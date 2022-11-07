Не успела прийти зима, а ставший в последние годы неизменным в холодное время года «энергетический бич» уже просвистел для жителей Абхазии. Начиная с прошлого вторника 1 ноября проблемы с высоковольтной линией «Ачгуара» в Ткурчальском районе и перебои с подачей электроэнергии оказались, что называется, у всех на устах.

Напомним краткую хронологию событий. 1 ноября произошло аварийное отключение на высоковольтной линии «Ачгуара», на которой в течение месяца до этого шла замена проводов на новые. Из-за этого отключения западная часть республики, включая и запад столицы, осталась без электричества. На время поиска возникших проблем и ремонта в тот день Абхазия получила переток электроэнергии из России. Ремонтные работы продолжались весь день и возобновились 2 ноября. В последующие дни потребители, питавшиеся по ВЛ «Ачгуара», отключались уже в отсутствие перетока неоднократно, причем порой на много часов. «Вы, шешелетские, счастливые, а мы, ачгуарские, – несчастные», – говорили они, обращаясь к родным, друзьям и знакомым, к которым электроэнергия поступает с ИнгурГЭС по ВЛ «Шешелети-1» и «Шешелети-2».

4 ноября энергетики увеличили нагрузки на высоковольтной линии «Ачгуара». Режим тестирования показал, что линия держит необходимую номинальную нагрузку. Но по сию пору потребители получают электроэнергию с ограничениями, в течение суток по несколько раз ее отключают на час и больше, хотя официально веерные отключения так и не введены.

Работа по замене проводов на ВЛ «Ачгуара» началась 1 октября, по оценкам, стоимость ремонта составит порядка 50 миллионов рублей. Но, как неоднократно рассказывала на прошлой неделе в СМИ вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган, ремонт должен был продлиться до 15 ноября, но его прекратили по техническим причинам, не зависящим от абхазской стороны, а именно: из-за прекращения перетока из РФ. Поставки прекратились с условием того, что переток будет предоставлен позже. Из 32 километров ВЛ провода успели поменять на 24 километрах, на остальном отрезке пока остаются те же. Сейчас по поручению президента Аслана Бжания Кристина Озган отправилась в Москву для проведения переговоров с Минэнерго России о новом перетоке электроэнергии.

Что касается того, почему замену не провели в прошлом году, Озган объясняла:

«Провод, который изначально рассматривался, давал серьезную нагрузку на опоры. Поэтому специалисты рекомендовали готовить более облегченный вариант, на изготовление которого ушло определенное время. Потому мы в тот период не успели это сделать, но, на мой взгляд, это было правильное решение. Опоры могли не выдержать большой вес проводов, и в данной ситуации мы учли мнение специалистов».

Но в интернет-сообществе прозвучало и звучит много критических и полемических мнений. Так, сегодня председатель оппозиционной партии «Апсны», бывший вице-президент РА Виталий Габния опубликовал пост, в котором, анонсируя обращение партии в Генпрокуратуру, пишет:

«Ситуация в энергетике критическая, и исправить в разумные сроки, скорее всего, не удастся. В качестве последствий либо вся страна в зимний период останется без света и тепла, либо в условиях чрезвычайной ситуации будет согласован переток энергии из России, что приведет к необоснованным бюджетным тратам, в разы превышающим стоимость самого ремонта».

Далее он приводит 15 вопросов, обращенных к прокуратуре, в частности, там заходит речь о необходимости замены старых опор на линии на новые. И в постскриптуме отмечает:

«По предварительным оценкам, реальная стоимость ремонта ВЛ «Ачгуара» составила менее 50 млн рублей. Неужели, обладая всей полнотой власти, обладая полномочиями на распоряжение ресурсами, невозможно было осуществить финансирование ремонта самой главной «артерии» Абхазского государства?! Найти сумму, составляющую менее 0,5 % от бюджета в 10 млрд рублей, о чем кратно поднимал вопрос предыдущий созыв парламента. Наша энергетика живет в аварийном режиме, не обладая условиями для нормальной работы, в то время когда отрасль является определяющей в экономике государства. Не будет энергетики, не будет ничего!»

И сегодня «Эхо Кавказа» связалось с заместителем главного инженера РУП «Черноморэнерго» Саидом Блабба, чтобы выслушать его более детальное мнение по вопросу о замене проводов на ВЛ «Ачгуара», который явно наряду с техническим приобретает и политическую окраску. Блабба сказал:

«Сечение проводника на данном отрезке линии триста квадратов было. А на остальных ВЛ, которые по территории Абхазии, проходят, – четыреста. И пропускная способность проводника сечением триста квадратов нам не позволяла достичь всех параметров по нагрузке, которые требуются для нормальной эксплуатации этого участка. Было принято решение по замене этого проводника, но у нас возникла проблема в том, что увеличение сечения проводника на стандартные четыреста не представлялось возможным в связи с недопустимыми механическими нагрузками на и так ветхие уже опоры. То есть он по весу перегрузил бы опоры, и они начали бы повреждаться. В связи с этим согласованно с российскими коллегами был подобран проводник – более легкий по своим динамическим нагрузкам для того, чтобы опоры механику выдержали. И пропускная способность подобранного проводника в разы больше. Была 190 ампер, а сейчас тысяча. Температурные диапазоны старого проводник – минус 40 градусов по Цельсию до плюс 70-80. Новый проводник – от минус 40 до плюс 150-200. Все технические параметры только улучшали работу на этом отрезке. Подобранный проводник позволял бы нам нагружать этот отрезок до номинального режима, и мы не могли бы даже его догрузить до максимума из-за отсутствия такого объема потребления, можно сказать».

Что касается прекращения перетока из России с первого ноября, то Блабба говорит:

«Я не владею информацией, в связи с чем он был прекращен. Объясняют, что по объективным причинам. Без лабораторных и тестовых режимов мы ввели линию в эксплуатацию, что в итоге привело к аварийным отключениям. В данный момент ведутся переговоры о возобновлении перетока. После получения перетока все необходимые мероприятия будут завершены».

На вопрос о сечении нового провода он ответил:

«218 на 63. Но там не вопрос сечения важен, а вопрос пропускной способности. Опоры там – 1958 года. Опоры ветхие, они со временем постарели, и на этих опорах вешать большего сечения проводник просто не получалось».

По поводу убеждения Виталия Габния, что нужно было обязательно менять опоры, Блабба сказал:

«С точки зрения инженера – да, было бы хорошо, если бы опоры заменить. Просто финансово такой ремонт данного отрезка увеличился бы в десятикратном размере. И такие вложения собственными силами найти не представлялось возможным.

– Ну и как вы думаете, оправдается ли замена провода на этот, легкий, если там все будет доведено до конца?

– Если все мероприятия запланированные будут проведены, никаких проблем с технической точки зрения на этом участке не должно быть. И думаю, что не будет. Технические параметры проводника нам соответствуют, более чем соответствуют. Там просто монтажную часть надо довести до ума, закончить на месте все намеченные мероприятия».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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