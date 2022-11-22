Обзор грузинской прессы

«В последние годы США выделили более 6 миллиардов долларов на помощь Грузии: тысячи грузин отправились в Америку для участия в программах обмена и десятки тысяч местных военных были обучены защите территории страны. Помощь США способствует демократическому правлению, верховенству закона и экономическому росту», – заявила помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид на прошедшем на прошлой неделе заседании комитета Сената США по международным делам, посвященном внешней политике на Кавказе, отметив при этом, что в Грузии наблюдается «демократический откат». Более того, несмотря на оказываемую Грузии помощь, некоторые политические группы, состоящие в тесной связи с правительством, несправедливо критикуют посла США Келли Дегнан и тем самым подрывают партнерство двух стран, отметила Донфрид в своем выступлении. О том, что означают эти заявления для Грузии, газета «Квирис палитра» поговорила со старшим научным сотрудником грузинского Фонда стратегических и международных исследований Георгием Бадридзе:

«Невероятно, но в правящей партии много совершенно необразованных людей, которые не осознают последствий того, что говорят. Когда вы нападаете на посла США, вы, несомненно, нападаете на страну, которую он представляет. Госпожа Дегнан – официальное лицо, представляющее государственную политику (США), и до сих пор не совершала никаких своевольных действий. На мой взгляд, у нас есть все основания считать, что эта власть перешла от имитации прозападничества к откровенной антизападной риторике. Все реже высокопоставленные государственные политики говорят о приверженности западному курсу, чаще слышатся нападки на Запад и наших партнеров, что обнажает реальную природу этой власти», – говорит Бадридзе.

На призывы к проведению демократических реформ грузинские власти отвечают обвинениями в том, что от них требуют открытия второго фронта, продолжает политолог, а это свидетельствует о категорическом нежелании правительства проводить реформы, которые приблизили бы Грузию к западным институтам.

«К счастью для нас, адекватной реакции Запада на все это пока не было. Несмотря на совершенно неприемлемое поведение правительства, Америка и Евросоюз продолжают поддерживать Грузию, в том числе и финансово… Они считают, что жесткая реакция затронет подавляющее большинство населения Грузии, и дают шанс правительству отказаться от конфронтации с надежными партнерами. Однако позиция правительства становится все более жесткой, и трудно сказать, как долго Запад еще будет терпеть», – заявил Георгий Бадридзе в интервью газете.

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«Необходимо быть внимательными, этот сезон будет самым страшным», – заявила представитель Тбилисской инфекционной клиники Марина Энделадзе в интервью радио «Фортуна». В Грузии уже распространен новый подштамм коронавируса, также циркулируют респираторный вирус, аденовирус и парагрипп (инфекционные заболевания), сообщает инфекционист.

«В последние годы вирусные инфекции не были так распространены. Это, вероятно, было связано с тем, что мы соблюдали меры предосторожности во время распространения ковида, они помогали обезопасить себя и от гриппа. Сейчас мы уже не так осторожны, поэтому и увеличилось количество простудных заболеваний. Хорошо, если вы уже сделали прививки (от сезонного гриппа). Нужно отметить и то, что болезни длятся дольше. У меня есть пациент, у которого уже месяц продолжается кашель», – говорит Марина Энделадзе.

Инфекционист призывает общество на время вернуться к ношению масок в людных местах, соблюдать гигиену. Необходимо также укреплять иммунитет с помощью средств, которые должен назначить непосредственно врач. И самое главное: «Те, у кого наблюдаются даже незначительные симптомы респираторных заболеваний, должны воздержаться от общения с окружающими», – напоминает инфекционист.

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Историческая победа сборной Грузии по регби над командой Уэльса. В последнем тестовом матче ноября «лелос» обыграли на выезде валлийцев со счетом 13:12. Это уже вторая победа грузин над командой, выступающей в кубке Шести наций, 10 июля текущего года «борджгалоснеби» (так называют членов сборной Грузии) выиграли тест – матч у национальной команды Италии. Совсем недавно это казалось невыполнимой задачей, однако это не повод считать, что Грузию включат в турнир, пишет журналист информационного интернет-агентства sportall Важа Кунтелия:

«Что касается «Шести наций», нас не включат в турнир, даже если мы обыграем их всех. Это закрытый турнир с закрытой системой, построенной лишь на финансовых, а не на спортивных принципах, и ее руководителей мало волнует развитие регби. Зато, если мы будем по два раза в год встречаться с большими командами, сможем значительно повысить свой уровень».

Что касается непосредственно матча, – по завершении игры капитан сборной Уэльса Джастин Типурик заявил:

«Я разочарован результатом. Во втором тайме мы ничего не смогли сделать. Грузины были лучше нас. Проигрывать им неприятно, но они максимально использовали свои шансы и сумели победить. В сборной Грузии физически крепкие регбисты, и, когда они подходят близко к линии, их становится сложно остановить».

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