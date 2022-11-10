В Эргнети состоялась 109-я встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Несмотря на ожидания, грузинских журналистов к представителям югоосетинской стороны не допустили. Между тем на встрече официальный Тбилиси вновь потребовал от югоосетинской стороны безоговорочного освобождения четверых задержанных граждан Грузии.

С момента последней встречи в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них (МПРИ) было зафиксировано девять фактов бордеризации, сообщил с утра журналистам глава аналитического департамента Службы государственной безопасности Грузии Ираклий Антадзе. Кроме того, за этот период югоосетинская сторона незаконно задержала шестерых граждан. Однако дело до т.н. суда и тем более до выплаты залога не дошло, благодаря своевременным действиям властей все они были освобождены, сказал Антадзе.

Впрочем, в цхинвальской тюрьме остаются еще четыре гражданина Грузии, и вопрос их освобождения во время сегодняшней встречи снова подняла грузинская делегация.

«Что касается незаконной бордеризации, – за период между встречами было зафиксировано несколько таких фактов в Горийском и Карельском муниципалитетах, например, у сел Двани и Хурвалети. На данный момент таких процессов в действии не зафиксировано. Что касается незаконно задержанных граждан, вопрос освобождения шестерых из них решился очень быстро. Напомню, один из них был несовершеннолетним. В активной форме была зафиксирована позиция наших международных партнеров, и в ходе интенсивных консультаций они (задержанные) в кратчайшие сроки вернулись в свои семьи. Мы следуем в этом направлении и в вопросе освобождения остальных незаконно задержанных», – сказал еще до начала встречи Ираклий Антадзе.

Подробностей того, как грузинской стороне удалось вызволить шестерых задержанных, он не раскрывает. Однако можно утверждать, что это первый за долгие годы случай освобождения такого количества заключенных без предъявления каких-либо условий с югоосетинской стороны (как утверждает сам Антадзе). От вопроса журналистов: можно ли это считать потеплением отношений и что явилось тому причиной, Антадзе уклонился. Сказал лишь, что это итог эффективной совместной работы представителей миссии ЕС и властей Грузии.

Определенная позитивная динамика действительно прослеживается, отмечает Тамта Микеладзе, представляющая НПО «Центр социальной справедливости», который также занимается изучением прав жителей сел, расположенных близ разделительной линии:

«Объяснить это сложно, поскольку определенные решения (югоосетинская сторона) принимает, когда желает перенести внимание жителей на какие-то другие темы. Да и новый т.н. президент обещал, что будут приниматься более мягкие решения в отношении Ахалгори. Но вызовов остается еще много. Власти Грузии же ничего принципиально нового в направлении решения конфликтов не делали, продолжают осуществлять рутинные и слабые действия. В основном это предоставление определенных бенефитов людям, проживающим в конфликтных регионах, поддержка разных проектов, что не охватывает ряд важных вопросов (к примеру) – начало диалога с определенными политическими группами в конфликтном регионе. Вообще, сложно говорить о динамике, поскольку часто об определенных принятых решениях не сообщается общественности, и соответствующей информации у нас нет».

О том, что информация об определенных решениях и нарушениях прав людей, проживающих на территориях близ разделительной линии, поступает с опозданием или широкой общественности не предоставляется вовсе, неоднократно жаловались и представители СМИ. Сегодня у грузинских журналистов также вызвал негодование отказ в возможности задать вопросы представителям югоосетинской стороны. Несмотря на ожидания, их в очередной раз не допустили к делегатам по непонятным причинам, сообщил корреспондент грузинской службы Радио Свобода Гога Апциаури:

«Нам представители миссии ЕС сказали, что и приехавшие из Цхинвали журналисты тоже ждали положительного решения этого вопроса. Вроде и грузинская сторона ожидала, что журналистам дадут такую возможность. Однако позже нам сообщили, что зайти в палатку и записать представителей второй стороны сегодня не удастся. Говорят лишь, что одна из сторон против этого, а кто конкретно – нам не сообщают. Напомню, что в этой палатке находятся представители Грузии, России, де-факто властей Цхинвали, наблюдательской миссии ЕС и ООН… Уже примерно три года, как журналисты не могут подойти к членам делегации второй стороны и выслушать их позицию. Сначала миссия Евросоюза огородила подход к территории специальными лентами, запретив журналистам приближаться, а затем началась пандемия, и, как нам тогда объяснили, это было продиктовано определенными мерами безопасности. Но факт, что эта опасность уже в прошлом, а ситуация, несмотря на ожидания, не изменилась. Они не говорили, что это окончательное решение, сказали лишь: «Посмотрим, что будет на следующей встрече».

Что касается сегодняшней встречи, по ее завершении Ираклий Антадзе сообщил журналистам, что позиции касательно вопроса бордеризации у сторон «остаются диаметрально противоположными». Что же касается вопроса освобождения четверых граждан Грузии, до сих пор прибывающих в цхинвальской тюрьме, то: «консультации продолжаются и переговорное окно пока не закрыто».

Очередная встреча в рамках МПРИ состоится уже в следующем году – 17 января.

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