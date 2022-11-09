В соцсетях опубликована информация о том, что кабинет министров Абхазии подготовил проект о внесении изменений в закон «Об энергетике». Лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба считает, что он снимает запреты на передачу всех объектов энергетической отрасли в руки частных российских компаний.

Сегодня во второй половине дня абхазские телеграм-каналы с пометкой «молния» и «срочно» распространили сообщение о том, что кабинет министров Республики Абхазия подготовил проект закона о внесении изменений в закон «Об энергетике». В случае принятия он снимет ограничения действующего закона на приватизацию объектов энергетики.

В частности, проект предполагает исключение из закона об энергетике норм, запрещающих приватизацию объектов для производства электроэнергии мощностью выше 5 Мегаватт, а также передающих и распределительных сетей. По мнению авторов проекта, это создаст условия для привлечения инвестиций в энергетическую отрасль.

В проекте говорится о том, что он обусловлен необходимостью реализации положений международных договоров в целях развития и модернизации энергетической отрасли. А «функции Единого оператора по обслуживанию, эксплуатации и предоставлению услуг, передаче и распределению электроэнергии смогут выполняться иной организацией», осуществляющей деятельность на территории Республики Абхазия. Таким образом, снимаются все ограничения на приватизацию имущества Единого оператора. А при установке тарифа на электроэнергию будет достигаться баланс экономических интересов поставщиков и потребителей электроэнергии.

Согласно положениям проекта закона, осуществлять все эти функции силами РУП «Черноморэнерго» невозможно в связи с тяжелым финансовым положением.

Проект закона прокомментировал абхазский политик, бывший министр экономики, лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба:

«Данный проект закона можно охарактеризовать как снятие ограничений на продажу энергетической системы Абхазии. Действующий сегодня закон об электроэнергетике ограничивает продажу, то есть передачу из государственной собственности в частную нашей энергетической системы. Данный проект предлагает снятие этих ограничений для того, чтобы уже частные компании могли входить в энергетическую сферу Абхазии. К чему это приведет? К тому, что, безусловно, будет увеличен тариф, приведет к тому, что наша система, которая принадлежит сегодня народу Абхазии, государственная система, будет принадлежать частным компаниям. Вот к чему это приведет. Мы, естественно, выступаем против этого. И вся последовательность действий правительства, о которой мы уже неоднократно говорили и предупреждали, что к этому придут, была направлена именно вот к этому результату: изменить закон, продать энергосистему, отдать ее в частные руки и за счет этого уже зарабатывать какие-то большие деньги. Вот такой план!»

Политик также пояснил, о каких положениях международных договоров идет речь в проекте закона:

«Я предполагаю, что здесь идет речь о дорожной карте, которую правительство подписало еще летом прошлого года. В этой дорожной карте, если я не ошибаюсь, пункт 3.1.3 гласит следующее: правительство Абхазии взяло на себя обязательство подписать соглашение, которое позволяет российским частным компаниям вкладывать деньги в нашу энергетическую систему на условиях гарантированного возврата этих инвестиций. О чем идет речь? Изменить законодательство, некие компании вкладывают деньги, и наша энергетическая система целиком или часть ее переходит в их руки, частные руки. Более того, все деньги, которые они вложили в модернизацию энергетической системы, мы, как Республика Абхазия, берем на себя обязательство им вернуть за счет повышения тарифа или за счет того, что мы из бюджета будем финансировать или дотировать эту компанию. Это кабала, потому что такая практика существует уже в ряде стран, такая практика реализуется в ряде стран третьего мира, который развивается по принципу колониального развития. Нам этот вариант не подходит!»

На сайте кабинета министров Республики Абхазия размещена информация, которую сегодня публикуют телеграм-каналы, на ней стоит дата – 31 мая 2022 года и есть отметка о том, что проект направлен президенту. Источник в кабмине сообщил, что проект был разработан профильным ведомством, доработан в кабмине и после этого направлен президенту.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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