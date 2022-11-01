В Южной Осетии готовятся зарегистрировать новую политическую партию «За справедливость». Лидером нового политического объединения станет депутат парламента Гарри Мулдаров, который принимал участие в последних президентских выборах, но не прошел во второй тур.

В интервью журналистам Гарри Мулдаров объяснил, что будущая партия готова бороться «за правду, без которой не выжить»:

«Самое главное для нашей партии – это правда. Эта идея нас и объединила – чтобы в Осетии были правда и справедливость. В государстве, где нет справедливости, не будет ни закона, ни нормальной жизни для людей. Сила людей без справедливости теряется. И мы никогда не допустим, чтобы неправедные люди из года в год становились сильнее... Мы молоды, у нас есть силы для того, чтобы сделать много хорошего для нашей страны».

Будущие партийцы подчеркивают, что «основной движущей силой партии станет молодежь», и приглашают присоединиться к политическому движению всех желающих. Для этого в социальных сетях разместили адрес офиса инициативной группы и указали номер телефона.

Гарри Мулдаров появился на политическом поле Южной Осетии после парламентских выборов 2019 года. Три года назад он стал мажоритарным депутатом законодательного органа от правящей на тот момент партии «Единая Осетия», которая набрала почти 35% голосов избирателей. Парламентарий вышел из фракции «Единой Осетии» в сентябре 2020 года после того, как поддержал своих коллег, которые требовали отставки генерального прокурора Урузмага Джагаева в связи с гибелью Инала Джабиева. Тогда же Мулдаров заявил, что «как депутат, избранный от 3-го избирательного округа, будет работать в рамках своих полномочий в интересах своих избирателей и на благо родины, ни в какие парламентские фракции вступать не намерен». Уже в декабре того же года он возглавил объединение «За справедливость», в которое вошли пять депутатов, не состоявших ни в одной из парламентских фракций.

Депутат активно поддерживал семью Инала Джабиева и провел с ними почти три месяца на центральной площади Цхинвала. Именно тогда за ним окончательно закрепился статус оппозиционера. Бывший «единоос» выступил против правящей партии и в апреле 2021 года, когда вместе с депутатом от «Народной партии» Джабо Медоевым представил доклад по результатам поездки в Москву: тогда Мулдаров и Медоев прямо обвиняли представителей исполнительной власти Южной Осетии в контрабанде сигарет и использовании нелегальных схем для оформления автотранспорта.

Возглавляет политик и парламентскую комиссию по делимитации и демаркации государственной границы Южной Осетии с Грузией. Мулдаров является одним из ярых сторонников идеи о некорректном проведение границы после августа 2008 года, в результате которого республика потеряла часть своей территорий.

Он принимал участие и в президентских выборах 2022 года, но не прошел во второй тур. Мулдаров набрал 8,9% голосов избирателей, за него проголосовали 2 592 человека. После этого наряду с остальными кандидатами, выбывшими из гонки, он призывал своих соратников голосовать за Алана Гаглоева.

В последнее время депутат активно занимается доставкой гуманитарного груза на Донбасс для воюющих земляков.

Гарри Мулдаров еще и один из самых молодых политиков Южной Осетии – ему 35 лет. По образованию он юрист. Согласно официальной биографии, до того, как он стал депутатом, Мулдаров работал в Государственной службе охраны.

Учредительный съезд будущей партии «За справедливость» пройдет до конца этого года.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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