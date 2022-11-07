К 2030-му году Грузия войдет в категорию стран с высокими доходами, заявляют, ссылаясь на обновленные прогнозы Международного валютного фонда, лидеры «Грузинской мечты».

При сохранении нынешних темпов экономического развития Грузия приблизится к минимальным экономическим показателям Евросоюза, что приведет к искоренению бедности, заявил в эфире «Воскресного Имеди» лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе. Основаниями для такого обещания он счел последний прогноз Международного валютного фонда, где говорится, что при сохранении нынешних темпов роста к 2027-му году экономика Грузии позволит достичь среднего дохода на душу населения на уровне 10 500 долларов.

«Сегодня уровень бедности по-прежнему высок, составляя 17,5%. Это означает, что около 650 тысяч человек, к сожалению, все еще живут за чертой бедности. Однако, если развитие продолжится такими темпами, а это нам говорит МВФ, и если будет мир, и если будет сохранена эта экономическая политика, мы сможем реально ликвидировать бедность к 2030-му году. Одной из наших целей было обеспечение европейского уровня благосостояния в нашей стране. Именно так нам говорит МВФ: к 2030-му году Грузия достигнет европейского уровня качества благосостояния», – заявил Кобахидзе.

В парламентской оппозиции считают, что заявления лидера «Грузинской мечты» оторваны от реальности. Двузначный экономический рост девяти месяцев текущего года обусловлен благоприятной международной конъюнктурой, а не прозорливостью власти, считает представитель партии «Гирчи» Александр Раквиашвили:

«У меня нет иллюзий, что двузначный рост сохранится и в следующие годы, так как обусловлен он специфическими причинами, в частности, миграцией и ростом переводов из России».

Объяснять двузначный экономический рост в Грузии миграцией, мягко говоря, неправильно, парировал сегодня на брифинге в Нацбанке министр финансов Лаша Хуцишвили. По его словам, на развитие влияют несколько важных факторов.

«Этими факторами являются, в частности, туризм – вы знаете, что в этом году мы фактически наблюдаем полное восстановление после пандемии. Экспорт рос быстрее, чем планировалось – в районе 37%. Кроме того, увеличивается объем международных перевозок. Все эти факторы определяют тот высокий экономический рост, который мы наблюдаем сегодня», – сказал министр финансов.

Часть экспертов считают, что власти манипулируют понятиями. Профессор Университета Европы, экономист Гоча Тутберидзе считает, что делать долгосрочные прогнозы, основываясь только на обобщенном прогнозе МВФ, – дело бесперспективное.

«Конечно же, в этих заявлениях больше политики, чем экономики. Да, у нас двузначный экономический рост, и это хорошо, но также очевидно, что в основном это обусловлено ростом переводов из России – около 1 миллиарда долларов за 10 месяцев. Добавьте к этому наплыв туристов из России, рост международных перевозок из-за войны в Украине, а также увеличенный реэкспорт товаров в Россию. За прошлый период в стране зарегистрировали бизнес около шести тысяч россиян. И почему мы не должны связывать это с миграцией? Да, у нас хороший рост, но это временное явление, и говорить о достижении европейского уровня через семь лет – кормить людей иллюзиями».

Что касается прогноза ВМФ, то, по словам Тутберидзе, международные организации часто обновляют свои данные, соотнося их с геополитическими сдвигами в том или ином направлении.

«Власти не поясняют, за счет каких ресурсов они сохранят текущую динамику. МВФ каждые полгода обновляет свой прогноз, были случаи, когда в отношении Грузии они улучшали прогноз по росту ВВП в два раза, бывало и наоборот. Здесь самое важное, чтобы рост был инклюзивным – чтобы экономика отражалась на росте благосостояния населения, что также не соответствует оптимизму политиков. При нынешнем разгоне инфляции мы имеем противоположную картину. Манипулировать цифрами удобно только для достижения сиюминутных целей», – заявил эксперт.

В целом годовой уровень инфляции в Грузии в октябре составил 10,5%, при этом по сравнению с октябрем прошлого года цены на продукты и безалкогольные напитки выросли на 15,8%.

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