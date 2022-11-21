Гражданской активистке Тамаре Меаракишвили грозит лишение югоосетинского гражданства с непредсказуемыми для нее последствиями. Цхинвальская прокуратура пришла к выводу, что она получила паспорт обманным путем – втайне сохранив грузинское гражданство. Если судебная власть согласится с выводами следствия, аналогичные последствия грозят тысячам жителей Южной Осетии, сохранивших грузинское удостоверение личности, – их имена известны, они занесены в специальные реестры пограничной службы.

На прошлой неделе Цхинвальская городская прокуратура вынесла постановление о прекращении уголовного дела в отношении гражданской активистки Тамары Меаракишвили в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления. Но при этом, по выводам следователя, Тамара получила паспорт обманным путем: она втайне сохранила грузинское гражданство, не выполнив при этом обязательного условия для соискателя югоосетинского паспорта – отказ от гражданства иностранного государства (за исключением российского).

Это первый случай с 2008 года, когда коренному жителю республики отказывают в гражданстве. Пока только прокуратура. Если суд согласится с выводами следствия, будет создан прецедент, который одним махом ставит в бесправное положение всех принятых в югоосетинское гражданство жителей территорий, перешедших под юрисдикцию Цхинвала по итогам пятидневной войны.

Теперь каждого из них, кто, например, посмеет проявить недовольство, или заявить о своих гражданских правах, или отказать неким требованиям, могут лишить гражданства и указать на шлагбаум.

В Дзауском и Ленингорском районах их много, и почти все они, если прецедент будет создан, подлежат лишению гражданства. Об их количестве можно судить по выданным пропускам для пресечения пунктов пропуска «Раздахан» и «Переу» – примерно две тысячи постоянных жителей республики и еще несколько сотен, проживающих на территории Грузии.

К слову, когда депутат Зита Бесаева проводила съезд регионального отделения партии «Ныхас» в поселке Ленингор, местные наблюдатели отметили, что почти все ленингорские члены партии власти являются обладателями второго – грузинского гражданства. Внимание на это обстоятельство они обратили только теперь, после постановления прокуратуры.

И даже более того, подавляющее большинство из них, по уверениям наблюдателей, числятся в Грузии беженцами из Южной Осетии и получают пособия как пострадавшие от оккупационного режима. Тамара Меаракишвили, кстати, одна из тех белых ворон в западной части района, кто отказался от статуса беженца.

Нетрудно представить, как на этом фоне будет выглядеть гражданская казнь Тамары. По меньшей мере, как избирательное правоприменение. Это ровно тот самый полицейский произвол, которому президент Гаглоев объявил войну, но его решительность почему-то не разделяет надзорный орган.

Как эта история выглядит с точки зрения югоосетинского законодательства? Главный нормативный акт, регулирующий вопросы гражданства, – это конституционный закон «О гражданстве республики Южная Осетия». Очевидно, в своем постановлении следователь Чельдиев исходил из того, что Тамара Меаракишвили нарушила требования пункта «д» статьи 13 конституционного закона «Прием в гражданство Республики Южная Осетия в общем порядке». Согласно этой норме, прием в гражданство осуществляется при условии, если соискатель подает «заявление об отказе от своего прежнего гражданства, разрешение на экспатриацию, либо документ, подтверждающий утрату прежнего гражданства…»

Подчеркиваю, в этой статье речь идет о приеме в гражданство в общем порядке.

Вопрос: распространяется ли эта норма на Тамару Меаракишвили и всех прочих жителей территории, перешедшей под юрисдикцию Цхинвала по итогам войны 2008 года?

Странно, что следователь не обратил внимание на Статью 5 этого же закона «Граждане Республики Южная Осетия», согласно пункта «б» которой гражданами Южной Осетии являются: «лица, постоянно проживавшие на территории Республики Южная Осетия не менее пяти лет на момент провозглашения Акта о государственной независимости Республики Южная Осетия от 29 мая 1992 года и если они в письменной форме не отказались от гражданства Республики Южная Осетия за исключением лиц, которые антиконституционными методами боролись против существующего государственного строя Республики Южная Осетия и его народа».

Тамара родилась в 1975 году в поселке Ленингор и с тех пор проживала в Югоосетинской автономной области, что с лихвой перекрывает минимальные требования закона – постоянное проживание с 1987 года.

Поэтому, если следствие не располагает неопровержимыми доказательствами ее борьбы против государственного строя или не располагает ее заявлением об отказе от югоосетинского гражданства, то по югоосетинскому законодательству она всегда являлась гражданкой РЮО и ни в каких процедурах приема в гражданство на общих или упрощенных основаниях не нуждается.

Соответственно, если после провозглашения независимости власти не могли взять под контроль Ленингорский район и выдать ей паспорт, то в этом нет вины Тамары. Никто не вправе ее лишать гражданства, читаем пункт 3. статью 4. конституционного закона «О гражданстве» – «Принципы гражданства Республики Южная Осетия и правила, регулирующие вопросы гражданства Республики Южная Осетия»:

«Гражданин Республики Южная Осетия не может быть лишен гражданства Республики Южная Осетия или права изменить его».

Следующий вопрос: что делать со вторым грузинским гражданством местных жителей?

Его регулирует Статья 6. закона «Двойное гражданство»:

«2. Гражданин Республики Южная Осетия, имеющий также гражданство иностранного государства, рассматривается Республикой Южная Осетия только как гражданин Республики Южная Осетия.

3. Граждане Республики Южная Осетия, имеющие также иное гражданство, не могут на этом основании быть ограничены в правах, уклоняться от выполнения обязанностей или освобождаться от ответственности, вытекающих из гражданства Республики Южная Осетия».

Так эта история выглядит с точки зрения Конституции Южной Осетии.

Единственное белое пятно в этой истории – мотивы следствия.

По утверждению Тамары Меаракишвили, прокурорские их от нее не скрывали. Первым из них было желание избежать ответственности за незаконное уголовное преследование на протяжении шести лет, включая персональную ответственность сотрудников и возмещение ущерба за незаконное преследование.

История громкая, она затрагивает судьбы тысяч граждан республики, ставит принципиальные вопросы относительно внутреннего обустройства Южной Осетии. Поэтому без гаранта Конституции здесь не обойдется. Ему расставлять приоритеты в этой истории.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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