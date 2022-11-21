О презентации нового гражданского объединения «Собрание общественно-политических сил» объявили молодые абхазские политики на брифинге в Сухуме. Они призвали всех неравнодушных граждан, независимо от их политических взглядов, принять участие в собрании, которое состоится 23 ноября. О составе Собрания, причинах его создания и целях рассказал «Эху Кавказа» представитель политической партии «Айнар» Адгур Лагвилава.

- Адгур, Собрание общественно-политических сил – организация, которую вы сегодня анонсировали, чем она отличается от Блока оппозиционных сил, который появился какое-то время тому назад, в чем ваша специфика?

- Специфика в том, что мы попытались организовать максимально широкое представительство на этом мероприятии. Это не мероприятие какой-то отдельной организации или союза организаций, мы пригласили общественных деятелей и организации, которые напрямую политикой не занимаются. Но у нас у всех по многим вопросам сегодняшней повестки есть консолидированное мнение: по вопросам энергетики, по недопущению передачи Пицундского комплекса, и у нас отрицательная позиция по вопросу продвижения закона об иностранных агентах. Есть и другие вопросы. Очень важно показать, что не только оппозиционные силы против подобной повестки, но и многие граждане и другие организации, мы против существующей политики в том виде, в котором она реализуется. И мы хотим показать обществу и власти, что существует протест, и высказать некое определенное консолидированное мнение. Со своей стороны, мы готовы к диалогу, мы можем разговаривать и многие вопросы обсуждать.

- Адгур, когда вы говорите о более широкой коалиции, что вы имеете в виду? Войдут ли в состав вашего собрания те силы, те организации, которые сегодня не являются оппозиционными?

Мы считаем, что все силы в стране, которые имеют одно мнение по многим вопросам, должны выстраивать диалог друг с другом и с обществом.

- В Собрании будут принимать участие не политические организации и отдельные граждане. Например, молодежь из «ҲАРАҲПИЦУНДА» – это не политическая организация, она отстаивает определенные вопросы, с которыми мы полностью согласны. Мы считаем, что все силы в стране, которые имеют одно мнение по многим вопросам, должны выстраивать диалог друг с другом и с обществом. В рамках этого Собрания мы хотим провести обмен мнениями и какие-то важные посылы дать обществу. И основа всего – это то, что у нас одно видение по ключевым вопросам сегодняшней повестки.

- Было заявлено, что сегодняшний брифинг и Собрание представляет именно молодое поколение абхазских политиков. Кто сегодня в активе вашего Собрания?

- В активе те, кто сегодня присутствовал на брифинге. Некоторые из них представляют оппозиционные организации, которые входят в Блок оппозиционных сил, это представители АНД (Абхазского народного движения) и «Аруаа», есть организация «Айнар», она внеблоковая и всегда имела свое мнение по всем ключевым вопросам. Мы («Айнар») как-то особняком всегда держались, но по важным вопросам готовы сотрудничать, объединяться и совместные мероприятия проводить. В этом смысле мы абсолютно открыты. Также будут участвовать неполитические лидеры, которые переживают за судьбу страны и не согласны с определенными моментами, которые, как мы все считаем, несут угрозу абхазской государственности и суверенитету. Я еще раз скажу, что совершенно разные люди и организации по ключевым вопросам готовы объединяться и высказывать консолидированную точку зрения. Я считаю, что это намного важнее, чем по отдельности высказывать какую-то позицию. Надо показать, что мы способны объединяться и доносить свою точку зрения.

- Адгур, вы сегодня представляете «Айнар», мы все помним эту политическую партию периода 2014 года. Тот «Айнар», который был тогда, и тот, который есть сегодня, они как-то отличаются? Что сегодня представляет собой «Айнар»? Он во что-то трансформировался или все ранее заявленные цели и задачи остались прежними?

- Любой человек растет и меняется с возрастом, так и наша организация растет и меняется, но мы стоим на тех же позициях, на которых всегда стояли. В какой-то момент в нашей организации были серьезные изменения и внутренние пертурбации, многих людей из руководства, которые были в 2014 году, сегодня нет. Сейчас можно сказать, что организация помолодела, какие-то подходы изменились, но принципы остались прежние. Мы – за суверенное, независимое государство, основанное на традиционных абхазских ценностях.

- Адгур, общедемократические ценности и те демократические ценности, которые записаны в абхазской Конституции, как-то соприкасаются с абхазскими традиционными ценностями?

Мы всегда были сторонниками того, чтобы в Абхазии форма правления были ближе к народовластию.

- К сожалению, суперпрезидентская форма правления, которая сегодня существует, не отражает наш абхазский взгляд на устройство власти. И мы видим, что наше государство не развивается, значит, у нас существуют системные проблемы. Мы всегда были сторонниками того, чтобы в Абхазии форма правления были ближе к народовластию. Сейчас же, к сожалению, вся полнота власти находится в руках президента, так устроена наша Конституция, фактически у нас в Абхазии разделения ветвей власти нет. Нынешняя система не отражает наше видение демократии и не обеспечивает развитие нашей страны.

- Какова позиция «Айнара» по вопросу разделения властей?

- Президентская власть должна быть ограничена, мы должны сделать хотя бы первый шаг в этом направлении. И мы должны передать больше полномочий на места и сделать упор на развитие местного самоуправления. Это нам подсказывает опыт развитых стран. К сожалению, у нас местное самоуправление носит декоративный характер, оно нефункционально и не наполнено реальным содержанием. Надо сделать хотя бы первые шаги в развитии местного самоуправления и ограничения президентской власти. Частичное распределение полномочий с парламентом, на первом этапе – переход к такой смешанной системе при сохранении сильной президентской власти, но не такой абсолютной, как у нас сегодня.

- Есть информация, что Аслан Басария (бывший гендиректор РУП «Черноморэнерго») собирается вернуться в политику. Он с «Айнаром»?

- Аслан Басария – наш бывший соратник, он не является членом политической партии «Айнар», если я не ошибаюсь, с 2016 года. О его политических планах мне ничего не известно.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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