В Южной Осетии открываются новые политические партии. Местные наблюдатели отмечают, что сейчас для этого самое время – начались первые разочарования среди сторонников новой власти, а разуверившиеся во власти предыдущей только присматриваются к потенциальным кумирам.

На этой неделе югоосетинские ленты сообщили о намерениях двух политиков – Гарри Мулдарова и Георгия Кабисова – зарегистрировать новые политические партии.

Как сообщил информагентству «Рес» депутат парламента Гарри Мулдаров, организационный комитет для подготовки учредительного съезда новой политической партии был создан 5 сентября. Предполагаемое название партии – «За справедливость», по аналогии с возглавляемой Мулдаровым депутатской фракцией.

О намерениях Георгия Кабисова создать партию «Ирон» сообщил пробибиловский ресурс Chreba media, если деликатно, не самый дружественный к Георгию Кабисову телеграм-канал. Но не суть, эта новость и без «телеги» у всех на слуху.

Местные наблюдатели полагают, что две инициативы – не предел. Наверное, до июня 2023 года объявятся другие желающие зарегистрировать партии, чтобы принять участие в парламентских выборах. Напомню, по югоосетинскому законодательству допускаются к выборам лишь те партии, кто прошел государственную регистрацию не позднее чем за год до начала избирательной кампании.

По мнению депутата парламента Давида Санакоева, и властям сейчас самое время заняться подготовкой к парламентским выборам:

«Нам необходимо пересмотреть избирательное законодательство, устранить все разночтения и противоречия между законом «о выборах депутатов» и «об основных гарантиях избирательных прав». Иными словами, все те противоречия в законах, о которые мы споткнулись в 2019 году, когда половина кандидатов не была допущена к парламентским выборам. Эту проблему необходимо снять, причем заблаговременно, не перед выборами, когда любые поправки в закон дурно выглядят, а сейчас. Необходимо также внести изменения в избирательное законодательство, чтобы большее количество политических сил было представлено в парламенте. Для этого необходимо снизить проходной барьер для партий с 7% до 5% голосов избирателей. Тем более что об этом уже много было сказано – и представителями партий, и кандидатами в президенты.

– Но если снизить барьер, можно получить парламент, состоящий из множества маленьких фракций?

– На мой взгляд, это хорошо, если парламент будет представлен множеством маленьких фракций, потому что им придется договариваться между собой, и не будет такого подавляющего превосходства одной силы над всеми остальными. Это хорошо и для развития парламентаризма, и для исполнительной власти, с которой тоже придется договариваться».

Депутат парламента IV созыва Роланд Келехсаев обратил внимание, что среди создающих партии вчерашние союзники Алана Гаглоева по президентской кампании:

«Я думаю, они увидели какие-то разочарования, недовольства, даже протестные настроения в той части электората, которая вместе шла на выборы за Гаглоевым. Очевидно, они обратили внимание и на разочарования среди сторонников Анатолия Бибилова или в рядах Эдуарда Кокойты, я знаю, там многие недовольны тем, как он повел себя на прошедших президентских выборах. Очевидно, молодые политики расценивают эту ситуацию как окно возможности для себя, как шанс подтянуть разочарованных людей под свои знамена. Это, конечно, повод задуматься тем, от кого отходят люди, но для Мулдарова или Кабисова – это обычная политическая практика».

По мнению Роланда Келехсаева, еще один момент, на который необходимо обратить внимание: в обновленных правилах политической конкуренции партийное строительство нужно рассматривать не только или даже не столько в контексте предстоящих выборов в парламент, сколько с прицелом на президентские выборы:

«Обратите внимания, как шли в президенты Бибилов и Гаглоев: сначала лидер партии, затем успешные парламентские выборы, а через три года работы в заксобрании – кандидат в президенты. С учетом московского кастинга кандидатов мне эта последовательность не кажется случайной. Безусловно, кандидат, который несколько лет последовательно двигался к власти, создал свою партию, имеет опыт политической борьбы, парламентской работы – предпочтительней, чем человек без политического опыта. В первом случае кандидат уже себя проявил, уже примерно понятно, чего от него ожидать. А второй в этом смысле воспринимается как парень с улицы».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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