В центре внимания общественности на этой неделе была энергетика. Курортный сезон закончился, и начались проблемы с электричеством. На печально известной высоковольтной линии «Ачгуара», ремонт которой завершился в октябре, 1 ноября произошла авария, погрузившая половину страны в темноту на целых три дня. Причину аварии ответственные за энергетику чиновники объясняли большими нагрузками, старыми высоковольтными столбами и еще какими-то весьма странными причинами. Как бы ни преподносили, понятно, что не справились и деньги потрачены впустую.

Свою версию, основанную на сборе информации у специалистов в области энергетики, представил лидер партии «Апсны» Виталий Габния на своей странице в сети «Фейсбук». В его комментарии говорится, что Министерством экономики при закупке проводов не были учтены необходимые технические параметры. «Закупили десятки километров тонкого провода, который после включения не держит необходимое напряжение, провисают, под высоким напряжением задевают деревья».

Виталий Габния подчеркивает, что энергетики «высказывали свои критические замечания как к качеству материалов, так и к выполненным работам». После этого поста стало очевидно, почему ушел в отставку глава абхазских энергетиков, а нынешний находится в статусе «и.о.» – никто не хочет брать на себя ответственность за профессиональную несостоятельность министра экономики Кристины Озган, подмявшей под себя «Черноморэнерго».

Виталий Габния также подчеркивает, что во время аварии в Абхазии Россия отказалась предоставить переток электроэнергии в Абхазию. «Довели отношения с Россией до того, что нам отказали в перетоке, чего ранее не случалось», – констатирует он. И тут все дороги опять ведут к министру экономики: в «Черноморэнерго» подчеркивают, что переговоры о перетоках ведет все та же незаменимая Кристина Озган.

Общественная организация «Аруаа» потребовала отставки министра и вице-премьера Кристины Озган, которая не выполнила «поручение президента и выстраданное годами решение по замене линии Ачгуара». В совете этой оппозиционной организации наивно полагают, что Генпрокуратура займется причинами ЧП на высоковольтной линии, проведет экспертизу по качеству материалов и выполненных работ, что спикер парламента и «уважаемые депутаты» создадут парламентскую комиссию и проведут собственное расследование по неэффективному расходованию 50 миллионов потраченных на ремонт линии электропередач. Авторы заявления деликатно намекают, что вместе с министром несет ответственность за кризис в энергетике и премьер-министр Александр Анкваб. «Мы столкнулись не только с некомпетентностью министра, но и некомпетентностью множества ее подчиненных и куратора», – говорится в заявлении «Аруаа».

Впрочем, общественность давно не доверяет ни отдельным министрам, ни власти в целом и уверена, что ситуация в области энергетики – это результат коррупции, разворовывания средств, выделенных на стабилизацию ситуации в энергетике. И это только середина пути, так как зимой кризис усугубят природные факторы – традиционное падение воды в водохранилище.

Пока население страны живет в режиме многочасовых отключений, проклинает власть и требует отставки министра экономики Озган, премьер-министра Анкваб и президента, все эти чиновники отмалчиваются, а «Черноморэнерго» выкладывает видеофрагменты, свидетельствующие о героическом труде рядовых энергетиков, латающих обрывы проводов в новой сети, которую сдали в эксплуатацию три дня назад. Напомню, что с июля нынешнего года потребителям увеличили цену за электричество более чем в два раза. И потребители получили то же самое, только за другие деньги – постоянные отключения света, низкое напряжения в сети, из-за которого сгорает электрооборудование и несут убытки торговые сети.

Однако кризис в энергетике никак не сказался на размеренной жизни руководства республики. Президент на этой неделе поздравлял и награждал, встретился с делегацией Парламентского собрания Союза Беларуси и России, чтобы выразить надежду на укрепление связей; принял обладателя серебряного приза чемпионата России по боксу Батала Чежия, чтобы спросить о его настроении, и побеседовал с главой совета старейшин Аполлоном Думава, чтобы пообещать, что в самое ближайшее время он отчитается перед жителями страны. Какой формат «отчета» выберет президент, он не уточнил. Не удивлюсь, если это будет очередной монолог для глав администраций и пламенных сторонников власти об успехах в области собирания налогов.

Впрочем, не только президент, но и законодатели работали в обычном режиме. Вслед за президентом приняли делегацию Парламентского собрания Союза Беларуси и России. На расширенном комитетском заседании с участием министра просвещения обсудили новые методики преподавания абхазского языка в дошкольных и школьных образовательных учреждениях. Похоже, что под министром Иналом Габлия после его заявления, вызвавшего возмущение общественности о введении Священного писания в школьную программу, креслице даже не пошатнулось.

Между тем оппозиционная организация «Аидгылара» вернулась к российско-абхазскому соглашению о передаче в собственность России пицундской госдачи. 2 ноября «Аидгылара» еще раз потребовала от президента отозвать данное соглашение из парламента и призвала спикера не принимать необдуманные неконституционные решения, противоречащие национальным интересам Республики Абхазия и абхазского народа. На собрании обсуждались и вопросы, связанные с кризисом в энергетике и незаконной паспортизацией. Вода в ступе – никто не прореагировал. Даже пропрезидентская партия «Амцахара», которая любит отвечать на письма, адресованные Аслану Бжания, промолчала. Чего суетиться – вокруг комплекса правительственных зданий уже воздвигнута «великая абхазская стена», увеличена и технически оснащена охрана на даче, на которой проживает президент Аслан Бжания.

А 1 ноября премьер России Михаил Мишустин передал полномочия сопредседателя межправкомиссии по сотрудничеству с Абхазией и Южной Осетией Александру Новаку. Замена «смотрящего» по Абхазии произошла не просто так. СМИ сообщают, что Новаку поручено подписать с Абхазией соглашение о гарантиях безопасности крупных российских инвесторов, в частности, в области энергетики, решить вопросы газификации и гармонизации законодательств Абхазии и России.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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