Президент Абхазии Аслан Бжания выступил перед абхазской общественностью с отчетным докладом о проделанной работе. Своими впечатлениями о докладе президента поделился экономист Ахра Аристава, он не увидел ни глубоко анализа проблем, ни предложений выхода из кризиса.

– Сегодня президент Абхазии Аслан Бжания выступил перед общественностью с отчетным докладом. Какое впечатление на вас произвел этот доклад?

В выступлении президента я не увидел глубины проблем и не увидел перспектив решения всех этих проблем

– Впечатление недоговоренности, президент как бы не все сказал. Ну, например, почему возникла такая крайне тяжелая кризисная ситуация в энергетике? Мы помним постановление правительства по майнингу, и с его стороны были правительству поставлены задачи, и вопрос ставился так, что могут быть и уволены люди. Второе: в выступлении президента я не увидел глубины проблем и не увидел перспектив решения всех этих проблем и методов их решения. То есть не предложены серьезные, глубокие перемены.

– А какие проблемы обозначил в своем докладе президент?

– Президент говорил о стандартных проблемах в экономике, в энергетике, в обеспечении безопасности на дорогах, все эти проблемы давнишние, наболевшие, но должно быть ясное понимание того, что невозможно, не реформируя ту же службу ГАИ, кардинально изменить ситуацию, так не получится. Вот это понимание глубины проблем не прозвучало.

– Ахра, в докладе президента что-нибудь было сказано о планах правительства, руководства Абхазии проводить какие-то реформы?

Тариф поднимается для того, чтобы решать проблемы в энергетике, а получается, что они поднимают тариф, чтобы инвестор заработал, что ли? Собираемость не улучшилась, но они считают, что надо поднимать тариф еще

– Нет, ничего об этом не было сказано. Было сказано, что надо поменять законодательство по энергетике, было сказано, что нужен инвестор, но это – не реформы. Это просто скинуть проблемы с плеч государства на плечи инвестору. Допустим, я поддерживал поднятие тарифа на услуги, оказываемые госкомпанией «Черноморэнерго», с 40 копеек до 90 копеек, потому что льготный тариф фактически не работает. Тариф поднимается для того, чтобы решать проблемы в энергетике, а получается, что они поднимают тариф, чтобы инвестор заработал, что ли? Зачем тогда было поднимать тариф сейчас? Собираемость не улучшилась, но они считают, что надо поднимать тариф еще. Я в этом не вижу смысла, если не реформировать госкомпанию, не сделать ее прозрачной, не обеспечить приборами учета население. Надо проводить глубокую реформу. И если сегодня те же российские специалисты сказали, что каждый год надо вкладывать от полутора до двух миллиардов рублей в энергетику, то для того, чтобы собрать эту сумму, тариф три рубля точно не нужен. При тарифе три рубля и потреблении три миллиарда киловатт получается сумма девять миллиардов рублей. Зачем у населения Абхазии отнимать девять миллиардов, если остаточно двух миллиардов? Я вот эти вещи не понимаю.

– Та проблема, которую вы сейчас подняли, нашла какое-то отражение в отчете президента?

– Он озвучил, что надо жить, как во всем мире, и поднимать тариф, но это не аргумент. Мы живем в комфортной зоне, плюс у нас достаточно большое участие в ИнгурГЭСе, но мы потребляем больше, чем миллионный город. Значит, надо решать вопросы учета и надо нанимать тех людей, которые могут эти вопросы решать, которые профессионалы в своем деле.

– Помимо энергетики, что еще в отчете президента привлекло ваше внимание? О каких экономических достижениях говорил президент?

Не было предложений, как сделать так, чтобы граждане были соучастниками процесса строительства государства. Получается, что власть сама по себе, а народ сам по себе

– Достижений я там особенно никаких не вижу, он просто отстаивал позицию, что инвесторы выгодны, приводились цифры платежей в бюджет, например, 12 миллионов рублей… Но это не те суммы, о которых надо говорить на столь высоком уровне. Нашей стране нужны уже сегодня плюс семь-восемь миллиардов рублей в бюджет, их нам не хватает, и надо эти вопросы решать. Как этого достичь, тоже озвучено не было. И самое главное, что не было предложений, как сделать так, чтобы граждане были соучастниками процесса строительства государства, чтобы они чувствовали, что они участвуют в этом. Получается, что власть сама по себе, а народ сам по себе. И народу просто рассказали, что инвесторы что-то вложили, и это хорошо, в энергетике тоже нужны инвесторы, и это тоже хорошо, но такая политика не имеет успеха и не будет иметь успех.

– Отчет о проделанной работе как бы вы оценили?

Инструменты развития, реформы, перемены обществу не предлагаются. Правительство закрытое, оно просто рассказывает народу, что оно делает, но при этом народ не имеет доступа ни к какой информации

– Положительным его никак не назовешь ни по тем же цифрам в экономической части, ни по росту бюджета, ни по росту экономики, реального сектора, экспорта, мы видим, что по всем параметрам мы стоим на месте. Инструменты развития, реформы, перемены обществу не предлагаются. Я не могу назвать это успехом. Правительство закрытое, оно просто рассказывает народу, что оно делает, но при этом народ не имеет доступа ни к какой информации. И народ не привлекается к участию в строительстве государства, естественно, результатов не будет. Только Гагра имеет хороший результат, кратный рост бюджета Гагры. Все. Ни правительство, ни одна администрация района, больше ни у кого нет таких результатов. А результаты могут быть кратные, исходя из опыта других стран, когда у граждан есть инструменты прямого участия в строительстве государства. Бюджет страны где-то вывешен? Россию критикуем, а российский проект бюджета везде вывешен, его заранее можно обсуждать. А у нас это называется закрытость. Второй вопрос, тоже важный момент, с одной стороны, глава государства говорит, что мы не можем самостоятельно реформировать энергетический комплекс, а с другой стороны, правительство закладывает 1 млрд 700 млн рублей дефицита и при этом ни энергетику, ни оборону, ни образование, ни здравоохранение в необходимом объеме не финансирует. Возникает вопрос: а зачем тогда создавать такой дефицит? Куда пойдут деньги? Никому не понятно, а людям говорят, что мы не можем самостоятельно свои проблемы решать. Противоречий очень много.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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