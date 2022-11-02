Связанные с «Грузинской мечтой» депутаты движения «Сила народа» не стали в своем очередном письме уделять излишнее внимание послу и посольству США в Грузии. На этот раз под прицелом оказались либеральная идеология и ее последователи. Они, по утверждению «Силы народа», создают угрозу стране, поскольку добиваются вхождения в ЕС ценой легализации однополых браков и потери грузинской идентичности. Критики нашли в письме сходство с приемами российской пропаганды.

О своих обидах на посла США Келли Дегнан и на посольство вообще депутаты «Силы народа» не забыли. Напротив, новое письмо начинается с напоминания, как они оскорблены отсутствием ответа американского дипломата на их публичные вопросы. А они касались второго фронта, который намереваются, по их мнению, открыть США в Грузии после Украины, их желания сменить власть «Грузинской мечты» и вернуть «Нацдвижение» к власти, поддержки антигосударственной, по их словам, деятельности финансируемых посольством США НПО. Видимо, для депутатов, покинувших «Грузинскую мечту», но не парламентское большинство, показалось недостаточным опровержения посла Дегнан и негативная реакция представителей Госдепа США, ЕС И НАТО на антизападную риторику «Силы народа».

На этот раз в возникшем из недр партии власти движении решили сконцентрироваться на либеральной идеологии и ее последователях. Которые, по мнению авторов письма, «самые радикальные во всем мире и, в том числе, в Грузии».

«Их единственная цель в Грузии – «деродинизация» и опустошение грузинского общества от национальных и христианских ценностей», – говорится в письме.

Далее «Сила народа» народа утверждает, что либералы грубо борются с грузинскими традициями, с православной церковью, и развивает мысль о том, что грузинам для вхождения в ЕС, возможно, потребуется отказаться от национальной идентичности и согласиться на многое из того, что перечислил один из депутатов «Силы народа» Гурам Мачарашвили в эфире ОВГ:

«Грузинское общество приняло решение о вхождении в европейскую семью на основе тех реальных европейских ценностей, которые совместимы с грузинскими. А не с теми псевдоценностями, которые сейчас представляются псевдолибералами в грузинском обществе. К примеру, если ты не за проведение прайда (шествия) на проспекте Руставели, не сторонник узаконивания однополых браков, свободы смены пола несовершеннолетних, то ты не будешь членом европейской семьи. Это неправильно, и я бы даже сказал, что это против самих европейских ценностей».

«Сила народа» обещает уличать в будущем радикальных либералов.

«Все это созвучно с риторикой прорусских групп в Грузии и с российской пропагандой», – говорит Софо Гелава, специалист по исследованию дезинформации в НПО «Атлантический совет – Грузия». Для Софо Гелава даже формальная грань между «Грузинской мечтой» и «Силой народа» давно уже стерта, и это вызывает у нее еще большие опасения по поводу сегодняшнего письма.

Борьба с либералами, запугивание граждан потерей идентичности - излюбленный конек российской пропаганды, ему следуют многие годы пророссийские силы в Грузии, говорит Софо Гелава:

«Все то, что мы прочитали в этом заявлении, – традиции, религиозная, гендерная идентичность, то что ЕС – чужая среда для грузинских традиций и что якобы ЕС навязывает нам неприемлемые для нас ценности. Эти темы актуальны для пророссийской дезинформации в Грузии исходя из консервативных, традиционных предпочтений общества. При этом такой нарратив, используемый этой политической силой, содержит фактические неточности. Например, что якобы ЕС заставляет нас узаконить гей-браки или принимать мигрантов, которые создадут угрозу грузинской идентичности. Одно время утверждали, что якобы в ЕС узаконен инцест. Проблема в том, что все эти вопросы не опираются на факты, потому и расцениваются нами как дезинформация».

– К такой дезинформации раньше прибегала пророссийская партия Ирмы Инашвили «Альянс патриотов», – проводит параллели менеджер программ по евроинтеграции фонда «Открытое общество – Грузия» Вано Чхиквадзе. По его мнению, таким образом власти в лице «Силы народа» готовятся к оценке Брюсселя в конце года итогов выполнения Грузией 12 рекомендаций для получения страной статус кандидата:

«Если ответ будет положительным, то тогда они (власти и «Сила народа») отступят чуть назад. Если ответ будет отрицательным, тогда они постараются во всем обвинить ЕС и даже прибегнуть к таким методам дезинформации. Этому и служит вся эта антизападная риторика, это часть большой игры, которую затеяли «Грузинская мечта» и якобы отдельная от нее «Сила народа». Они затеяли плохую, нежелательную и, я бы сказал, немного опасную игру».

Все больше наблюдателей сомневаются, что до конца года «Грузинская мечта» выполнит рекомендации Брюсселя, потому сегодняшнее письмо «Силы народа» для многих стало поводом предположить, что власти готовят общественное мнение к негативным результатам и ради этого готовы разыграть антиевропейскую карту.

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