На фоне промежуточных выборов в американский Конгресс и вероятной утраты демократами большинства в Палате представителей вопрос поддержки Соединенными Штатами Украины в отражении российской агрессии становится все более актуальным. Некоторые республиканцы, в том числе лидер пока еще меньшинства в нижней палате Кевин Маккарти, не скрывают, что собираются пересмотреть политику Вашингтона в вопросе помощи Киеву. В американской прессе все больше намеков на то, что США пытаются усадить Украину и Россию за стол переговоров. Белый дом под давлением СМИ нарушил «обет молчания» и признался в наличии переговорных каналов с Кремлем.

Президент Украины Владимир Зеленский несколько смягчил свою позицию в отношении перспектив мирного диалога с Россией. Как пишет американское издание Politico, произошло это после переговоров с администрацией Джо Байдена. Украинский лидер, в частности, перечислил пять основных условий мира с Россией: восстановление территориальной целостности Украины; уважение к уставу ООН; выплата компенсаций за нанесенный во время войны ущерб; наказание всех виновных в преступлениях; предоставление гарантий, что война не повторится. При этом Владимира Путина, как персону, с которой Киев не будет вести переговоры, Зеленский не упомянул.

Авторы статьи, со ссылкой на источники в Белом доме, указывают, что перемена произошла после нескольких дней переговоров между Киевом и Вашингтоном, в том числе после личной встречи Зеленского с прибывшим для этого в Киев советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Сам же главный герой последних публикаций в американской прессе относительно закулисных переговоров, по сути, подтвердил предположения СМИ. Выступая в экономическом клубе в Нью-Йорке, Джейк Салливан отметил, что поддерживать контакт с Кремлем – в интересах США, добавив при этом, что Белый дом «четко понимает, с кем имеет дело»:

«Очевидно, что прошло достаточно много времени с последнего телефонного разговора между президентами, не говоря уже о личной встрече, но, как я неоднократно говорил, у нас есть каналы для общения с Российской Федерацией на высшем уровне. Мы пользовались ими, когда было необходимо прояснить возможные недоразумения и попытаться уменьшить риск и вероятность катастрофы, такой, как потенциальное применение ядерного оружия. Мы сделали это. Мы не уточняли, что это за каналы, хотя иногда, при некоторых обстоятельствах, мы указываем на разговоры, которые происходят, например, между нашим министром обороны и их министром обороны или нашим председателем Объединенного комитета начальников штабов и их начальником Генштаба. Я ясно вижу, с кем мы имеем дело и кому противостоим. Я считаю, что поддержание каналов связи отвечает интересам Соединенных Штатов. Я также считаю, что это в интересах каждой страны, затронутой этим конфликтом».

Ранее СМИ сообщали, что Салливан ведет конфиденциальные переговоры с секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым и помощником президента России Юрием Ушаковым, чтобы предотвратить риск ядерной эскалации в войне в Украине. К слову, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на волне ажиотажа, поднявшегося в американской прессе, также дала понять, что Соединенные Штаты оставляют за собой право вести переговоры с Россией. Но при этом подчеркнула, что поддержка Украины со стороны Вашингтона не изменится.

«Мы уверены, что поддержка Соединенными Штатами Украины будет непоколебимой. Это то, во что мы верим, и то, как мы видим это в будущем. Вы видели, как Джейк Салливан сказал то же самое во время визита в Киеве и подтвердил: Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в целом ряде областей, будь то помощь в области безопасности, экономическая помощь или помощь в области прав человека. Члены Конгресса, республиканцы и демократы четко заявляют о нашей неизменной поддержке Украины. При любом сценарии», – сказала Карин Жан-Пьер.

Опасения, что Вашингтон может снизить уровень поддержки Украины, появились в связи с почти гарантированной утратой Демократической партией большинства в Палате представителей и менее вероятной, но все же реально схожей перспективой в отношении Сената. Республиканцы в последнее время не раз поднимали вопрос интенсивности участия США в конфликте между Россией и Украиной. Но в Белом доме успокаивают скептиков: конфликт с Москвой вышел за рамки регионального и Вашингтон не может отойти в сторону, уступив дорогу путинской экспансии, так как это чревато непредсказуемыми последствиями для всего мира. Это, дал понять Джейк Салливан, осознают как демократы, так и республиканцы:

«Мы продолжим работать изо дня в день, чтобы поддержать храбрый украинский народ, который стремится защитить свой суверенитет и восстановить свою территориальную целостность, и мы будем изо дня в день продолжать возлагать на Россию расходы до тех пор, пока она действует таким образом, который выходит за рамки основных международных правил дорожного движения, под которыми подписались не только все остальные, но и сама Россия».

По словам Салливана, правила, в том числе, заключаются в том, что Россия «не может покупать дроны в Иране и врезаться ими в дома и гражданские электростанции, пытаясь терроризировать население».

Но в Москве явно думают иначе. Один из тех, с кем Салливан, возможно, обсуждал перспективы мирного процесс по Украине, – секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, – оказался в Тегеране. Аналитики американского Института изучения войны (ISW) предполагают, что целью его поездки с большой долей вероятности может быть обсуждение потенциальной продажи иранских баллистических ракет России.

На минувшей неделе Тегеран был вынужден признать, что у России все же есть иранские дроны-камикадзе, которые та применяет для ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Впрочем, власти Исламской Республики уверяют, что беспилотники были поставлены еще до начала войны России с Украиной. Но в Киеве и на Западе заверениям режима аятолл не верят и опасаются, что теперь Иран может передать России баллистические ракеты средней дальности класса «земля-земля». В качестве встречного жеста, по данным британских спецслужб, Москва передала Тегерану захваченные в ходе боевых действий в Украине образцы западного вооружения, которые иранские специалисты смогут изучить и, возможно, воспроизвести.

В России, со своей стороны, продолжают отрицать какие-либо закупки вооружений у третьих стран. Так, официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала подобную информацию фейками:

«Ну, вопрос только в одном – никакого внятного обоснования этих утверждений представлено не было. Да, собственно, и не могло быть, поскольку все сказанное американскими представителями – это ложь от начала до конца. Еще один пример фейков и спекуляций, которые распространяет Запад в отношении России».

Так или иначе, вопрос мирных переговоров между Москвой и Киевом по-прежнему остается открытым. Украинские власти на законодательном уровне запретили себе разговаривать с Кремлем, пока в нем сидит Владимир Путин. Это пока существенно снижает вероятность мирного соглашения в ближайшей перспективе несмотря на то, что Владимир Зеленский, по утверждению Politico, промолчал по поводу нежелания разговаривать с Владимиром Путиным.

В Кремле, со своей стороны, уверяют, что открыты к переговорам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в частности, заявил, что это – последовательная позиция России, и что именно президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о запрете на их проведение.

Тем не менее в мире растут опасения, что на фоне неудач на фронте, включая решение оставить Херсон, в отчаянной попытке удержать четыре аннексированных региона на юго-востоке Украины Кремль все же может прибегнуть к использованию ядерного оружия. И именно опасениями из-за угрозы эскалации конфликта и его выхода за пределы Украины в Вашингтоне объясняют нежелание администрации Байдена предоставлять Украине те типы наступательного вооружения и в таких объемах, которые позволили бы ее войскам переломить ход войны и нанести России поражение на поле боя. А со сменой «цветов» в Конгрессе с «синего» на «красный» пространство для маневра для Джо Байдена может существенно сузиться.

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