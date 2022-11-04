Ремонт и монтаж нового электрооборудования на одной из основных высоковольтных линий, обеспечивающих западную часть Абхазии светом, завершился, но проблемы не решены: линия снова отключается и стабильная подача электроэнергии не восстановлена. Что происходит с ремонтом линии «Ачгуара», который действующее правительство обещает завершить уже второй год подряд, каковы причины неудач и прогнозы, рассказал «Эху Кавказа» депутат парламента шестого созыва Гиви Кварчия.

– Гиви, какая по-вашему, сегодня ситуация с высоковольтной линией «Ачгуара», почему люди снова без света?

Не нужно быть энергетиком, чтобы понять: если кусок тоньше, чем основная магистраль, на нее будет больше нагрузка, и она будет чаще выходить из строя, что и происходило

– В бытность мою депутатом парламента шестого созыва, мы неоднократно поднимали тему, как вы помните, электроэнергетики в целом, ее состояния и что надо делать. Мы тогда не просто критиковали, а предлагали альтернативное решение проблемных вопросов. И мы говорили на разных заседаниях комитета, в интервью, что такое положение дел может привести к точке невозврата. Не хочу сгущать краски, но проблема ачгуарского участка магистрали состоит в том, что на этом участке в районе примерно 35 километров сечение провода не соответствовало общей магистрали, которая проходит по всей Абхазии. То есть на том участке сечение было 300 мм, а на остальной магистрали сечение 400 мм. Не нужно быть энергетиком, чтобы понять: если кусок тоньше, чем основная магистраль, на нее будет больше нагрузка, и она будет чаще выходить из строя, что и происходило. Далее, мы, если помните, предлагали срочно выделить деньги и заняться ремонтом этого участка в период остановки ИнгурГЭС на ремонт деривационного тоннеля, чтобы, воспользовавшись отключением ИнгурГЭС, не просить дополнительный переток у российской стороны и за это время заменить проблемный участок. Теперь, когда не смогли в то время сделать этот ремонт, чтобы заменить этот участок, нужно иметь переток или отключать Абхазию от генерации ИнгурГЭС. И теперь двух зайцев не убьешь одним выстрелом, как можно было сделать тогда.

– Гиви, почему это не было сделано в период ремонта деривационного тоннеля? Как вы думаете, что этому помешало?

– На это время пришлась перестройка руководства, нужно было готовиться к выборам, это 2020-й год, когда у нас были известные политические события, была пертурбация. Возможно, не успели, не вняли доводам парламентариев, которые об этом громко кричали и предлагали альтернативные пути решения, а не только критику. Ну, вот, не сделали. И, если помните, в парламент к нам приходил президент республики (Аслан Бжания), и когда мы поднимали вопрос, что надо включить финансовую часть ремонта линии в бюджет республики, он нас заверил, что в этом нет необходимости и на это не нужна отдельная статья расходов. В ближайшее время, сказал он, если не ошибаюсь, в апреле, этот вопрос будет решен, а если что-то будет не так, то он нас проинформирует. Вот его слова. У нас на дворе 2022 год, у нас на дворе ремонт ачгуарского участка, и все мы видим, что происходит и как происходит.

По нашей оперативной информации, данные провода и комплектующие уже более года лежат на складах «Черноморэнерго». Утверждение о том, что только сейчас начали, потому что была задержка с оборудованием, не соответствует действительности

У меня вызывает вопросы, что не озвучивается причина этих аварийных отключений после окончания работ по монтажу новой линии. Нет официальных комментариев о причинах этих аварийных отключений. Провод, который сейчас установлен, насколько мы знаем, тоньше, чем обычный, но он, как нам анонсировали, совсем другого качества, он более современный и выдерживает ту нагрузку, что и провод большего сечения. Но пока мы видим, что существуют какие-то проблемы, и чтобы дать точную оценку, почему это происходит, нужно выехать на место, пообщаться с профильными специалистами, а не с имиджмейкерами проекта, и узнать истину: почему происходят такие проблемы. Когда нам говорят, что ремонт задержался так надолго потому, что, мол, провода изготавливались и ушло время, это был специальный заказ, но, по нашей оперативной информации, данные провода и комплектующие уже более года лежат на складах «Черноморэнерго». Утверждение о том, что только сейчас начали, потому что была задержка с оборудованием, не соответствует действительности, на мой взгляд.

– Почему это оборудование лежало на складе «Черноморэнерго» и не осуществлялся ремонт, как вы можете это объяснить?

– Что касается оборудования, насколько мне известно, оно было получено от Российской Федерации без трат нашего местного бюджета, на тот момент оборудование пришло в несколько этапов, чего-то не хватало, каких-то комплектующих, но оно все уже было укомплектовано еще в прошлом году. Далее, на мой взгляд, были проблемы со сметой работ или выбором подрядчика, видимо, так. Более точно не могу вам сказать, я не являюсь сотрудником профильного ведомства.

– Это связано с тем, что в бюджете нет денег или это связано с проблемами работы Минэка и с их возможностью планировать эти работы?

– Проблема, что в бюджете нет денег, кажется мне неактуальной, ибо мы видим, что сметная стоимость ремонтных работ составляет около 50 млн рублей. Для нашего бюджета, для энергетики, а про линию «Ачгуара» мы говорим уже не первый год и не второй, это не такая неподъемная сумма. Мне кажется, что были и какие-то бюрократические неувязки, из-за которых столько времени это тянется.

– Как дальше будет развиваться ситуация, что вы думаете?

Мы предлагали свой путь поддержания нашей абхазской электроэнергетики и ее развития, но, как говорится, хозяин – барин, у каждого свои пути развития и понимания

– Если предположить, что какие-то проблемы с некачественным оборудованием или некачественным монтажом, то во втором случае это быстрее решается, но если некачественное оборудование, то это уже длинное решение вопроса по его замене. Но опять же, повторюсь, нужно уточнить, в чем причина этих проблем после монтажа нового оборудования.

Если смотреть вокруг на людей, на их мнения, то люди сегодня ждут, выключат свет или не выключат, и на сколько выключат, ибо в предыдущие дни объявление о часах отключения электроэнергии не соответствовали действительности, отключения длились намного дольше. Точный прогноз, будет ли это устранено в ближайшее время или на длинную перспективу… Мне хотелось бы напомнить предложения группы депутатов шестого созыва: наличие таких проблем мы прогнозировали в будущем, и мы об этом говорили. Мы предлагали свой путь поддержания нашей абхазской электроэнергетики и ее развития, но, как говорится, хозяин – барин, у каждого свои пути развития и понимания.

– Вас не услышали?

– Получается так. ВЛ «Ачгуара», о которой мы очень долго говорили, нас уведомили, что не нужно ее включать в бюджет, и этот вопрос будет решен по-другому. Дальше – вопрос по счетчикам, если вы помните, мы о нем тоже очень много говорили, именно о том, что сначала надо обеспечить большую часть Абхазии автоматизированной системой учета электроэнергии, а потом думать о повышении тарифов. Но профильные ведомства и чиновники последовали другим путем: они повысили тариф людям, не решив проблему собираемости. У нас же был хороший пример, когда мы устанавливали приборы учета в 2012-2013 году и собираемость возрастала. Мы говорили об этом неоднократно, такой путь во всем мире, это не мы придумали. Но у нас пошли по другому пути, посмотрим на развитие ситуации.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях