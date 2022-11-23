В Абхазии объявили о создании новой «широкой политической платформы»

В самопровозглашенной республике Абхазия сегодня, 22 ноября прошло собрание общественных и политических сил. Во встрече, в частности, приняли участие лидеры оппозиции и общественные деятели.

Участники собрания приняли манифест, в котором объявили о создании новой «широкой политической платформы». Они критикуют абхазские власти, которые, как говорится в документе, публично заявляют, что «народ Абхазии не в состоянии поддерживать собственный суверенитет, и поэтому должен поделиться своими природными, территориальными, энергетическими и иными активами».

«Именно так мы воспринимаем договоренности правительства по передаче в иностранную собственность части территории Пицунды, законодательных инициатив по отчуждению энергетической системы страны, проведению антинародных законов, объявляющих граждан Абхазии иностранными агентами, полное отсутствие собственной повестки во внешней политике, демографии, фактическую остановку процесса репатриации, игнорирование реального положения дел в армии», – сказано в манифесте.

Представители общественных и политических сил уверены, что отсутствие реформ в современном мире «подвергает страну и народ опасности, отставание в развитии несет угрозу не только суверенитету, но и ставит под угрозу само существование абхазского народа».

«Складывается ощущение, что правящий политический класс потерял веру в осуществимость Абхазского государственного проекта и намерен лишь формально поддержать его на плаву за счёт продажи общенародных активов.

Со всей ответственностью заявляем: мы не допустим осуществления подобного плана! Мы категорически не согласны с тезисом о неспособности нашего народа решать проблемы и убеждены в том, что люди, продвигающие такие подходы и взгляды, не имеют морального права управлять страной, в народ которой они не верят и в котором пытаются культивировать комплекс неполноценности», – сказано в манифесте.

«Объявляем о формировании широкой политической платформы, объединяющей новое поколение политиков и общественных деятелей. Наши цели: сохранение национальных активов, реформирование политической системы, приход во власть нового поколения, развитие Абхазии как суверенного, современного демократического государства», – говорится в документе.