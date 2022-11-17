Запад не видит в ближайшей перспективе окончания боевых действий в Украине. Киев и Москва декларируют противоположные цели и условия для прекращения войны, обвиняя друг друга в нежелании садиться за стол переговоров. При этом Вашингтон и его союзники продолжают демонстрировать намерение помогать Украине для окончательной победы в войне. Москва, со своей стороны, обвиняет США в намеренном затягивании конфликта.

Шансы Украины на военную победу над Россией в ближайшее время невелики. Такое мнение высказал глава Объединенного комитета начальников штабов США. Генерал Марк Милли опирается на декларируемые Киевом условия такой победы в виде полной деоккупации украинских территорий, включая Крымский полуостров:

«Военная задача физического выдворения русских из Украины – очень сложная задача, и она не будет выполнена в ближайшие пару недель, если только российская армия полностью не развалится, что маловероятно. Так что, учитывая, что военная победа для Украины определяется как изгнание русских со всей территории страны, включая Крым, вероятность того, что что-либо из этого произойдет в ближайшее время, невелика с военной точки зрения. Но политическое решение, при котором уход русских возможен, сохраняется».

При этом Милли уверен, что и Москва вряд ли сможет добиться собственных целей в виде оккупации всей территории Украины. Но недооценивать Россию американский генерал не советует:

«Украина – довольно большая страна. Это не маленький кусочек земли, и вероятность того, что Россия достигнет своих стратегических целей, завоюет Украину, вероятность того, что это произойдет, близка к нулю. Теоретически это, может быть, и возможно, но я не вижу, чтобы это происходило в военном отношении. Но они сейчас оккупируют около 20% территории Украины. То есть они занимают участок земли длиной около 900 километров и где-то около 75 или 80 километров в глубину. Это не такой уж маленький кусок земли. Они вторглись в эту страну с более чем 180 тысячами солдат и понесли огромное количество потерь. Но они также провели мобилизацию и призвали дополнительных людей. В итоге русские усилились, и у них все еще есть значительная боевая мощь внутри Украины».

В Москве, в свою очередь, считают, что именно Вашингтон играет ключевую роль в затягивании боевых действий. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков настаивает на том, что именно Киев под влиянием американцев отказывается садиться за стол переговоров, не оставляя таким образом Москве выбора:

«У украинских визави, скажем так, семь пятниц на неделе. То они ведут переговоры, то они отказываются от переговоров. Потом они принимают фактический закон, который запрещает вести какие бы то ни было переговоры. Потом они говорят, что хотят переговоры, но публичные. При этом трудно себе представить вообще публичные переговоры. Публичных переговоров не бывает, а тем более публичных переговоров в такой степени. Но однозначно одно – украинская сторона не хочет никаких переговоров. Ну, при желании Вашингтон способен оказать влияние на Киев в плане большей сговорчивости. При желании Вашингтон способен принимать во внимание озабоченности нашей стороны. При желании Вашингтон способен отказаться от милитаристских планов в отношении Украины, накачивания Украины вооружениями и т.д. Любые переговоры имеют цель. Наши цели хорошо известны. И эти цели могут достигаться или посредством специальной военной операции, или посредством переговоров. Специальная военная операция продолжается, и ее цели должны быть достигнуты».

На этом фоне Запад заявляет, что продолжит оказывать всемерную поддержку Украине до тех пор, пока это будет необходимо. В частности, на седьмой встрече Контактной группы по обороне Украины, более известной как группа «Рамштайн», накануне поздно вечером было объявлено о новых поставках вооружений Киеву. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин:

«Мы собираемся сделать все, что в наших силах, чтобы убедиться, что у Украины есть средства для достижения ее целей и задач. И в этом отношении цели и задачи борьбы определяют украинцы, поэтому не нам решать, что они могут сделать и чего не могут. Поэтому наша цель – продолжать предоставлять им средства для достижения успеха в их начинаниях».

Среди стран, которые намерены предоставить Украине дополнительные вооружения, – Польша. Варшава, несмотря на то, что следствие склоняется к версии о падении именно украинской противоракеты на польской территории, не намерена предъявлять Киеву претензий. Правда, допускать украинских специалистов к месту инцидента польские власти тоже не спешат, ссылаясь на соответствующие процедуры.

«Все доказательства и материалы, собранные союзниками по НАТО, американской стороной, а также нашими специалистами, показывают, что мы имеем дело с ракетой комплекса С-300, выпущенной с украинской стороны. Президент Анджей Дуда не видит возражений против участия в расследовании украинских наблюдателей, но для этого необходимо соблюсти процедуры в соответствии с договоренностями с нашими союзниками», – заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера.

На месте падения ракеты в Пшеводуве работает польско-американская следственная группа. Специалисты уже собрали определенные доказательства, указывающие на последовательность событий. В данный момент эксперты изучают обломки ракеты, глубину кратера, вычисляют направление, откуда она прилетела, и количество топлива, которое она использовала.

При этом главный посыл как Варшавы, так и ее союзников по НАТО в том, что, вне зависимости от происхождения ракеты, упавшей на территории Польши, вина за гибель людей лежит на Москве. Именно ее удары по Украине привели к трагическому инциденту и продолжают приводить к росту жертв среди мирного населения.

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