сама работала более двадцати лет в Ассоциации женщин Абхазии, но сейчас не работаю, потому что возраст у меня уже такой, который не позволяет столько энергии тратить. И, конечно, я не знаю таких неправительственных организаций, которые осуществляли бы у нас как-то антиабхазскую деятельность».

Мы заговорили о том, что недоброжелатели у НПО в Абхазии, деятельность которых финансируют международные организации, хватало всегда, задолго до появления дискуссии об «иноагентах», еще в самые первые годы после грузино-абхазской войны. Зная людей, которые всегда косо смотрели на «энпэошников», можно было предположить, что тут присутствовали и психологические моменты: склонность некоторых к подозрительности, некоей ревности и обидчивости (кого-то приглашают на международные встречи, а их нет) и так далее. Акаба размышляет:

«Есть вот и такие люди, которые завидуют. Потому что представители НПО иногда куда-то ездили, в какие-то зарубежные страны. Это все оплачивалось международными организациями. И вот многие как-то воспринимали это с завистью».

Сейчас подросло поколение тридцатилетних. И когда отдельные их представители начинают «клеймить» в соцсетях НПО как якобы «соглашателей», хочется задать им вопрос: а вы знаете, что эти люди были в первых рядах абхазского национально-освободительного движения? Нателла Акаба говорит:

«Как правило, вот эти люди, которые писали такое (в соцсетях), они на самом деле не очень хорошо знали, чем занимаются наши НПО. Единственное – осуждали их за то, что они общаются с гражданскими активистами из Грузии. Ну, встречи, конечно, проходят на какой-то нейтральной территории. И в них принимают участие представитель международных организаций, и это важно, что они слышат эту информацию, которая исходит от наших гражданских активистов. Потому что на самом деле грузины ведут такую активную пропагандистскую деятельность... Ведь как мы знаем, после прихода к власти в Грузии Саакашвили там вообще стали отрицать, что это была грузино-абхазская война. и утверждать, что она была грузино-российская».

Нателла Нуриевна отметила, что когда она возглавляла Ассоциацию женщин Абхазии, она всегда писала «отчеты для Минюста и министерства финансов, и они все прекрасно знали, чем мы занимаемся. И я думаю, что другие НПО тоже пишут такие отчеты, потому что так положено в соответствии с законом. Поэтому мне очень удивительно… Может быть, просто вот чиновники-то знают, а общественность не знает, чем занимаются НПО на самом деле».

В завершение Акаба добавила:

«Жалко, что у нас нет таких фондов, которые есть в России и которые финансировали бы деятельность наших НПО. У нас же есть такие очень позитивные НПО, как Сухумский Дом Юношества, «Панорама», Детский фонд Абхазии, которые занимаются с детьми. Это же очень важная деятельность».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия