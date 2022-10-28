Парламент Грузии продолжает отбор на пост Народного защитника Грузии. По мнению действующего омбудсмена Нино Ломджария, чрезмерная предвзятость большинства «Грузинской мечты» к кандидатам свидетельствует о том, что партия власти не желает видеть на этом посту независимого человека. С заявлениями по поводу этого процесса выступили и политики.

Прозрачный процесс избрания омбудсмена – одна из 12 рекомендаций Еврокомиссии, от выполнения которых зависит предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС.

Полномочия действующего Народного защитника истекают в декабре этого года. В связи с этим правящая «Грузинская мечта» разработала принципиально новый порядок избрания омбудсмена, в котором не будет выдвигать свою кандидатуру. Часть оппозиционных групп в парламенте тоже заявили, что не представят своих кандидатов.

Сегодня на должность Народного защитника Грузии претендуют 19 кандидатов, подавляющее большинство из них правозащитники, выдвинутые со стороны НПО. Восемь из них уже были заслушаны в профильных комитетах парламента. В ходе отбора наблюдатели отметили чрезмерно жесткие вопросы представителей «Грузинской мечты» к кандидатам и претензии к ним даже по поводу критических публикаций в соцсетях.

По мнению действующего омбудсмена Нино Ломджария, претензии к критическим постам в адрес власти в сети Facebook со стороны членов «Грузинской мечты» являются не чем иным, как дрейфом в сторону авторитаризма.

«Отбор кандидатов служит посланием каждому, что, если он когда-нибудь решит занять какую-либо значимую должность, ему припомнят даже самые безобидные критические заявления. Избрание человека на должность общественного защитника, который совершенно равнодушен, я бы сказала, стерилен к текущим событиям, в том числе политического характера, и никогда не имел своего мнения, которое он хотел бы высказать публично, является очень опасным явлением», – сказала Ломджария в эфире телеканала «Palitra News».

В оппозиции согласны с этими доводами. Излишняя предвзятость, проявленная в отношении кандидатов, служит напоминанием тому, что главным критерием для «Грузинской мечты» является отсутствие у кандидата собственного мнения, заявил журналистам депутат от «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе:

«Грузинская мечта» не заинтересована в выборе независимого профессионального омбудсмена, опытного в области прав человека. Людей просят отвечать за сделанные в детстве посты в соцсетях, контролируя свободу выражения мнений, это делается с целью дискредитации кандидата на пост омбудсмена. Это является очень опасным сигналом, потому что в будущем, если кто-то захочет участвовать в каких-либо конкурсах, он должен воздерживаться с детства от независимых суждений, потому что ему припомнят политики».

Со своей стороны, в партии власти говорят, что не хотят повторения примера Нино Ломджария, которая подвергала критике те или иные решения власти, как, например, было во время событий 5 июля 2019 года. По мнению депутата от большинства Георгия Кахиани, Народный защитник должен делать заявления в рамках правового контекста и не должен вписываться в нарратив конкретных политических групп.

«Я бы сказал, что в какой-то степени этот критический фон в отношении кандидатов был создан ее (Ломджария) неправильным поведением – в последнее время мы часто видели политические акценты в ее заявлениях, было ясно, что это четко вписывалось в повестку дня оппозиционных радикальных групп. Государственный защитник должен быть политически нейтральным и подчиняться закону, принимать решения в соответствии с Конституцией и правами человека. Его чрезмерная вовлеченность в политику имеет определенные последствия», – подчеркнул Кахиани.

А по мнению главы неправительственной «Ассоциации молодых юристов» Ники Симонишвили, истинной целью власти является срыв голосования по кандидатурам:

«Целью «Грузинской мечты» является не избрание достойного кандидата на пост омбудсмена, а выполнение программы нападок на «неприемлемых» кандидатов. Если не будет избран омбудсмен, что принизит роль института, то исполнять обязанности будет заместитель Нино Ломджария. А проблема в том, что этот человек не будет избран с такой высокой легитимностью, от которой выиграл бы назначенный государственный защитник. Вторая проблема заключается в том, что это невыполнение одной из рекомендаций ЕС, и тогда правительство начнет обвинять оппозицию и неправительственный сектор в том, что они не сотрудничали с большинством».

До окончания отсева кандидатур остается около двух недель. После собеседований будет отобрано семь кандидатов, одного из которых должен утвердить парламент. Полностью процесс завершится к середине ноября.

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