Владимир Путин поддерживает решение об эвакуации гражданского населения из Херсона и расширяет законодательные возможности для мобилизации. Несмотря на то, что сам заявил о ее завершении.

Президент России Владимир Путин считает, что Херсон должен быть оставлен. Гражданским населением. Глава Кремля в отмечаемый 4 ноября в России День народного единства прокомментировал эвакуацию жителей Херсонской области на левый берег Днепра и дальше – в сторону российской границы:

«Сейчас, конечно, тех, кто живет в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных боевых действий. Гражданское население не должно страдать от обстрелов, от каких-то наступательных, контрнаступательных и прочих мероприятий, связанных с военными действиями».

Прокомментировал президент России и сообщения о том, что число мобилизованных по факту оказалось выше заявленных им же самим 300 тысяч человек. Глава Кремля объясняет это большим количеством добровольцев:

«Мобилизованных у нас уже 318 тысяч, почему 318, потому что добровольцы. Количество добровольцев не сокращается. Из них 49 тысяч, по-моему, находятся уже в войсках, выполняют боевые задачи. Все остальные пока занимаются подготовкой. Это очень большое количество людей».

При этом, несмотря на заверения президента о том, что процесс мобилизации в России завершен, Путин внезапно подписал закон, который разрешает призывать на военную службу по мобилизации граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкий преступлений – убийства, разбоя, грабежа, наркобизнеса и других. По сути, это позволяет в случае необходимости мобилизовать сотни тысяч условно-осужденных или недавно освободившихся из колоний граждан, которым ранее служить в армии было запрещено.

Эксперты американского Института изучения войны (ISW) в связи с этим высказывают предположение, что Минобороны России под видом формирования добровольческих частей скрытно продолжает мобилизацию. При этом аналитики отмечают, что многих мобилизованных не могут обеспечить ни снаряжением, ни даже иногда пищей. Тех же резервистов, что уже находятся на фронте, зачастую используют нерационально, пытаясь «заткнуть» ими дыры в оборонительной линии или пуская на бесплодные штурмы укрепрайонов ВСУ под Угледаром и Бахмутом.

Со своей стороны, военная разведка Минобороны Великобритании не исключает, что из-за крайне низкого морального духа солдат в российской армии могут вновь ввести практику «заградотрядов», которые должны пресекать отступления явно не желающих воевать граждан.

Но в Москве продолжают уверять: Россия воюет за правое дело, а сама война уже перешла в разряд «священной». Об этом, в частности, заявил в своем телеграм-канале замглавы Совета безопасности России. Дмитрий Медведев по случаю Дня народного единства разразился пространным текстом в стиле «вопрос-ответ» и заверил читателей, что Москва способна отправить всех своих врагов «в геенну огненную»:

«Оружие бывает разное. У нас есть возможность отправить всех врагов в геенну огненную, но не это наша задача. Мы слушаем слова Создателя в наших сердцах и повинуемся им. Эти слова и дают нам священную цель. Цель – остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал – Сатана, Люцифер или Иблис. Ибо его цель – погибель. Наша цель – жизнь. Его оружие – затейливая ложь. А наше оружие – Правда. Именно поэтому наше дело правое. Именно поэтому победа будет за нами!»

При этом, по словам Медведева, России не нужны чужие территории, а война идет во имя защиты своей священной земли и своих людей, за свою тысячелетнюю историю. Среди врагов замглавы Совета безопасности назвал «кучку безумных нацистов-наркоманов, одурманенный и запуганный ими народ и большую стаю лающих собак из западной псарни». Войной в Украине, по мнению Медведева, Россия «стряхнула липкий сон и тоскливый морок последних десятилетий» после распада СССР. И этого ждали другие страны, «изнасилованные повелителями тьмы», уверен бывший президент России, которого в годы его правления называли либеральным модернизатором.

Впрочем, несмотря на громкие угрозы со стороны Медведева, положение на фронте на сегодняшний день складывается для России не слишком обнадеживающе. Эвакуация населения и учреждений из Херсона, по мнению аналитиков из Института изучения войны (ISW), не означает, что российская армия также может оставить город и весь правый берег Днепра без боя. Но сам факт эвакуации говорит о неуверенности российского командования в том, что наступление украинской армии на этом участке удастся сдержать. В том, что ВСУ способны вернуть Херсон под контроль Украины, уверены и в Вашингтоне. Об этом, в частности, заявил министр обороны США Ллойд Остин:

«Что касается вопроса о том, могут ли украинцы занять оставшуюся территорию на западном берегу Днепра и в Херсоне, я, безусловно, считаю, что у них есть возможность сделать это. Самое главное, сами украинцы считают, что у них есть такая возможность. Мы видели, как они предприняли очень методичные, но эффективные усилия, чтобы вернуть свою суверенную территорию. Я думаю, вы увидите, как они будут продолжать давить, пока не освободят территорию на западном берегу реки».

В последние недели украинские войска продолжают наступление в районе Херсона, однако темпы продвижения замедлились. ВСУ объясняют это осенним бездорожьем и поступлением на фронт мобилизованных российских военных. Тем не менее, по мнению западных военных экспертов, России все сложнее снабжать свою группировку на правом берегу Днепра и более выгодно создать новый оборонительный рубеж по береговой линии, отгородившись от ВСУ естественным барьером в виде реки.

На этом фоне бравада, звучащая из уст российских политиков, на Западе воспринимается как попытка отвлечь внимание от откровенных неудач на фронте. Но такая тактика, по словам главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли, не даст результата, на который, очевидно, рассчитывают в Кремле:

«Ну, смотрите, то, что мы слышим от Владимира Путина и его окружения, – это все более возмутительные обвинения, которыми они разбрасываются. Их цель одна и только одна – отвлечь внимание от поражения на поле боя. Украинцы невероятно эффективно защищают свою родину при поддержке международного сообщества. Это, конечно, плохие новости для Владимира Путина. Он бы предпочел, чтобы международное сообщество говорило о чем-то другом, но мы не будем отвлекаться. И наш посыл заключается в том, что мы будем продолжать поддерживать украинцев, защищающих свою родину, и мы также позаботимся о том, чтобы перебои с глобальными поставками продовольствия были устранены, чтобы бедные люди в мире не подвергались дальнейшему давлению из-за вторжения России в Украину».

К слову, попытка торпедирования «зерновой сделки», предпринятая Москвой, обернется России дополнительными расходами. Слова Владимира Путина о том, что он готов поставлять зерно в развивающиеся страны, другой участник соглашения – президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган воспринял буквально:

«На днях, когда я разговаривал с господином Путиным, он предложил бесплатно отправить это зерно в такие страны, как Джибути и Судан. Мы согласились и решили подробно обсудить это на саммите G20».

По мнению аналитиков, для Эрдогана это возможность получить дополнительные очки в предстоящей нелегкой борьбе за президентский пост. И свой международный авторитет турецкий лидер будет защищать всеми имеющимися в его распоряжении средствами. Москва же сегодня находится не в том положении, чтобы ссориться с Анкарой. Тем более что попытка отыгрыша позиций при помощи ядерной риторики не встретила понимания не только на Западе, но и на Востоке. На встрече с германским канцлером Олафом Шольцем глава КНР Си Цзиньпин прямо заявил, что международному сообществу следует совместно противостоять угрозе применения ядерного оружия в Украине. Так что, отмечают наблюдатели, пространства для маневра у Владимира Путина с каждым днем становится все меньше и меньше.

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