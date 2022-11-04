Крупнейшая оппозиционная партия «Нацдвижение» лишилась еще одного депутатского мандата в парламенте. Нона Мамулашвили отказалась от партбилета и места во фракции. Причиной она назвала разочарование в парламенте и системные проблемы в «Нацдвижении». В «Грузинской мечте» предрекают распад «Нацдвижения» вообще.

«Ноне Мамулашвили не хватило политического опыта», – предположила ее уже бывшая коллега депутат «Нацдвижения» Ана Цитлидзе. Она в корне не согласна с названными Мамулашвили причинами, по которым относительно молодой политик ушел из партии и парламента. 45-летная Нона Мамулашвили, сестра главы Грузинского легиона в Украине, относилась к так называемой новой плеяде «Нацдвижения». Она в политику и в парламент пришла в 2020-м. «Десятый созыв оказался самым позорным созывом парламента за всю независимость Грузии», – написала она накануне на своей странице в Facebook, добавив, что разочарована она также и в «Нацдвижении» из-за его системных проблем и отсутствия партийной политики. Бороться против, как она заявила, олигархического режима и за европейское будущее страны Мамулашвили продолжит на пока не очень известной в Грузии международной платформе «Перекресток».

Бывшие соратники пожелали ей удачи «как истинному патриоту». Соблюдая максимальную корректность по отношению к бывшей коллеге, Ана Цитлидзе все-таки напомнила, что ее уход не делает неминуемым распад «Нацдвижения», – о чем вновь заговорили в «Грузинской мечте». «Грузинская мечта» и «Нацдвижение» остаются теми партиями, у которых больше всех избирателей, – сказала Ана Цитлидзе:

«Столько людей уходило и приходило (в партии), что мы со счета сбились. Это обычный процесс. Все-таки думаю, что у Ноны не хватило опыта быть в политике, быть в партии, все это связано с трудностями. Конечно, уход любого человека для партии является потерей. Но сила «Нацдвижения» в том, что мы можем открыть двери новым людям».

В «Нацдвижении» дали понять, что, хотя и сожалеют по поводу ухода из партии Ноны Мамулашвили, но горевать не будут. Как заявила журналистам лидер фракции «Нацдвижения» Хатия Деканоидзе, посетившая сегодня Михаила Саакашвили в клинике «Вивамеди», внимание партии сейчас сконцентрировано «на спасении жизни» основателя «Нацдвижения» и третьего президента. Не разделяют в бывшей партии власти мнение Мамулашвили, как и позицию нескольких так называемых маленьких партий о том, что не стоит в парламенте сотрудничать с правящей «Грузинской мечтой», а лучше покинуть законодательный орган и с улицы противостоять партии, целью которой стало лишь сохранение власти и защита интересов ее основателя Бидзины Иванишвили.

Но в этом вопросе в «Нацдвижении» нет единой позиции. Об этом свидетельствует все более активная публичная полемика между председателем партии Никой Мелия, который еще в прошлом году в знак протеста отказался от депутатского мандата, и так называемой старой гвардией.

Акцентируя внимание на этом противостоянии, а также на том, что в 2020-м «Нацдвижение» в парламент вошло с 36 мандатами, а теперь у нее осталось 27, в «Грузинской мечте» предрекают, что к очередным выборам в 2024 году «Нацдвижение» полностью распадется. Но уход Ноны Мамулашвили все-таки задел «мечтателей». Их оскорбило, что десятый созыв парламента она назвала «позорным».

Депутат «Грузинской мечты» Гия Цагареишвили напомнил, что «позором» парламентаризма была сама Мамулашвили. В июле прошлого года, когда оппозиция сорвала выступление министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури в парламенте в знак протеста погромов 5 июля против журналистов и ЛГБТ-сообщества, Нона Мамулашвили поднялась на депутатскую парту и ее с трудом оттуда удалили:

«И дня не проходит, чтобы кто-то не убежал из этой партии. Наш прогноз о том, что постепенно распадется эта команда разбойников, активным членом которой являлась и эта госпожа, оправдывается. Она в десятом созыве отличилась лишь тем, что бегала по столам».

И хотя Нона Мамулашвили в парламент прошла по партийным спискам, принцип замещения не сработает. «Нацдвижение» еще в 2020-м после парламентских выборов заявило, что выборы были сфальсифицированы, и в знак протеста объявило бойкот, аннулировав партийные списки. Но не только многие наблюдатели считают это ошибкой «Нацдвижения». Партия также долго не подписывала соглашения Шарля Мишеля по выводу страны из политического кризиса. Бойкотировала она другие процессы, чем удачно пользовалась «Грузинская мечта», и не пыталась при этом выйти из тени Михаила Саакашвили.

Изменения в «Нацдвижении» должны были начаться гораздо раньше, считает конституционалист, депутат третьего созыва Вахтанг Дзабирадзе. По его мнению, на этот процесс значительно повлияло последнее решение Михаила Саакашвили. Около двух месяцев назад его адвокаты сообщили, что третий президент отдаляется от грузинской политики и концентрируется лишь на своем здоровье и событиях в Украине:

«Национальное движение» делает первые шаги в политической жизни без Саакашвили. Конечно, он остается важной частью для партии, его соратники постоянно говорят, что он политзаключенный, требуют его освобождения, отправки на лечение за границу, но тем не менее делаются шаги, указывающие, что идет постепенное политическое дистанцирование от Саакашвили. Но нельзя сказать, что этот процесс завершился. Это не так».

По мнению политолога Дзабирадзе, кризис в «Нацдвижении» не угрожает партии потерей позиции и поддержки среди избирателей. Пока у нее остаются шансы преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в 2024. За годы нахождения в оппозиции костяк избирателей «Нацдвижения» сохраняется. В 2020-м за бывшую партию власти проголосовали более полумиллиона избирателей (523 127), что составило около 30% от принявших в голосовании людей (1 970 540).

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