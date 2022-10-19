Владимир Путин вводит на аннексированных украинских территориях военное положение, а местные пророссийские власти Херсонской области призывают жителей не тянуть с эвакуацией на левый берег Днепра. Хотя ни в Москве, ни на местах не признают намерений вывода войск из Херсона, слова главнокомандующего российской группировкой в Украине Сергея Суровикина о возможности принятия «непростых решений» вкупе со срочной эвакуацией практически ни у кого не оставило сомнений относительно планов новоназначенного генерала.

Едва аннексировав украинские территории, Москва вводит на них военное положение. Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета безопасности, поставил сограждан перед фактом. При этом в районах, примыкающих к Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областям, вводится режим среднего уровня реагирования, расширяющий полномочия местных властей по мобилизации как населения, так и экономики регионов на военные нужды. Речь идет о Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также Краснодарском крае и аннексированном в 2014 году Крыме:

«В Донецкой народной республике, Луганской народной республике, а также в Херсонской и Запорожской областях до их вступления в состав России действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мной подписан Указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации».

Решение о введении военного положения Путин объяснил тем, что Украина «отвергает любые предложения о переговорах», «продолжает обстрелы» и «засылает диверсионные группы» на российскую территорию. Не забыл глава Кремля упомянуть как взрыв на Крымском мосту, так и якобы готовившиеся атаки на энергетические и транспортные объекты в российских регионах. В том числе объекты ядерной энергетики.

Примечательно, что решению Путина предшествовало интервью назначенного в начале октября командующим объединенной группировки российских войск в Украине Сергея Суровикина, назвавшего обстановку в зоне боевых действий «напряженной» и не исключившего возможности принятия «непростых решений»:

«Натовское руководство вооруженными силами Украины уже давно требует от киевского режима наступательных операций на херсонском направлении, не считаясь ни с какими жертвами как в самих вооруженных силах Украины, так и среди мирного населения. В этих условиях нашей первоочередной задачей является сохранение жизни и здоровья мирных граждан. Поэтому прежде всего российская армия обеспечит безопасность и уже объявленный выезд населения по готовящейся правительством России программе переселения. Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации. Повторяю, она уже сегодня, на сегодняшний день весьма непростая. Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая принятия самых непростых решений».

«Непростые решения», учитывая эвакуацию населения с правого берега Днепра, по мнению аналитиков, включают в себя возможную сдачу Херсона российскими войсками. И хотя назначенные Москвой местные чиновники в лице заместителя главы пророссийской администрации Кирилла Стремоусова уверяют, что город не отдадут, само руководство уже спешно передислоцируется из областного центра:

«По имеющимся у нас данным, укронацисты, подталкиваемые Западом, уже в ближайшее время начнут наступление на город Херсон. Не исключены обстрелы Херсона, не исключен обстрел правобережной части Херсонской области. Две недели мы настоятельно рекомендуем покинуть правобережную часть Херсонской области. Прошу воспринять мои слова всерьез и воспринять их как «максимально быстрая эвакуация». Город сдавать мы не собираемся. Будем стоять до конца. Нацистов в город мы не пустим».

Ранее было заявлено, что в течение недели планируется эвакуировать до 60 тысяч человек. В речном порту Херсона огромные очереди желающих переправиться на левый берег Днепра. Жителям разрешили взять с собой вещи и продукты общим весом не более 50 кг, при этом ко всем сумкам требуется прикрепить ярлыки с личными данными владельца.

«Здесь находятся две очереди людей, которые записывались в колл-центре. В правой стороне находится очередь на Олешки, в левой стороне - очередь на Голую Пристань. Там людей ожидают автобусы, рассчитанные на тысячу человек. По тому, как люди переправятся, службы будут уже дальше выяснять, куда они – на Крым, на Краснодар или куда-то дальше», – говорит председатель исполнительного комитета общероссийского «Народного фронта» в Херсонской области Евгений Мельников.

Практически одновременно с объявлением эвакуации пророссийские власти региона заявили, что на семь дней закрывают въезд на правобережье Днепра для гражданских лиц.

России явно очень не хотелось бы потерять Херсон – единственный областной центр Украины, который ей удалось захватить с начала вторжения. Однако если ВСУ удастся пробиться к Бериславу и блокировать херсонскую группировку, судьба ее, скорее всего, будет печальна – без снабжения российские военные долго не продержатся.

В Офисе президента Украины назвали эвакуацию жителей из Херсона «пропагандистской показухой». По словам главы администрации Андрея Ермака, российские оккупационные власти пытаются запугать херсонцев «фейковыми рассылками об обстрелах города». Он назвал это «примитивной тактикой» и заявил, что ВСУ не обстреливают украинские города.

При этом западные спецслужбы сообщают о серьезных проблемах у России с военным руководством. По данным британской разведки, четыре из пяти генералов, осуществлявших оперативное командование на разных этапах вторжения в феврале 2022 года, к настоящему моменту уволены. А их замена пока мало что изменила для улучшения боевых характеристик российских вооруженных сил.

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