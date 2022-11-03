Россия испытывает все больше проблем со снабжением своей группировки в Украине, утверждают западные спецслужбы. Несмотря на отсутствие серьезных изменений на фронтах, власти Херсона настойчиво призывают население оставить правый берег Днепра.

Россия продолжает эвакуацию гражданского населения с левого берега Днепра в Запорожье и Херсонской области. По данным украинского Генштаба, людей вывозят в принудительном порядке, параллельно продолжая строить укрепления на подступах к Херсону. При этом в соцсетях распространяются фотографии, на которых видно, что со здания временной администрации внезапно исчез российский флаг. Несмотря на то, что признаков отвода войск из города не наблюдается, местные пророссийские власти намекают на то, что Херсон может быть оставлен в любой момент.

«Мы сейчас, в данный момент, находимся на улицах Херсона. Как вы видите, людей достаточно в городе много. Я вас по-человечески просто прошу, при всех тех моментах, которые будут происходить, и сложных решениях поберегите свои жизни», – заявил заместитель главы местной администрации Кирилл Стремоусов.

То, что российская армия испытывает все больше сложностей со снабжением, подтверждает Министерство обороны Великобритании. По данным военных экспертов Его Величества, в войсках ощущается острая нехватка бронетехники. Несмотря на то, что Москва в последние недели получила не менее сотни танков и БМП из белорусских запасов, тем не менее солдаты жалуются, что им приходится воевать на старых боевых машинах, а дневные потери российской армии в бронетехнике, отмечают аналитики, исчисляются десятками. Притом, что именно бронетанковые части и артиллерия занимают центральное место в российской стратегии ведения войны. Еще одна проблема – нехватка артиллерийских снарядов.

Схожие данные приводят в Вашингтоне. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс подтвердил информацию о закупке Россией боеприпасов в Северной Корее:

«У нас есть информация о том, что, несмотря на публичные опровержения, которые мы слышали от Пхеньяна, КНДР тайно снабжает Россию значительным количеством артиллерийских снарядов. При этом Северная Корея скрывает истинное место назначения военных грузов, пытаясь создать впечатление, что они отправляются в страны Ближнего Востока или Северной Африки. Точно так же, как мы используем и будем использовать все инструменты для противодействия иранским поставкам оружия России, мы будем делать то же самое, когда речь идет о поставках оружия из КНДР».

Сложности у Москвы и на дипломатическом направлении. Совбез ООН отклонил предложенную Россией резолюцию о расследовании того, что Москва называет «деятельностью биолабораторий США в Украине». На прошлой неделе Россия распространила среди членов Совета безопасности пространный документ, в котором утверждалось, что при участии Министерства обороны США на территории Украины ведутся военные биологические разработки, нарушающие международную конвенцию о запрете использования биологического оружия.

В числе прочего постоянный представитель России при ООН Василий Небензя утверждал, что Украина вынашивает планы использовать против России беспилотники с комарами, зараженными инфекционными заболеваниями.

В итоге проект резолюции не набрал необходимого числа голосов. За российскую инициативу проголосовали Москва и Пекин, против – Вашингтон, Лондон и Париж. Остальные участники Совбеза воздержались.

«Обычное и уже привычное для них колониальное мышление. Нас это уже даже не удивляет. Вне зависимости от итогов сегодняшнего голосования, вопросы к США и Украине у нас сохраняются. Материалы, которые были приложены к нашей жалобе, по-прежнему требуют разъяснений. Мы продолжим и дальше действовать в рамках КБТО (Конвенция о биологическом оружии) и прилагать необходимые усилия для восстановления всех фактов, связанных с нарушением США и Украиной обязательств по конвенции в контексте действия биологических лабораторий на украинской территории», – заявил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Со своей стороны, представительница США Линда Томас-Гринфилд назвала утверждения России «чистой воды измышлениями, выдвинутыми без малейших доказательств».

Недовольна Москва и «зерновой сделкой», в которую вернулась спустя несколько дней после демарша с приостановкой своего участия в соглашении. Глава МИД России Сергей Лавров посетовал на то, что вторая часть договоренностей, касающаяся экспорта российских удобрений и зерна, фактически не работает:

«В отношении зерновой сделки, да, у нас вызвало удовлетворение то, что по инициативе Турции украинское руководство подписало на бумаге гарантии неповторения попыток использования гуманитарных маршрутов в Черном море в военных целях. И, как вы знаете, выполнение украинской части сделки возобновилось. В то же время по-прежнему не видим какого-либо результата в том, что касается второй части пакета, предложенного в свое время генеральным секретарем ООН Гутерришем, который предполагает снятие любых препятствий на пути экспорта российских удобрений и зерна».

В Москве продолжают грозить: если ее интересы не будут учитываться, она все же закроет коридор. На это намекнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

«Безусловно, предстоит еще обсуждать тему продления. Официально срок пока не истек, пока еще работает. Вы слышали вчера заявление президента. Но к 19 числу, перед тем как принимать решение о продолжении, конечно, нужно будет дать оценку, общую оценку эффективности выполнения сделки, оценку того, как были реализованы все стороны договоренности, все параметры договоренности, и потом уже выходить на какие-то решения».

Впрочем, западные аналитики указывают на то, что Москва вряд ли в состоянии исполнить свои угрозы. Черноморский флот не имеет сил обеспечить реальную блокаду Украины, если Турция продолжит выступать гарантом безопасного прохода судов. Российские военные корабли не покидают восточной части морской акватории, опасаясь ракетных ударов со стороны Украины, вследствие которых Черноморский флот уже лишился своего флагмана «Москва».

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