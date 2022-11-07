«Власти не делают абсолютно ничего для преодоления бедности»

«Если такая экономическая политика будет сохранена, мы сможем практически или реально к 2030-му году свести бедность к нулю», – заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в эфире телекомпании «Имеди». «Эхо Кавказа» поинтересовалось, верят ли в эти слова пользователи соцсетей и какой они видят Грузию через восемь лет.

– Какой вы видите Грузию к 2030 году?

Бачо: Через восемь лет, если оккупированные территории Грузии будут возвращены, то в стране будет спокойствие и мир. Но тут возникает и другая проблема – «Грузинская мечта». Я очень надеюсь, что в 2030 году государством не будут заправлять представители команды олигарха, иначе ничего не изменится. Сколько бы они ни говорили о снижении уровня нищеты и безработицы, их явно не устраивает, чтобы простые люди жили в благополучии. Более того, если через восемь лет во главе правительства все еще будет находиться «Грузинская мечта», то, мне кажется, наша страна уже станет частью РФ. Но я все же надеюсь, что через восемь лет государство будет независимым, успешным и полноценным. Но сегодняшние власти нас к этому не приведут.

Мате: Если экономический рост продолжится и страна будет развиваться, как и сейчас, то к 2030-му году Грузия будет намного более богатым государством, нежели сейчас. Для этого есть все, просто надо продолжать проводить необходимые реформы, и если не сходить с этого пути, то через восемь лет мы уже будем членами Евросоюза. Во всяком случае, мы надеемся на это.

Нино: Мы и сейчас не можем понять, что у нас не все в порядке в стране. Точнее, нас все пытаются убедить в том, что жизнь в Грузии прекрасна и жаловаться не на что. Но на самом деле прекрасно живут лишь Кобахидзе и члены его команды. Я не могу даже представить, как будет выглядеть наша страна через восемь лет, мы и в завтрашнем дне не уверены. Могу только пожелать, чтобы к 2030-му году мы все забыли, кто такие представители «Грузинской мечты», надеюсь, к тому времени их уже не будет в правительстве. Надеюсь, что-то изменится, чтобы нормальная жизнь тогда была доступна и народу.

Георгий: У нас есть факты – сейчас сюда приехали сотни тысяч граждан РФ, Беларуси и Украины, которые живут здесь и тратят тут деньги – от этого и зависит последний рост экономики. Я очень надеюсь, что скоро закончится война, но тогда все эти люди вернутся в свои дома, тогда и закончатся разговоры об оздоровлении экономики. Потому прогнозы, которые делают наши власти на восемь лет, – это большая сказка. К сожалению, государство не будет таким, каким его нам рисуют в будущем, поскольку в реальности наши власти не делают абсолютно ничего для преодоления бедности. В лучшем случае, в 2030 году мы будем на том же уровне, на каком находимся сейчас.

Мака: Я не верю в то, что сегодняшние политики смогут привести Грузию к процветанию. Кобахидзе предположил, что бедность будет искоренена к 2030 году, мне тоже хотелось бы в это верить и увидеть страну развитой и сильной. Однако те, кто говорит эти фразы, утверждают, что в Грузии средняя зарплата – 1300 лари. Это абсурд, население у нас обнищавшее. Потому в прогнозы Кобахидзе верится с трудом. Но я все же очень надеюсь, что нам удастся к тому времени что-то изменить.

Николоз: Через восемь лет я действительно вижу Грузию процветающей страной. Жить здесь будет намного лучше, чем сейчас. Но при этом я хотел бы видеть в тюрьме тех людей, которые говорят о развитии и ничего для этого не делают, в первую очередь Кобахидзе. За весь ущерб, за все плохое, что они сделали нашей стране.

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