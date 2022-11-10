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Политика

Встреча в Эргнети: нерешенные вопросы и бесправные журналисты

В Эргнети состоялась 109-я встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Несмотря на ожидания, грузинских журналистов к представителям югоосетинской стороны не допустили. Между тем на встрече официальный Тбилиси вновь потребовал от югоосетинской стороны безоговорочного освобождения четверых задержанных граждан Грузии.

С момента последней встречи в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них (МПРИ) было зафиксировано девять фактов бордеризации, сообщил с утра журналистам глава аналитического департамента Службы государственной безопасности Грузии Ираклий Антадзе. Кроме того, за этот период югоосетинская сторона незаконно задержала шестерых граждан. Однако дело до т.н. суда и тем более до выплаты залога не дошло, благодаря своевременным действиям властей все они были освобождены, сказал Антадзе.

Впрочем, в цхинвальской тюрьме остаются еще четыре гражданина Грузии, и вопрос их освобождения во время сегодняшней встречи снова подняла грузинская делегация.

«Что касается незаконной бордеризации, – за период между встречами было зафиксировано несколько таких фактов в Горийском и Карельском муниципалитетах, например, у сел Двани и Хурвалети. На данный момент таких процессов в действии не зафиксировано. Что касается незаконно задержанных граждан, вопрос освобождения шестерых из них решился очень быстро. Напомню, один из них был несовершеннолетним. В активной форме была зафиксирована позиция наших международных партнеров, и в ходе интенсивных консультаций они (задержанные) в кратчайшие сроки вернулись в свои семьи. Мы следуем в этом направлении и в вопросе освобождения остальных незаконно задержанных», сказал еще до начала встречи Ираклий Антадзе.

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Встреча в Эргнети: нерешенные вопросы и бесправные журналисты
by Эхо Кавказа

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Подробностей того, как грузинской стороне удалось вызволить шестерых задержанных, он не раскрывает. Однако можно утверждать, что это первый за долгие годы случай освобождения такого количества заключенных без предъявления каких-либо условий с югоосетинской стороны (как утверждает сам Антадзе). От вопроса журналистов: можно ли это считать потеплением отношений и что явилось тому причиной, Антадзе уклонился. Сказал лишь, что это итог эффективной совместной работы представителей миссии ЕС и властей Грузии.

Определенная позитивная динамика действительно прослеживается, отмечает Тамта Микеладзе, представляющая НПО «Центр социальной справедливости», который также занимается изучением прав жителей сел, расположенных близ разделительной линии:

«Объяснить это сложно, поскольку определенные решения (югоосетинская сторона) принимает, когда желает перенести внимание жителей на какие-то другие темы. Да и новый т.н. президент обещал, что будут приниматься более мягкие решения в отношении Ахалгори. Но вызовов остается еще много. Власти Грузии же ничего принципиально нового в направлении решения конфликтов не делали, продолжают осуществлять рутинные и слабые действия. В основном это предоставление определенных бенефитов людям, проживающим в конфликтных регионах, поддержка разных проектов, что не охватывает ряд важных вопросов (к примеру) начало диалога с определенными политическими группами в конфликтном регионе. Вообще, сложно говорить о динамике, поскольку часто об определенных принятых решениях не сообщается общественности, и соответствующей информации у нас нет».

О том, что информация об определенных решениях и нарушениях прав людей, проживающих на территориях близ разделительной линии, поступает с опозданием или широкой общественности не предоставляется вовсе, неоднократно жаловались и представители СМИ. Сегодня у грузинских журналистов также вызвал негодование отказ в возможности задать вопросы представителям югоосетинской стороны. Несмотря на ожидания, их в очередной раз не допустили к делегатам по непонятным причинам, сообщил корреспондент грузинской службы Радио Свобода Гога Апциаури:

«Нам представители миссии ЕС сказали, что и приехавшие из Цхинвали журналисты тоже ждали положительного решения этого вопроса. Вроде и грузинская сторона ожидала, что журналистам дадут такую возможность. Однако позже нам сообщили, что зайти в палатку и записать представителей второй стороны сегодня не удастся. Говорят лишь, что одна из сторон против этого, а кто конкретно нам не сообщают. Напомню, что в этой палатке находятся представители Грузии, России, де-факто властей Цхинвали, наблюдательской миссии ЕС и ООН… Уже примерно три года, как журналисты не могут подойти к членам делегации второй стороны и выслушать их позицию. Сначала миссия Евросоюза огородила подход к территории специальными лентами, запретив журналистам приближаться, а затем началась пандемия, и, как нам тогда объяснили, это было продиктовано определенными мерами безопасности. Но факт, что эта опасность уже в прошлом, а ситуация, несмотря на ожидания, не изменилась. Они не говорили, что это окончательное решение, сказали лишь: «Посмотрим, что будет на следующей встрече».

Что касается сегодняшней встречи, по ее завершении Ираклий Антадзе сообщил журналистам, что позиции касательно вопроса бордеризации у сторон «остаются диаметрально противоположными». Что же касается вопроса освобождения четверых граждан Грузии, до сих пор прибывающих в цхинвальской тюрьме, то: «консультации продолжаются и переговорное окно пока не закрыто».

Очередная встреча в рамках МПРИ состоится уже в следующем году – 17 января.

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