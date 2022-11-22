Прозрачность и непредвзятость при избрании омбудсмена – одна из 12 рекомендаций Еврокомиссии, от выполнения которых зависит предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС. Первый этап собеседования на пост Народного защитника завершен, теперь слово за парламентом.

В шорт-лист по результатам собеседования вошли 15 кандидатов. Накануне парламентский комитет по защите прав человека поддержал всех, кто прошел собеседование.

Нынешние выборы омбудсмена проходят по новой схеме. Ведущие политические силы не выдвигали свои кандидатуры, подавляющее большинство из них правозащитники, выдвинутые со стороны НПО. На первом этапе оценкой профессиональных и иных навыков занималась специальная комиссия. Пока известно, что на последнем заседании оценочной комиссии исполняющий обязанности заместителя омбудсмена Георгий Бурджанадзе набрал больше всех – девять голосов, а другой кандидат, Ана Абашидзе – глава НПО «Партнерство за права человека», получила семь голосов. Оба являются выдвиженцами от неправительственного сектора. Третий кандидат от НПО Нази Джанезашвили не пришла на собеседование и была снята с дистанции большинством голосов, хотя и не снимала своей кандидатуры, как это сделали еще три кандидата.

Впрочем, как говорит Екатерина Цимакуридзе, председатель правления «Индекса демократии» – члена аттестационной комиссии, теперь решающее слово за депутатами. По ее словам, в ходе предварительного отбора основными критериями были независимость и опыт работы в сфере прав человека:

«Был явный дисбаланс между кандидатами. Несколько человек проявили высокий уровень компетентности и независимости, но это не скажешь об остальных. Несколько кандидатур отвечают всем критериям, и, если политики достигнут консенсуса, соглашения по новому омбудсмену можно будет достичь. К сожалению, последние действия правящей команды, которая сделала многое для дискредитации неправительственного сектора, не дают оснований надеяться, что все пройдет гладко».

На сегодняшний день ни одна сила в парламенте не обладает достаточным количеством мандатов для избрания Народного защитника, для этого необходимо 90 голосов. Парламентарий Яго Хвичия предложил большинству и оппозиции свой рецепт решения проблемы – проголосовать за него. Свое предложение депутат в минувшую пятницу мотивировал тем, что ни один из других кандидатов не сможет заручиться абсолютной поддержкой депутатского корпуса.

«Я хотел бы попросить и правительство, и оппозицию, и премьер-министра вместе с командой поддержать меня на должности государственного защитника и таким образом выполнить один из 12 пунктов. Не потому, что вы поддерживаете меня, а потому, что в данном конкретном случае я могу быть ключом к достижению консенсуса. Также я могу обеспечить сотрудничество с парламентом вместо конфронтации», – подчеркнул Хвичия.

По словам Екатерины Цимакуридзе, подобный подход неприемлем:

«Кто-то может сказать: подумаешь, политик, главное, чтобы он защищал права человека! Но это не совсем так. Как политик, он отражает интересы конкретной партии, и мы не знаем, как он поступит в той или иной ситуации. Защиту прав человека нельзя смешивать с политикой, и нельзя подгонять этот вопрос под интересы политиков. Функция Народного защитника состоит как раз в том, чтобы защищать граждан от политиков, таковы международные стандарты».

На этом этапе оппозиция требует начать переговоры по кандидатуре Народного защитника. Как напомнил зампредседателя фракции ЕНД Леван Бежашвили, назрела необходимость начала консультаций между депутатскими группами по кандидатуре Народного защитника. Времени остается не так уж много, напомним, срок полномочий нынешнего Народного защитника Нино Ломджария истекает 8 декабря. Согласно регламенту, парламент должен проголосовать за нового омбудсмена до 1 декабря.

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