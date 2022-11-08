Линию «Ачгуара» в Абхазии вновь отключили на ремонт

В последние недели в международной прессе - на фоне массовых протестов в Иране - появляются публикации об очередном обострении конфликта Ирана и Израиля.

Тегеран обвиняет израильские спецслужбы в организации протестов, начавшихся из-за гибели после задержания полицией нравов 22-летней Махсы Амини. Задержали её за неправильное ношение хиджаба. Израиль со своей стороны противится возобновлению так называемой ядерной сделки, так как считает, что она представляет угрозу безопасности Израиля и других стран Ближнего Востока.

Кроме того, в СМИ и соцсетях на фоне давнего конфликта появляется всё больше сообщений и о действиях спецслужб - не только Ирана и Израиля, но и других государств, так или иначе имеющих связи с этими двумя странами.

В июле и в октябре Иран заявил о задержании на своей территории нескольких групп агентов, якобы работающих на Израиль. А незадолго до этого израильские СМИ сообщали о раскрытии сети иранских агентов, которые якобы готовили теракты против туристов из Израиля в Турции.

Год назад спецслужбы Кипра задержали шесть человек по подозрению в подготовке убийств пяти проживающих на острове израильских бизнесменов, часть из которых занимались сделками по продаже спецоборудования арабским странам - по разрешению Минобороны Израиля.

По данным израильских спецслужб, ключевую роль в подготовке вероятных убийств играл гражданин Азербайджана и России Орхан Асадов. Жил он, как утверждается, в Москве и занимался мелким бизнесом. Асадов должен был либо застрелить бизнесменов, либо похитить одного из них, утверждали представители спецслужб Кипра.

Асадова засекли камеры наружного наблюдения. Оперативникам показалось странным его поведение, и вскоре его задержали агенты антитеррористического подразделения Республики Кипр.

При задержании у Асадова нашли пистолет с глушителем и список имен бизнесменов. Задержанный сначала пытался выдать себя за киллера, посланного "русской мафией", чтобы расправиться с должником. Но, по данным израильских спецслужб, Асадов якобы должен был отомстить за убийство иранского учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде и высокопоставленного офицера Корпуса стражей исламской революции в ноябре 2020 года.

Тегеран обвинил в убийстве "Моссад". СМИ писали, что автомобиль, в котором находился учёный, обстреляли из крупнокалиберного оружия, которым управляли дистанционно. В день операции грузовик ждал автомобиль Фахризаде на дороге. Робот выпустил по машине физика-ядерщика 15 пуль. После этого пикап дистанционно взорвали, но, по данным источников, уничтожить оружие полностью не получилось. Иранские СМИ ранее писали, что учёного могли убить из израильского оружия, управляемого через спутник.

Израиль не подтвердил и не опроверг обвинения в убийстве иранского учёного, но, по всей вероятности, сотрудники израильских спецслужб могли в это время вести работу в Иране – в том числе продолжать поиски пропавшего без вести в 1988 году лётчика Рона Арада. Он попал в плен в Ливане и был передан Ирану. С той поры Израиль не оставлял попыток выяснить местонахождение своего военнослужащего.

Имя Орхана Асадова вновь появилось в прессе на днях. О нём написали израильские источники, которые выяснили, что россиянина задержали на исторической родине - в Азербайджане. Азербайджанские спецслужбы проводили операцию по выявлению в стране иранской агентуры и среди задержанных якобы оказался Асадов.

По данным азербайджанских источников, в том числе телеграм-каналов, судя по всему информированных о происходящем, Асадов и ряд других задержанных из числа азербайджанских шиитов проходили подготовку в иранском лагере в Сирии, под руководством одного из спецподразделений Корпуса стражей - "Сепах-е Кодс".

Как именно задержанный на Кипре Асадов оказался в Азербайджане – до конца непонятно. Израильские источники предполагают, что он мог быть экстрадирован в Россию и оттуда вернулся на историческую родину. Также достоверно неизвестно, тот ли это Асадов, который был задержан на Кипре, или же его полный тёзка.