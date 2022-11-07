Армения назвала причину задержки запуска паромной переправы из Грузии в Россию

Министр экономики Армении Ваан Керобян назвал причину задержки запуска паромной переправы из Грузии в Россию.

По его словам, оператор грузинского порта Поти строго следит за соблюдением европейских и американских санкций. Компания, говорит Керобян, до сих пор не ответила, за какое время примет решение пропустить или не пропустить тот или иной груз.

«Мы хотим, чтобы эта связь была настолько стабильной и прогнозируемой, чтобы расходуемые из госбюджета средства дали экономический результат», – сказал Керобян, выступая в парламенте Армении.

Министр выразил надежду, что до наступления зимы паромное сообщение будет запущено.

«Как выяснилось, это проблема сложнее, чем изначально представляло правительство. Мы все сделаем, чтобы это произошло, поскольку это очень важное звено между Арменией и Евразийским материком», – подчеркнул Керобян.

Отметим, что порт Поти находится под управлением нидерландской судоходной компании APM Terminals Poti.

Ранее армянская сторона не раз заявляла о скором запуске паромной переправы из грузинского порта Поти в российский порт Кавказ, расположенный на косе Чушка в Керченском проливе.

Паромная переправа является альтернативой дороги через «Верхний Ларс» – единственного сухопутного маршрута, связывающего Армению с Россией.

В августе в Агентстве морского транспорта Минэкономики Грузии заявили, что Армения обратилась к грузинской стороне с просьбой об открытии паромной переправы с Россией из-за большой загруженности на КПП «Верхний Ларс». В Тбилиси напомнили, что Армения не имеет выхода к морю и «традиционно использует порты Грузии» для ведения международной торговли. Грузинские власти также заявили об обязательствах страны по международной Конвенции о транзитной торговле государств, не имеющих выхода к морю.

В конце августа в Минэкономики заявили, что Грузия завершила консультации с транспортными компаниями по вопросу открытия паромной переправы с Россией.