Сегодня в конференц-зале тургостиницы «Интер-Сухум» состоялся съезд нового гражданского объединения «Собрание общественно-политических сил». Позавчера один из организаторов съезда, представитель политической партии «Айнар» Адгур Лагвилава пояснил аудитории «Эха Кавказа», что это будет попытка объединить не только оппозиционные силы (у них уже есть свой блок), но и общественных деятелей и организации, которые напрямую политикой не занимаются. У них всех есть, однако, сходные взгляды по вопросам энергетики, госдаче «Пицунда», отрицательная позиция по вопросу продвижения закона об иностранных агентах.

И, действительно, в выступлениях ораторов на съезде звучали как привычные оппозиционные обвинения в адрес властной команды, так и выражение недоверия в адрес и власти, и оппозиции, что было весьма необычно для массовых мероприятий в Абхазии.

Так, лидер общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба, заметивший вначале, что еще вроде совсем недавно он оказывался самым младшим оратором на подобных съездах, а сейчас, пожалуй, уже самый старший, сказал:

«Эта система, которую с большим энтузиазмом создавал Владислав Ардзинба и его соратники, оказавшись в руках, скажем прямо, не лучших остатков советской номенклатуры, с мышлением автономной республики, прогнила насквозь. Я не могу привести вам, уважаемые сограждане, ни одного примера в мире успешного государства, которое основано на интригах, на коррупции, непотизме, когда не работают социальные лифты, когда у простого крестьянина, имеющего даже потрясающие умственные способности, нет никакого шанса пробиться наверх…»

Но окончил он свое большое выступление убежденными словами:

«Абхазия воспрянет. Как говорится, нет тьмы более беспросветной, чем тьма предрассветная».

А вот фрагмент из выступления Адгура Лагвилава:

«В мире существуют прецеденты таких стран, как Косово, Палестина, Тайвань, которые также не всеми странами признаны, не являются членами ООН, но их много стран признают и их документы многими странами признаются. Поэтому мы считаем, что вместо стенаний по поводу блокировки российских паспортов, выданных в Абхазии, мы должны вести активную работу по признанию наших абхазских национальных документов. Изоляция, точнее, самоизоляция, отсутствие самостоятельности в принятии решений, заявления о делегировании суверенитета, лоббирование закона об иностранных агентах – все это встраивается в концепцию Грузии об оккупированных территориях. Мы должны не делиться суверенитетом, мы должны наш суверенитет укреплять».

Представительница молодежного движения #ҲАРАҲПИЦУНДА Алиса Агрба заявила:

«Сегодня наше общество как никогда разрозненно. На это есть объективные причины, безусловно. Народ устал от нестабильности, от смены власти в результате насильственных действий. Это подорвало доверие как к власти, так и к оппозиции».

Неожиданный пример из мировой политики привела Эльвира Гвазава, представленная как дочь ветерана Отечественной войны народа Абхазии:

«В Англии избранный парламентом премьер-министр удержался у власти всего 47 дней. Так почему они сменили ее? Причина очень банальная: не выполнила предвыборные обещания, не смогла решить проблемы в экономике. Без всяких революций и потрясений она ушла в отставку. Избран новый глава исполнительной власти, не надо ждать пять лет. Время – самое дорогое. Представляете, если бы Лиз Трасс говорила: «У меня впереди еще три года»… Вот еще одно преимущество парламентско-президентской формы правления».

Выступление юриста Саида Гезердава было главным образом посвящено ситуации с абхазско-российским межправительственным соглашением по госдаче «Пицунда».

В обращении, принятом съездом, сказано:

«Объявляем о формировании широкой платформы, объединяющей новое поколение политиков и общественных деятелей. Наши цели: сохранение национальных активов, реформирование политической системы, приход во власть нового поколения, развитие Абхазии как суверенного, современного демократического государства».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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