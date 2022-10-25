Визит в Грузию президента Азербайджана Ильхама Алиева прошел без участия президента Грузии – правительство попросту не проинформировало Саломе Зурабишвили о визите. Произошедшее в оппозиции оценивают как дрейф страны к авторитаризму. В свою очередь, в «Грузинской мечте» убеждены, что по Конституции в компетенцию президента эти вопросы не входят.

Ильхам Алиев посетил Грузию впервые с 2015 года. Официальные встречи азербайджанского лидера Ильхама Алиева с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили прошли за пределами в Тбилиси, в винодельческом комплексе Шато Мухрани.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не была извещена о рабочем визите президента соседней страны. Как констатирует администрация президента, несмотря на желание и готовность президента Грузии, «к сожалению, встреча президентов не состоялась», но Саломе Зурабишвили выражает готовность официально принять президента Азербайджана в ближайшее время.

На заявление последовала довольно жесткая реакция обеих ветвей власти. По словам вице-спикера парламента Грузии Гии Вольского, согласно грузинской Конституции, главой государства является премьер-министр, а по Конституции Азербайджана – президент. В пример политик привел опыт Германии: главы государств приезжают в Берлин и встречаются с канцлером, но не встречаются с президентом Штайнмайером, и на это нет никаких реакций, заметил политик.

«Есть много вопросов, по которым Саломе Зурабишвили высказала неуместные претензии. Я не вижу необходимости заострять внимание на этом вопросе, когда знаю, что у президента Азербайджана были вопросы особой важности. Я не считаю нужным, чтобы главные темы этого визита перекрывались тем, встречался ли он с президентом Грузии, у которого нет полномочий и обязательств в соответствии с Конституцией на эту встречу, к тому же учитывая весьма жесткий график визита. Надо вести себя сдержанней и не поднимать ажиотаж по этому вопросу», – отреагировал Вольский на заявление президентской администрации.

Схожим заявлением отметились в правительстве. Как заявил глава Минздрава Зураб Азарашвили, на встречу не были приглашены многие члены правительства, так как протокол не предусматривал этой возможности.

В оппозиции считают, что игнорирование президентского института со стороны «Грузинской мечты» свидетельствует о стремлении установить диктатуру. Кроме прочего, по словам главы фракции «Нацдвижения» Хатии Деканоидзе, партия власти решила отгородить президента Алиева от неудобных тем и, в частности, делимитации госграницы на спорном участке Давид-Гареджи.

«Это связано с тем, что несколько месяцев назад пути президента Грузии и правящей политической силы разошлись в отношении внешней политики. Особенно это наблюдалось в связи с Украиной, когда заявления Саломе Зурабишвили стали такими, какими они должны были быть у независимой страны. Я вообще считаю это проявлением диктатуры, когда правящая партия ни во что не ставит даже президента, который отстранен от важной стадии обсуждения, в том числе и в вопросах двустороннего сотрудничества. Не будем забывать, что избирательная кампания 2020 года прошла под девизом «Гареджи – это Грузия», когда сфабрикованные российскими спецслужбами карты использовались «Грузинской мечтой». Когда этот вопрос даже не обсуждается с президентом Алиевым, это значит, что их интересует только сохранение власти, а вовсе не Гареджи», – сказала Деканоидзе.

В Грузии установилось олигархическое правление, когда даже президент не имеет для них никакого значения, заявил член политсовета «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе:

«Они хотят, чтобы президент выполнял роль механической игрушки и любые институты государства были слабыми – это характерно для олигархии. Они не только скрыли визит президента Алиева, они нанесли ей оскорбление: мол, о каком вопросе Зурабишвили должна была с ним говорить? Тогда почему они остановили выбор на ней, для чего истратили на ее президентство миллионы? Для чего тогда мы содержим ненужный институт?»

Напомним, в феврале 2019 года президент Саломе Зурабишвили во время визита в Азербайджан объявила, что вопрос об общем участке границы возле Давид-Гареджи будет решен до конца года. Это накалило страсти: азербайджанские политики полностью исключали возможность уступки части монастырского комплекса. Как грузинские, так и азербайджанские активисты весной и летом 2019 года проводили акции на спорном участке границы.

Во время совместных публичных заявлений Ильхама Алиева и Ираклия Гарибашвили 24 октября ничего не было сказано о процессе делимитации и демаркации границ между двумя странами, о котором президент Грузии открыто говорила во время своего визита в Баку в 2019 году.

Как известно, в текущем году президент Грузии не раз занимала независимую позицию вопреки желаниям правительства. К примеру, она поддержала пересмотр безвизового режима для граждан России, когда они стали массово въезжать в Грузию с начала российской полномасштабной агрессии против Украины.

В июне Зурабишвили наложила вето на скандальный закон о «прослушке», который расширял полномочия правоохранителей по осуществлению негласных следственных действий.

В открытую фазу конфликт между президентом и правительством вошел тогда, когда она заблокировала назначение послов в некоторых странах. Из-за этого грузинское правительство подало на Зурабишвили в суд, но позже иск был отменен.

При последнем конфликте она обвиняла правительство в том, что оно помешало ей осуществить исторический визит в Украину.

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