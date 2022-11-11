Ночной марш-бросок с правого берега Днепра на левый. Российское Минобороны отрапортовало о полном выводе группировки из Херсона. Украинская сторона говорит о множестве «брошенных» командованием военных, остающихся в городе и пытающихся его покинуть, переодевшись в гражданскую одежду. Москва в очередной раз посылает сигнал о готовности к переговорам, Вашингтон переадресовывает призывы Киеву.

Россия спешно уходит из Херсона. Минобороны рапортует, что за ночь успело полностью вывести группировку из города. По словам официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, как личный состав, так и техника переправлены на левый берег Днепра:

«Переброска российских воинских частей на левый берег Днепра была завершена сегодня в 5 часов утра по московскому времени. На правом берегу не осталось ни одной единицы боевой техники. Все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра. При переброске на левый берег Днепра ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено, все российские военнослужащие переправились, потерь личного состава, вооружения, техники и материальных средств российской группировки не допущено».

При этом в российском Минобороны обвинили украинских военных в попытке сорвать эвакуацию мирного населения и переброску российских войск на левый берег Днепра.

«Ночью противник пытался воспрепятствовать переброске мирных жителей и передислокации войск на левый берег Днепра. Вооруженные силы Украины нанесли пять ударов с использованием поставленных США ракетных комплексов HIMARS», – заявил Конашенков.

По его словам, 28 ракет были сбиты средствами ПВО, еще пять – отклонены от целей средствами радиоэлектронной борьбы. Украинская сторона не отрицает ночных обстрелов переправы, утверждая, что огонь велся по отступающим российским войскам.

Впрочем, по данным Киева, говорить о полном выводе российских подразделений с правого берега пока рано. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что России потребуется, по меньшей мере, неделя, чтобы переправить весь личный состав через Днепр:

«Мы знаем, что в Херсонской области у них около 40 тысяч человек личного состава. Это огромное количество. Просто представьте себе 40 тысяч человек с техникой, вооружением, танками и т.д. и т.п. Вывести эти войска из Херсона за один-два дня не так-то просто. Минимум за неделю».

При этом если на правом берегу остались российские подразделения, их эвакуация теперь будет весьма затруднительной. Антоновский мост, связывающий Херсон с левым берегом, частично обрушен – уничтожены несколько пролетов. Сообщения о взрывах в районе переправы появились еще накануне вечером. Что именно стало причиной обрушения моста, неизвестно. Ни Киев, ни Москва об уничтожении переправы не заявляли. По данным оккупационных властей Херсонской области, на правом берегу Днепра все еще могут оставаться порядка 60-70 тысяч гражданского населения.

В Москве же продолжают настаивать: отвод российских войск из Херсона на левый берег Днепра никак не поменяет статуса Херсонской области в глазах России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом не стал комментировать, как Владимир Путин относится к оставлению города, который ранее был объявлен президентом исконно русским:

«Это субъект Российской Федерации, этот статус законодательно определен и закреплен. Здесь нет и не может быть никаких изменений. Было (решение) министра обороны, поэтому я прошу обращаться в Министерство обороны, мне нечего сказать по этой теме».

При этом Песков подчеркнул, что отступление из Херсона в Кремле не считают унизительным. Но дал понять: Москва не против сесть за стол переговоров:

«Специальную военную операцию на Украине можно завершить после достижения ее целей. Или завершить путем достижения целей мирными переговорами, что тоже возможно. Но мирные переговоры, как мы знаем, в силу позиции, занятой украинской стороной, невозможны».

Намек Кремля не остался без ответа. США зафиксировали свою позицию: с уходом российских войск из Херсона война не закончится, а искать мира Москве следует в Киеве, а не в Вашингтоне. Об этом заявил советник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан:

«Конечно, это не конец войны, потому что Россия продолжает оккупировать часть украинской территории. Мы продолжаем поддерживать украинцев в их стремлении защитить свой суверенитет и территориальную целостность. И, как сказал президент Байден, мы руководствуемся очень простым принципом: ничего об Украине без Украины. В конечном счете, Украина должна принимать решения относительно своего дипломатического курса. Наша работа – поставить их в наилучшее положение на поле боя, чтобы, когда и если появится возможность для дипломатии, они были в лучшем положении за столом переговоров».

При этом американский Институт изучения войны (ISW) опровергает точку зрения некоторых западных чиновников о том, что зима может привести к некоторому затишью на фронте и таким образом создаст возможность для начала переговоров. По мнению экспертов, замедлить военное наступление может осенняя и весенняя грязь, но не зимняя погода. Более того, холода могут намного больше повредить плохо экипированным российским войскам, но хорошо снабжаемые украинские военные вряд ли остановят контрнаступления из-за прихода зимы. Напротив, замерзший грунт может упростить передвижение украинской техники, считают аналитики.

Тем временем в самом Херсоне уже появляются украинские флаги. В частности, желто-синее полотнище вывешено перед зданием областной администрации. Флаг, предположительно, вывесили представители местного партизанского движения.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, части ВСУ уже начали заходить в Херсон. Как отмечают в ГУР, в городе остается большое количество «брошенных» российских военных, которых командиры якобы призвали переодеваться в гражданскую одежду и покидать населенный пункт самостоятельно. В своем обращении ГУР призывает их к сдаче в плен.

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