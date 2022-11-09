Сопредседатели Женевских дискуссий от ОБСЕ, ООН и Евросоюза посетили Цхинвал, где провели встречу с представителями властей Южной Осетии. Гости и принимающая сторона обменялись заявлениями, в которых наблюдатели уловили тревожные ноты – переговорный процесс теперь происходит на фоне войны в Украине, и каждая из сторон опасается, что эта война может послужить катализатором негативных процессов в зоне осетино-грузинского конфликта.

8 ноября в Цхинвале состоялась рабочая встреча югоосетинской делегации с сопредседателями Женевских дискуссий от ЕС, ОБСЕ и ООН. По сообщению пресс-службы югоосетинского МИДа, на ней обсуждался ряд актуальных вопросов, связанных с подготовкой очередного, 57-го раунда Женевских дискуссий, намеченного на февраль 2023 года.

С югоосетинской стороны в очередной раз была отмечена значимость сохранения этой площадки как важного международного механизма для поддержания прямого диалога между сторонами.

Была особо подчеркнута необходимость сохранения и укрепления существующей системы региональной безопасности и стабильности, в том числе в контексте разработки и подписания документа о неприменении силы Грузией против Южной Осетии. Госсоветник югоосетинского президента Константин Кочиев, в частности, заявил:

«Мы, конечно, рассчитываем на то, что в текущем году состоится новая встреча, на которой мы сможем вернуться к рассмотрению наиболее важной проблемы с нашей точки зрения: это выработка документа о неприменении силы. Хотя мы понимаем, что на протяжении долгого времени работа над ним встречает препятствие со стороны грузинских участников, которые постоянно меняют свою позицию и подходы к этому документу».

По мнению Константина Кочиева, новые вызовы в самом широком смысле должны стимулировать стороны к более активной работе.

«Мы понимаем, что в Закавказье складывается очень непростая атмосфера, и это не только в отношении Южной Осетии и Грузии, но и других закавказских и южнокавказских государств», – цитирует госсоветника президента Информационное агентство «Рес».

На обращение Константина Кочиева откликнулся сопредседатель Женевских дискуссий от ЕС Тойво Клаар, он отметил, что вопрос о неприменении силы является одним из ключевых для всех участников:

«Как для Южной Осетии, так и для грузинского правительства очень важно подтвердить эту приверженность со стороны России. Это является ключевым моментом для работы Женевских дискуссий».

Такое впечатление, что прозвучали две обеспокоенности на происходящее вокруг.

Первая – югоосетинская: Россия теряет влияние на Южном Кавказе, в том числе как сдерживающий фактор, как региональный арбитр. В Южной Осетии опасаются, что украинские события могут плохо закончиться для нынешнего политического режима в Москве, выступающего гарантом суверенитета республики, и в этой ситуации обязательства со стороны Грузии не применять силу явно не лишние.

Вторая, озвученная европейским спецпредставителем на Южном Кавказе, читается примерно так: после вторжения в Украину совсем не лишне получить от России гарантии ненападения на Грузию. Политолог Алексей Малашенко этих опасений не разделяет.

«В Грузии достаточно вменяемые политики, которые не станут этого делать. Грузии этого не надо, ей нужны деньги, а за открытие фронта никто платить не станет.

– А России ей стоит опасаться?

– Для России, условно я говорю, «победа над Грузией» ничего не значит. Для чего ей это нужно? Чтобы рассориться со всем Кавказом, напугать Центральную Азию? Нет, не надо преувеличивать, все это где-то на пропагандистском уровне».

В этой истории, считает политолог, уместно говорить о том, как реагировать, как вести себя в этой новой реальности, возникшей после 24 февраля, как строить планы на будущее и на какое будущее. Говорит Алексей Малашенко:

«Здесь есть две тенденции. Первая тенденция – далекого будущего. Что дальше-то будет? Какая будет Россия? Хватит ли у нее сил на то, на это?.. Поэтому давайте подождем принимать решения. В той же Южной Осетии звучат позиции, в то время как, кстати говоря, в Абхазии-то помалкивают, что интересно. Я бы сказал, они себя ведут очень скромно – это первый тренд, рассчитанный на достаточно длительное время.

– А второй тренд?

– Второй тренд: что делать сейчас? А сейчас лучше не ввязываться во все эти истории. Есть российско-украинский конфликт, есть санкции, и все, что мы наблюдаем, но хотелось бы, чтобы Южная Осетия и вообще Кавказ были от него немножко отстранены. Там тоже есть разные подходы. Есть люди, готовые уже жить на Арбате. Но есть и те, кто не знает, чем это вообще все закончится, и если закончится плохо, то как это отразится на Южной Осетии. Никто толком ничего не знает, поэтому сейчас весь анализ сводится к спекуляциям и обсуждениям чьих-то мнений. Сейчас вот тот самый перекресток, причем не российско-украинский, а вообще перекресток, в том числе для Кавказа, я уже не говорю про Центральную Азию. Посмотри вокруг: никто не знает, какие решения принимать. В этой ситуации не хочу никого обидеть, но проблема Южной Осетии – это часть, причем не самая главная. Как это все будет решаться, никто не знает, потому что, по-моему, Россия все осторожней становится. Несмотря на истерику в пропаганде (это мы видим), как-то начинают задумываться, к чему все это приведет?»

По мнению бывшего депутата парламента Роланда Келехсаева, все же есть тревожные сигналы, на которые югоосетинским дипломатам необходимо реагировать уже сейчас. Он имеет в виду решение Евросоюза не признавать российские паспорта, выданные в Южной Осетии, Абхазии и в четырех областях восточной Украины:

«Попасть в один кейс с Херсоном и Луганском – это последнее, что нам сейчас нужно. Мы все-таки отдельная история, у нас четырнадцать лет идет переговорный процесс в Женеве, мы вместе решаем гуманитарные проблемы в рамках Эргнетских встреч. Подчеркну: переговорный процесс при посредничестве ЕС, ООН и ОБСЕ. Европейские сопредседатели дискуссий признают, что процесс движется в позитивном русле. Тогда к чему все эти санкции? Зачем загонять одну из сторон переговоров в угол? Мне кажется, наши дипломаты должны об этом говорить. Я думаю, это и не в интересах Грузии тоже».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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