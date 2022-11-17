Флагман грузинской гидроэнергетики Ингурская ГЭС работает на минимальной выработке. Уровень воды в водохранилище находится на критически низкой отметке. Специалисты говорят, что, как и в прошлые годы, причина в беспрецедентном росте потребления в Абхазии.

Уровень воды в Ингурском водохранилище снизился ниже критической отметки в 418 метров. Подобное случалось и раньше, однако в этом году произошло очень рано. По словам гендиректора станции Левана Мебония, это не приведет к остановке агрегатов каскада ГЭС, однако существенно сократит выработку. В интервью «Эху Кавказа» он заявил, что беспрецедентно низкий уровень воды обусловлен двумя факторами:

«Быстрый расход водных ресурсов воды произошел из-за растущего расхода электроэнергии в Абхазии. Да, сыграла свою роль и редкая в этих краях засуха, но основная причина не в этом. Мы не раз приходили к устному соглашению с абхазскими коллегами, что повсеместная установка счетчиков и разумная тарификация приведет к сокращению расхода до 40%. Ничего из этого за последние шесть лет сделано не было. Есть какие-то подвижки, но это мизер».

Специалисты с обоих берегов Ингури не раз заявляли, что резкое увеличение потребления электроэнергии в Абхазии связано с искусственно заниженными тарифами на электроэнергию, несовершенством системы подсчета ее потребления и большим количеством майнинговых ферм,

Что касается распространенного в Абхазии мнения о том, что Грузия сознательно создает дефицит в электросистеме Абхазии, намеренно сливая воду с Ингурской плотины, то в ответ на это грузинские специалисты не раз отмечали, что у Ингурской плотины имеется свой предел устойчивости, который нельзя превышать, поэтому в период весенних паводков воду приходится попросту сливать. Потенциал реки Ингури – 10-12 миллиардов кВт/часов в год, из которых на Ингурской ГЭС в год вырабатывается 3,5-4 миллиарда кВт/часов. Выход – в строительстве дополнительных мощностей в верховьях реки, но утвержденный проект Нэнскра ГЭС стоимостью миллиард долларов так и не удалось сдвинуть с мертвой точки. Площадка для строительства расчищена, в сентябре состоялись очередные переговоры с корейскими инвесторами, но проект не ожил.

По словам Левана Мебония, пустое водохранилище означает потерю 70 процентов генерации:

«Есть слухи, что станция остановится. Это не так, генераторы будут работать, но чисто на притоке, а это означает, что в пиковые нагрузки невозможно будет увеличить мощность. В цифрах это выглядит так: если, скажем, среднее дневное потребление Абхазии равняется 9 миллионам кВт/часов, то сейчас станция сможет генерировать не более 3 миллионов кВт/часов. Без вариантов, это приведет к серьезным ограничениям в регионе – до 10 часов в сутки в лучшем случае. Без дополнительного импорта из России проблему решить невозможно».

По словам главного технического эксперта станции Мириана Калабегашвили, в советское время расположенный в Гальском районе каскад Варднили ГЭС состоял из четырех ГЭС, но сегодня электроэнергию вырабатывает только один, самый крупный, полностью финансируемый грузинской стороной объект генерации:

«В прошлом на неработающих узлах было смонтировано по два агрегата мощностью по 20 мВт каждый, и каскад был в состоянии вырабатывать ежегодно 400 миллионов киловатт часов. К сожалению, после известных событий три объекта генерации оказались полностью разграбленными. Полное восстановление станции является вполне достижимой задачей, однако, исходя из специфики региона, необходимы переговоры с абхазской стороной. Согласно планам Минэкономики, восстановление гидроузла ориентировочно обойдется бюджету Грузии в 80-85 миллионов долларов».

Примечательно, что грузинская сторона предлагала де-факто властям Абхазии идею полной реабилитации поврежденного гидроузла, в последний раз в 2019 году, но помешала пандемия коронавируса.

Напомним, проект полностью финансируется грузинской стороной, суммарные расходы на ремонт за прошедшие 30 лет превысили 200 миллионов долларов. Последний ремонт был проведен в прошлом году, полная смета работ составила 45 миллионов евро. Также Грузия полностью погашает зарплаты персонала – более 800 человек.

В последние годы станция в холодные периоды в основном работает на нужды абхазской стороны, выработку теплых месяцев забирает грузинская. В годовом разрезе генерация распределяется по схеме: 60% грузинская, 40% абхазская. К примеру, в наиболее производительном 2018 году станция выработала более 4 миллиардов кВт/часов, отсюда Абхазия получила около 2 миллиардов. Это больше, чем потребление полуторамиллионного Тбилиси.

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