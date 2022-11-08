Комитет по иностранным делам Европарламента рассматривает проект резолюции по ситуации в Грузии. В ней будут подведены годовые итоги исполнения Грузией договора об Ассоциации с ЕС. Часть европарламентариев требуют включения в текст вопроса освобождения медиа-менеджера Ники Гварамия и бывшего президента Михаила Саакашвили. Грузинская оппозиция рассчитывает, что в проекте резолюции будет упомянут в качестве олигарха и Бидзина Иванишвили.

Несколько часов остается до того, как станет известно содержание проекта резолюции Европарламента по ситуации в Грузии. О том, что в нем будет затронут вопрос 12 рекомендаций по предоставлению статуса кандидата на членство в ЕС, еще 13 июля сообщил главный докладчик по Грузии европарламентарий Свен Миксер. Вынося летом документ на первое чтение в комитете по иностранным делам, Свен Миксер отметил, что текст требует доработок, поскольку на ежегодную оценку выполнения Грузией договора об Ассоциации повлияла поданная после начала российского вторжения в Украину заявка на получение статуса кандидата в ЕС. Поэтому в проекте резолюции больше внимания уделено вопросу 12 рекомендаций ЕС. Но, как следовало еще тогда из слов Свена Миксера, грузинские власти не выполнили пока и прошлогодние задачи.

«Из-за отсутствия прогресса в реформе судебной системы Грузия не получила микрофинансовый транш ЕС в 75 миллионов евро», – напомнил тогда Свен Миксер.

Тогда же несколько европарламентариев – Раса Юкнявичене, Андрюс Кубилюс, Анна Фотыга и Михаил Галер – подняли вопрос об освобождении из заключения бывшего гендиректора оппозиционного ТВ «Мтавари» Ники Гварамия, об отправке на лечение за границу экс-президента Михаила Саакашвили и о том, что термин «деолигархизация» (один из 12 пунктов) в основном касается основателя правящей «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.

Не дожидаясь окончательной версии проекта резолюции, председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заранее активировал тему Запада, пытающегося втянуть Грузию в войну против России:

«Первичный текст резолюции был составлен сбалансированно. В нем упоминался прогресс, достигнутый Грузией в исполнении договора об Ассоциации с ЕС. Но мы видим одних и тех же одиозных европарламентариев, которые пытаются внести в эту резолюцию абсолютно нерелевантные, отдаленные от правды поправки. В одной из них, к примеру, говорится, что Грузия не ввела санкции против России. Мы хорошо понимаем, что это очередной шаг к тому, чтобы как-нибудь втянуть Грузию в войну, которая идет в регионе».

Представители «Грузинской мечты» продолжают настаивать на теме открытия второго фронта в Грузии, несмотря на опровержения Вашингтона и Брюсселя и призывы зарубежных партнеров прекратить антизападную риторику.

Кроме того, депутаты правящей партии неустанно повторяют, что «Нацдвижение» и другие оппозиционные партии всячески стараются подорвать авторитет страны на Западе и с помощью лоббистов и партнеров-европарламентариев из Европейской народной партии (ЕРР) добиваются принятия негативных оценок в Европарламенте и в Парламентской ассамблее Совета Европы. Речь идет о резолюциях Европарламента от 9 июня с призывом подвергнуть санкциям Бидзину Иванишвили и освободить Нику Гварамия и Михаила Саакашвили, а также октябрьской резолюции ПАСЕ, в которой экс-президент Саакашвили упомянут как политзаключенный, противник Владимира Путина.

Риторика власти, утверждающей, что деолигархизация коснется больше оппозиционеров и ни в коем случае не Иванишвили, наводит многих оппозиционеров на подозрение, что власть понимает: проект резолюции Европарламента будет негативным и что к концу года Грузия не получит статус кандидата. Такого мнения придерживается и лидер «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе:

«У «Грузинской мечты» нет политической воли для выполнения этих 12 пунктов. Напротив, предпринятые шаги противоречат этим рекомендациям. Поэтому эти вопросы потом попадают в резолюции».

Лидер Республиканской партии, депутат Хатуна Самнидзе призвала всех прекратить спекуляции:

«Когда нет точной информации о том, какой текст и какие поправки будут утверждены на комитетских слушаниях Европарламента, преждевременные спекуляции наносят вред имиджу страны. Я это не считаю правильным. Да, в тексте будет критика, замечания, но он будет полон поддержки Грузии. Потому заявления моих коллег о том, что мы не получим статус кандидата, пока у власти «Грузинская мечта» и об этом будет сказано в резолюции, считаю неправильными. Они вводят наше общество в заблуждение».

Сконцентрироваться на замечаниях, а не нападках на европарламентариев советует властям беспартийный депутат, бывший замглавы Совбеза Теона Акубардия:

«Последние два дня со стороны власти мы видим попытку всю ответственность за невыполнение реформ, за откат от демократии возложить на европарламентариев, которые инициируют эти поправки. Власти винят и критикующие ее СМИ, и оппозицию – все это еще больше отдаляет Грузию от европейского будущего и сближает с Россией. Нужно учитывать замечания – это необходимо для получения статуса кандидата».

Однако власти этим советам не внемлют. Многим вспомнилось сегодня, как прошлым летом премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что правительство отказалось от транша ЕС из-за отсутствия необходимости в нем. На самом же деле, как упоминается в первичном варианте проекта резолюции Европарламента, Брюссель не выделил транш Тбилиси из-за отказа от реформы системы правосудия.

Содержание проекта резолюции станет известно поздно ночью. Голосование в Европарламенте запланировано на 21 ноября.

Подписывайтесь на нас в соцсетях