Как свидетельствуют итоги опроса «Международного республиканского института» (IRI), лидерами политического рейтинга в Грузии по-прежнему остаются «Грузинская мечта» и «Единое национальное движение». При этом более 72% опрошенных хотели бы появления новых партий.

Центральная часть опроса посвящена изучению отношения граждан Грузии к политическим партиям. Большинство высказалось за изменение политического ландшафта: 72% – за новые политические партии, в марте их было на 12 процентов меньше, 22% довольны имеющимся выбором (март – 30%), 7% не знают ответа (март – 10%).

Если бы в следующее воскресенье состоялись парламентские выборы, 25% проголосовали бы за «Грузинскую мечту», 12% – за «Единое национальное движение». Все остальные идут с большим отрывом. По 3% набирают: партия Георгия Гахария «За Грузию» и «Гирчи – больше свободы» – Зураб Джапаридзе. По 2% – «Стратегия Агмашенебели» и «Дроа». 6% не проголосуют ни за кого.

Примечателен крах некогда рейтинговых «Лело» банкира Мамуки Хазарадзе, получившей 1 процент, и «Европейской Грузии», не набравшей и его.

Кстати, три партии второго эшелона – «Дроа», «Стратегия Агмашенебели» и «Гирчи – больше свободы» – уже изъявили желание идти на выборы единым списком. В качестве противовеса этой идее «Лело» предлагает устами депутата Давида Усупашвили перед предстоящими парламентскими выборами эти партии распустить, а затем сформировать на их базе новую силу, которая составит конкуренцию двум основным политическим игрокам. Результаты опроса выявили несколько обнадеживающих тенденций, считает лидер «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе.

«По сравнению с предыдущими опросами, у нас есть рост – мы стали популярнее, чем раньше. В целом это говорит о том, что в стране подавленные настроения и грузинский оппозиционный спектр, к сожалению, пока не оправдывает ожиданий общества. Чтобы это изменить, нужна консолидация. Переплавить гнев людей и желание перемен в политические действия – достижимо, и мы это делаем», – заверил Джапаридзе.

А по мнению представителя «Стратегии Агмашенебели» Серго Чихладзе, опрос подчеркнул верность курса на объединение политических сил проевропейской направленности.

«Опрос выявил тенденцию: в целом рейтинг оппозиционных партий превышает рейтинг «Грузинской мечты», и это именно то, о чем мы говорили. Суммарная поддержка наших трех партий, находящихся в тесной координации, составляет семь-восемь процентов, поэтому опрос также подтверждает нашу правоту. Общими усилиями у нас будет больше шансов переломить ситуацию, нанести поражение пророссийской «Грузинской мечте» и обрести перспективы европейского будущего», – заявил Серго Чихладзе.

В свою очередь, в «Нацдвижении» заверили, что не стремятся к формированию единых избирательных списков с кем-либо, однако будут приветствовать формирование партий проевропейской направленности.

При оценке перспектив оппозиции к грядущим выборам политолог Вахтанг Дзабирадзе высказал предположение, что, возможно, альянс новых политических сил не оправдает надежд:

«Формирование новых политических сил из старых кадров мало что даст – нужны новые идеи, которые реально заинтересуют избирателя. Механическое объединение пяти партий с рейтингом по 2% необязательно даст 10% голосов, возможно, на выходе мы получим те же 2%. Традиционно любой опрос последних лет показывает, что гарантированно проходной барьер преодолевают только две партии – «Грузинская мечта» и «Национальное движение», суммарно за них готовы голосовать порядка 35 процентов. Остальные желают видеть на горизонте новых политических игроков. Все эти 10 лет «Грузинская мечта» максимально поляризовала общество, обвиняла оппозиционный политический спектр в альянсе с «Нацдвижением», представляя их маргиналами. И это постоянно срабатывает. Наша избирательная система отдает все парламентские мандаты тем, кто преодолевает барьер. И на деле, заручившись поддержкой четверти избирателей, «Грузинская мечта» от выборов к выборам получает комфортное большинство во всех органах власти».

По мнению политолога, сломать эту практику способны игроки, которые, кроме обычной харизмы, могут предложить обществу другие пути вывода страны из обреченности на «Грузинскую мечту» и «Нацдвижение».

«Есть ли на горизонте такие силы? Механическое объединение «Гирчи» Зураба Джапаридзе, «Дроа» и «Стратегии Агмашенебели», пусть даже если к ним примкнет «Лело» Мамуки Хазарадзе, вряд ли приведет к искомому результату. В глазах обывателя эти партии не предлагают ничего принципиально нового, что выгодно отличало бы от правящей партии или того же «Нацдвижения». Новое политическое объединение должно работать не на электорат ведущих двух партий, а на завоевание доверия тех людей, которые за них не голосуют. Как показывает опыт прошедших лет, пока это оказывается невыполнимой задачей».

Опрос также выявил рост недоверия к грузинским политикам. Грузинским политическим партиям доверяют 15% (в марте 23%), не доверяют 35% (23%), не испытывают ни доверия, ни недоверия – 49% (53%).

Исследование «Международного республиканского института» (IRI) проводилось с 13 сентября по 2 октября 2022 года. Всего было опрошено 1500 человек.

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