Грузия и Азербайджан отмечают 30-летие установления дипотношений

Грузия и Азербайджан обменялись поздравлениями в связи с 30-летием установления дипломатических отношений.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили направила поздравительное письмо азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву. Она выразила уверенность, что «Грузия и Азербайджан внесут большой вклад в укрепление безопасности и стабильности, а также экономического развития не только в регионе, но и на глобальном уровне».

«Как и 30 лет назад, когда наши страны делали первые шаги в качестве независимых и свободных государств, сегодня мир и стабильность на планете столкнулись с большими угрозами и вызовами. Стабильность и безопасность нашего региона представляют важное значение с точки зрения преодоления этих глобальных вызовов», – отметила Зурабишвили.

Алиев в ответном письме указал на «высокий уровень межгосударственных отношений, постоянно расширяющийся политический диалог».

«Сегодня наше сотрудничество в экономической, торговой, энергетической, транспортной, гуманитарной и других сферах является важным фактором, характеризующим наше стратегическое партнерство. Мы придаем большое значение нашим связям с дружественной Грузией и настроены на их дальнейшее углубление. Считаю, что имеются хорошие возможности для расширения и развития азербайджано-грузинского сотрудничества», – отметил президент Азербайджана.

Ильхам Алиев поздравил с 30-летием установления дипотношений и премьера Грузии Ираклия Гарибашвили. Обменялись поздравлениями и главы правительств двух стран. Кроме того, грузинский премьер опубликовал поздравление в соцсети. Он заявил, что Грузия гордится тесной дружбой и стратегическим партнерством с Азербайджаном.

«Поздравляю правительство Азербайджана и азербайджанский народ с 30-летием установления дипломатических отношений. Мы многого добились вместе! Грузия гордится тесной дружбой и стратегическим партнерством с Азербайджаном! Надеемся на продолжение регионального сотрудничества с целью мира и благополучия!», — написал Гарибашвили.