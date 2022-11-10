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Политика

Контррезолюция, или «Грузинская мечта» против Европарламента

Тея Цулукиани

«Грузинская мечта» дала понять Европарламенту, что не намерена следовать его рекомендациям, сформулированным в проекте резолюции о выполнении Грузией обязательств в рамках Договора об Ассоциации и получения статуса кандидата в ЕС. Лидеры правящей партии не сдерживают себя в выражениях, защищая от европарламентариев Бидзину Иванишвили.

«Кто-то может назвать мое предположение спекуляцией, пусть так», – сказала вице-премьер, министр культуры Тея Цулукиани в ночном эфире ТВ «Имеди», комментируя принятый в Европарламенте проект резолюции о том, как движется Грузия на пути евроинтеграции. В документе содержится призыв к грузинской власти освободиться от чрезмерного влияния бывшего премьер-министра, основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. На это министр Цулукиани сказала:

«Этот человек (Иванишвили) вообще ушел из политики. Но нам все равно приходится повторять то, что является реальностью: нет, господа, у Бидзины Иванишвили нет чрезмерного влияния. Ну это ... не знаю, если нам скажут, что мы мамонты, а я должна доказывать, что нет, господа, я не мамонт».

Иронично утрируя содержание проекта резолюции по части выполнения 12 рекомендаций для получения статуса кандидата в ЕС, министр Тея Цулукиани заподозрила заговор против «Грузинской мечты», которую, по ее словам, никак не сменят последние десять лет, потому и придумали этот документ. И им приходится противостоять «Грузинской мечте», которая к концу года выполнит эти рекомендации:

«Грузинская мечта» так отрывается в парламенте, что и на бумаге, и на практике эти 12 рекомендаций выполнят. Потому они решили: давай создадим какой-нибудь текст, который создаст плодовитую почву, чтобы потом, в случае надобности, использовать его для отказа (в статусе). Это мое предположение», – добавила Тея Цулукиани.

К другим сравнениям прибег спикер парламента Шалва Папуашвили. Он считает, что текст проекта резолюции написан на новоязе (Newspeak) – язык из антиутопии Джорджа Оруэлла «1984». Иначе, по мнению Папуашвили, как еще можно требовать освобождения Михаила Саакашвили и называть медиаменеджерами бывших чиновников «Нацдвижения», осужденных Нику Гварамия и Давида Кезерашвили:

«Это новояз – перевернутая реальность, фальшь, признание, которого от нас требуют. Мы не собираемся признавать такие фальсификации. Я вспоминаю единственное государство, которое создало перевернутую реальность, – это Россия. Очень жаль, когда видишь европейских политиков, которые действуют методами российской пропаганды».

В оппозиции все с большей убежденностью повторяют, что «Грузинская мечта» не намерена выполнять европейские рекомендации и к концу года Грузия не получит статус. Об этом говорили представители оппозиции сегодня на встрече с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским в Тбилиси. Чехия – страна-председатель ЕС, и этой встрече придавали большое значение представители оппозиции и гражданского сектора. Правда, в отличие от оппозиционеров, глава НПО «Справедливые выборы» Нино Долидзе считает, что время исправить ситуацию еще есть:

«Мы сконцентрировались на реформах систем правосудия, избирательного кодекса, избрании Народного защитника, деолигархизации. Мы отметили, что по выполнению 12 рекомендаций есть проблемы, но есть еще время для их выполнения. В ходе встречи мы отметили, что, несмотря на то, что сегодня у нас много проблем с точки зрения развития демократии, единственным путем для Грузии является евроинтеграция, и наша просьба состояла в том, чтобы в ЕС это учли и помогли нам».

В случае продолжения отката от демократии и неполучения статуса кандидата, Грузия будет скатываться к белорусской модели правления и к санкциям против «Грузинской мечты», Бидзины Иванишвили – это одна из версий, которые рассматриваются в недавнем исследовании группы экспертов под эгидой Центра Восточноевропейской многопартийной демократии.

«Конечно, это не произойдет сразу», – спешит добавить Леван Цуцкиридзе, исполнительный директор центра. В интервью грузинской службе Радио Свобода он отметил, что исследованию предшествовало много встреч в регионах, дискуссии, и грузинские эксперты пришли к такому выводу:

«Та политика, которую ведет оппозиция, в первую очередь не устраивает саму оппозицию. Это на руку только правящей партии. Чтобы выйти из этой стагнации, по моему мнению, оппозиция в одностороннем порядке должна поставить точку в поляризации. Это не значит, что нужно перестать критиковать власти, не конкурировать с ними. Но важно начать разговор с позитивных и важных вопросов».

По словам Цуцкиридзе, этого ждут от грузинских политиков избиратели. А еще больше – совместной, сплоченной работы оппозиции и власти в выполнении европейских рекомендаций. Это наилучший сценарий, отмечает Леван Цуцкиридзе, у которого есть шанс сбыться, но мало надежды, что так произойдет.

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