Ника Мелия: россиянин, оскорблявший грузин – сын олигарха

Лидер «Единого национального движения» Ника Мелия утверждает, что россиянин, который в центре Тбилиси публично оскорблял Грузию и грузин, является сыном олигарха из окружения президента России Владимира Путина.

По словам оппозиционера, речь идет о Павле Копылкове – сыне бизнесмена Александра Копылкова, который, по словам Мелия, связан с российской военной промышленностью, а также с финансированием российских военных кампаний в Сирии, Крыму, а теперь и в Украине.

Лидер оппозиции потребовал от властей, в первую очередь от министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, объяснить, как семья российского олигарха оказалась в Грузии.

Мелия говорит, что полиция задержала россиянина лишь за мелкое хулиганство. Ранее об этом сообщили в МВД.

«Сегодня он уже на свободе, он покинул изолятор через несколько часов после задержания», – заявил Мелия.

По словам оппозиционера, семья Копылковых имеет огромное состояние благодаря контрактам, подписанным с российской армией, и сегодня она живет в Тбилиси.

«Российский олигарх Александр Копылков является спонсором военизированной организации «Боевое братство», которая принимала непосредственное участие в организации оккупации Крыма и осады Мариуполя. Он является прямым партнером самых влиятельных олигархов ближайшего путинского окружения: Алишера Усманова и Игоря Сечина, которые одними из первых попали под международные санкции во время войны в Украине», – сказал Мелия, добавив, что Копылков близок к главе Чечни Рамзану Кадырову и имеет прямые деловые связи с десятками подсанкционных лиц.

Ранее личность мужчины, оскорблявшего грузин, установили волонтеры. Об этом сообщил сооснователь международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе.

«Силами грузинских и украинских волонтеров было изучено видео, в результате чего удалось опознать и добыть довольно подробную информацию на «хулигана», который косит от мобилизации, и в то же время ведет себя омерзительным образом. Это – гражданин РФ Павел Александрович Копылков, 1993 года рождения, из Москвы», – написал Комахидзе.

Отмечается, что это не первый визит россиянина в Грузию.

«По данным нашего источника, сюда он зачастил с конца 2021 года и не раз приезжал началом российской агрессии против Украины. Наш источник отмечает, что примерно с конца этого лета Павел Копылков находиться в Грузии безвыездно. Более того, есть информация что он представляет бизнес-интересы своего папаши-бизнесмена Александра Копылкова, который прощупывает почву и преследует цель перенаправить некоторые свои активы за пределы России», – пишет Комахидзе.

По информации российских СМИ, Александр Копылков – совладелец девелоперской группы «МИЦ». Членом совета директоров МИЦ является брат Александра – Максим Копылков.