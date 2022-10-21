С начала года Грузия увеличила товарооборот с Россией в полтора раза. За девять месяцев 2022 года экспорт с этой страной вырос на 11%, рост импорта происходил более высокими темпами – на 73%. Оппоненты власти говорят о чрезмерной зависимости от страны-оккупанта. Власти, в свою очередь, не считают ситуацию тревожной.

Согласно данным Грузстата, увеличение товарооборота с Россией произошло в основном за счет увеличения импорта нефтепродуктов. Если за 9 месяцев 2021 года Грузия закупила в России нефти и нефтепродуктов на 96 миллионов долларов, то в 2022 году эта цифра увеличилась в 4,5 раза – до 431 миллиона долларов.

По отдельным группам товаров импорт также увеличился, в том числе за счет российской муки, российского угля и маргарина.

Что касается экспорта, то Грузия увеличила экспорт вина в Россию до 109 миллионов долларов, что на 15% больше, чем в прошлом году. Также значительно – на 66% – вырос экспорт крепких спиртных напитков, до 40 миллионов долларов. Что касается реэкспорта автомобилей из Грузии в Россию, то он вырос на 375% – до 45,7 миллионов долларов.

В сравнении с 2019 годом, Россия является крупнейшим торговым партнером Грузии после Турции, на третьем месте – Китай. За девять месяцев доля России в объеме внешней торговли Грузии составила 11,5 процента.

По словам экономиста, профессора Тбилисского госуниверситета Иосифа Арчвадзе, несмотря на многочисленные попытки, Грузии так и не удалось избавиться от чрезмерной зависимости от некоторых товаров. В первую очередь из-за отсутствия альтернатив, говорит он:

«Если посмотреть на статистику, то основные торговые партнеры Грузии – это соседние страны. Мы можем только минимизировать чрезмерную зависимость от России, но полностью свернуть торговлю не в состоянии. Общепринятой предельной нормой считается не превышать зависимость на 25%, и с этим мы худо-бедно справились. Другое дело, что мы почти полностью зависим от определенных групп товаров из России. Рецепт прост – страна должна наращивать производство зерна, местное производство которого едва покрывает 15%. Остальные детали – из области политики».

Кроме внешней торговли, через Грузию переправляются финансовые потоки из России. Только посредством денежных переводов из России в Грузию с января по сентябрь 2022 года поступило 1,135 млрд долларов. Этот показатель в четыре раза больше аналогичного за 2021 год, отмечает Нацбанк Грузии. По словам Иосифа Арчвадзе, рост переводов из-за рубежа имеет и негативные последствия:

«Чем больше в стране платежеспособных людей, тем более растет спрос. С этим увеличивается импорт, растут поступления в бюджет, но вместе с этим и растут цены. К примеру, с ростом мировых цен на нефть у нас появился дефицит нефтепродуктов, что еще больше взвинтило цены на топливо. Произошло эти из-за массового наплыва россиян на небольшой рынок Грузии. В целом, думаю, это будет иметь одноразовый эффект. Нельзя однозначно утверждать, что вокруг нас складывается благоприятная конъюнктура. Мы находимся в зоне турбулентности, где возможны любые сюрпризы».

Профессор Университета Европы, экономист Гоча Тутберидзе убежден, что правительство Грузии пустило ситуацию на самотек, получая сиюминутную выгоду взамен долгосрочного развития страны:

«Углублять торговое сотрудничество со страной, которая вошла в непримиримый конфликт с цивилизованным миром, считаю неправильным. У государства должны быть стратегические принципы, переступать через которые нельзя. Наша отсталость кроется не только в экономике, но и в отходе от основ демократии, нарастании трений с Западом, очевидных рисках роста коррупции на государственном уровне. Сейчас у нас двузначный рост экономики, в основном за счет России, но все это носит одноразовый характер. Поток российских мигрантов, а вместе с ними переводов, иссякнет, так как они переберутся в более благополучные страны. По мере действия санкций свернется и торговля, останутся попытки осуществления банальной контрабанды через Грузию. Россия все более станет походить на задавленный санкциями Иран и будет пытаться использовать Грузию как площадку в обходе санкций».

Напомним, еще в феврале Грузия заявила, что не будет вводить экономические санкции против Российской Федерации. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пояснил, что власти пошли на такой шаг из прагматических соображений.

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