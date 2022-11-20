Пенитенциарная служба Грузии заявила об отсутствии доказательств отравления Саакашвили

Пенитенциарная служба Грузии опровергла заявление адвоката об отравлении находящегося в заключении третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.

О том, что причина ухудшения здоровья Саакашвили - отравление, накануне заявил его адвокат Валерий Гелбахиани. По его словам, зарубежная экспертиза подтвердила наличие в его организме отравляющих веществ. Адвокат обещает обнародовать подробности в начале будущей недели, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Осужденный Саакашвили находится под медицинским наблюдением в больнице, принимаются соответствующие медицинские меры. Во избежание дезинформации, призываем всех воздерживаться от распространения непроверенной и необоснованной информации», - говорится в заявлении службы по исполнению наказаний.

Ведомство подчеркивает, что никто не предоставил никаких официальных документов, доказывающих голословные утверждения об отравлении Саакашвили.

Мать Михаила Саакашвили, Гиули Аласания, утверждает, что в его организме обнаружено повышенное содержание тяжелых металлов: ртути, бария, таллия.

Отец третьего президента, Николоз Саакашвили, на днях призвал сторонников Михаила Саакашвили выйти на акцию 20 ноября в Тбилиси с требованием перевода его на лечение за границу.