Соучредитель грузинского Центра стратегического анализа, директор отдела европейских исследований Георгий Рухадзе прокомментировал принятый накануне комитетом по внешним связям Европарламента проект резолюции по Грузии. Давая оценку тому, как власти выполняют обязательства по соглашению об ассоциации с ЕС и какой прогресс наметился в выполнении 12 рекомендаций для получения статуса кандидата на членство в Евросоюзе, он сказал, что по условной 10-балльной шкале Грузии можно поставить только двойку.

«Относительно того, насколько критичен отчет (на основе которого бы принят проект резолюции) – менее критичен, чем ожидалось, исходя из содержания поправок. Их было 220. В отчете шла речь, в том числе, и о введении санкций против Иванишвили, о том, способствует ли Грузия России в обходе международных санкций, было много тяжелых поправок. Но они не прошли, был принят компромиссный вариант, который, тем не менее, тоже содержит серьезную критику.

Сейчас черным по белому написано, что под деолигархизацией подразумевается лишение бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили чрезмерного влияния на политическую, экономическую и общественную жизнь

Первое, что является, пожалуй, самым тяжелым для грузинских властей, – что в документе четко выкристаллизован смысл деолигархизации. Здесь же были постоянные споры о том, причем здесь Бидзина Иванишвили, что олигархи – совсем другие люди. Но сейчас черным по белому написано, что под деолигархизацией подразумевается лишение бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили чрезмерного влияния на политическую, экономическую и общественную жизнь в стране. И именно это является первым предусловием получения Грузией статуса кандидата. То есть, если это пространство было раньше серым и давало властям или кому-то еще возможность для интерпретаций, то теперь это уже четко определено и приняло вид документа.

Второе – в документе очень четко определено, что в Грузии имеет место политическое правосудие, и это выражается не только в одном деле. Указываются имена и фамилии. Ника Гварамия, Мамука Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, отдельно идут СМИ, ТВ Пирвели, Формула, которая раньше не фигурировала. И, соответственно, это тоже говорит о том, что Грузия не получит статуса кандидата, потому что в 12 пунктах конкретно указано, что дела, заведенные против владельцев медиа должны удовлетворять высоким стандартам. Уже конкретно речь идет о том, что должно быть пересмотрено дело Гварамия и приговор по этому делу Гварамия, и надо учесть, что речь уже идет о пути, как (это будет сделано). И здесь тоже у властей уже нет возможности для интерпретации, чтобы в будущем они не сказали, что они все выполнили, а с ними обошлись несправедливо. То есть и задача поставлена, и пути ее решения указаны.

И третье, что, на мой взгляд, существенно усиливает критику (в адрес властей), (и разумеется, это не находится в прямой связи с евроинтеграцией). Но как черным по белому: освободить Саакашвили и дать ему возможность лечиться, неважно, в Грузии или где-либо еще.

Вот эти три основных момента. Есть еще некоторые другие моменты, но не менее существенные – например, давление на государственные институты, назначение судей вообще и Верховного суда в частности, – не буду перечислять, об этом уже много говорят, называются имена и фамилии, и указаны конкретные пути, как это должно быть решено.

И если прогресса в этих вопросах не будет, а, на мой взгляд, его не стоит ожидать, то в декабрьской резолюции мы получим то, что ожидаем. То есть там, вероятно, будет разговор о санкциях, потому что вопрос санкций в отношении Иванишвили был изъят на настоящий момент только для того, чтобы дать возможность Грузии еще самой что-то предпринять. И если этого тоже не произойдет, то у европарламентариев будет возможность уже бомбить нас серьезной артиллерией».