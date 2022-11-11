Правящая «Грузинская мечта» продолжает получать неприятные послания из Европы. Третья по величине политическая группа в Европарламенте – Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE) – призвала своих членов по всей Европе посылать письма премьер-министру Ираклию Гарибашвили с призывом освободить из заключения гендиректора оппозиционного телеканала «Мтавари». Это стало бы, как говорится в обращении, «первым шагом Грузии на ее европейском пути».

Размах кампании, которую развернула третья по величине политическая группа в Европарламенте – Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE), не оставляет сомнений в том, что количество писем, направленных на электронный адрес премьер-министра Ираклия Гарибашвили, не ограничится парой десятков. Призыв освободить Нику Гварамия на сайте ALDE, который объединяет 70 политических партий из разных стран Европы, выглядит как партийное поручение. Для желающих направить письмо премьер-министру Гарибашвили созданы три шаблонных варианта с названиями: «Освободите Нику Гварамия немедленно!», «Грузия достойна вступления в ЕС!», «Грузии нужна свободная и независимая пресса!» Лидеры ALDE подали пример соратникам в виде видеообращения. Своеобразный челлендж первым открыл сопредседатель Альянса либералов и демократов за Европу, евродепутат из Болгарии Ильхан Кючук:

«Партия ALDE призывает правительство Грузии незамедлительно освободить Нику Гварамия, директора телекомпании «Мтавари». Свобода СМИ не только важна для демократии, это сама демократия».

Освобождение Гварамия расценивается авторами обращения к главе грузинского правительства как «первый шаг Грузии на ее европейском пути». В посланиях отмечается, что их партия выступает за расширение ЕС, и там желают, чтобы Украина, Молдова и Грузия стали членами европейского объединения.

А в случае Грузии препятствием называют в ALDE политизированность правосудия, а также все остальные пункты, замечания по которым содержатся в принятом на днях в комитете по внешним связям Европарламента проекте резолюции по ситуации в Грузии, в том числе, о чрезмерной влиятельности бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили.

Грузинскими партнерами ALDE являются Республиканская партия, «Свободные демократы», «Лело», «Стратегия Агмашенебели» и «Гирчи – больше свободы».

Но не только в этих оппозиционных партиях позитивно оценили обращение европейских коллег. Лидер «Дроа» Элене Хоштария, которая активно призывает западных партнеров подвергнуть санкциям лидеров «Грузинской мечты» и ее основателя Бидзину Иванишвили, письма ALDE к Гарибашвили считает полезным шагом на пути выполнения 12 рекомендаций Брюсселя для получения Грузией статуса кандидата на вхождение в ЕС:

«Европейцы хорошо видят, что заключение Гварамия является как актом ограничения свободы СМИ, так и шагом против европейских перспектив страны. Мы должны понимать, что «Грузинская мечта» – не та власть, которая нас поведет к Европе. Нужно, чтобы они почувствовали, что потеряют многое, если оставят Нику (Гварамия) в тюрьме и если дальше будут продолжать ограничивать другие оппозиционные телекомпании, против владельцев которых идут судебные процессы».

Примечательно, что с призывом помиловать Нику Гварамия пару дней назад к президенту Саломе Зурабишвили обратились 12 европарламентариев из политической группы Европейской народной партии (ЕРР), куда входит и «Нацдвижение».

Правящая «Грузинская мечта» неоднократно заявляла, что критические резолюции, заявления в ее адрес обусловлены узкопартийными интересами бывшей партии власти и их европейских партнеров. Этим они и поясняют неприемлемость для них призывов к освобождению Ники Гварамия и бывшего президента Михаила Саакашвили.

С сегодняшнего дня «Грузинской мечте» сложно будет утверждать, что в Европарламенте критически настроены лишь «пара-тройка» европарламентариев, как они говорят. Это притом, что все они представляют в Европарламенте первую по величине политическую группу. В вопросе освобождения Ники Гварамия теперь к ним присоединится и третья по величине фракция «Обновить Европу» (Renew Europe), которая представляет партию ALDE.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили по поводу обращения к нему с вопросом об освобождении Ники Гврамия сегодня заявлений не делал. Зато из парламентского большинства «Грузинской мечты» обратился к европейским политикам депутат Ираклий Кадагишвили:

«Призываю вас не делать так, чтобы у грузинского народа складывалось впечатление, будто ценностью ЕС является то, что украденными деньгами можно финансировать политику, что это приемлемо, но неприемлема благотворительность. Это не является реальной ценностью ЕС».

В «Грузинской мечте» утверждают, что Бидзина Иванишвили не является олигархом, он меценат. Что же касается владельцев телеканала «Мтавари» Ники Гварамия и «ТВ Формулы» Давида Кезерашвили, то они осуждены за мошенничество и нанесение ущерба как частным компаниям, так и госучреждениям.

Ника Гварамия в мае был приговорен к трем с половиной годам тюремного заключения. Оппонентами власти и многими правозащитными НПО вердикт расценивается как попытка властей заставить замолчать критикующие ее СМИ.

На обращение европарламентариев пока заявлений не делала и президент Саломе Зурабишвили. Она с рабочим визитом находится во Франции. Ранее Зурабишвили заявила, что не помилует ни Нику Гварамия, ни бывшего президента Михаила Саакашвили.

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