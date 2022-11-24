Европарламент утвердил непризнание паспортов РФ, выданных в Сухуми и Цхинвали

Европейский парламент утвердил решение не признавать паспорта и другие проездные документы, выданные Россией «в незаконно оккупированных регионах Украины и Грузии». Об этом сообщается на официальном сайте Европарламента.

Речь идет, в частности, о запрете на выдачу виз. За соответствующее предложение проголосовал 531 депутат, 7 выступили против, еще 34 воздержались.

Европарламент отмечает, что решение не затронет граждан, которые спасаются от конфликта в Украине – они по-прежнему смогут въехать в ЕС по гуманитарным соображениям.

Как сообщалось ранее, в ЕС согласовали решение не признавать российские документы, выданные в аннексированных Россией регионах Украины, а также в самопровозглашенных республиках – Абхазии и Южной Осетии.

Возможный запрет российских паспортов может сказаться на работе международных и неправительственных организаций в Абхазии – в частности, на проектах, которые финансирует Брюссель. Об этом заявил глава абхазского МИДа Инал Ардзинба.