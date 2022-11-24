Саммит Организации Договора о коллективной безопасности в Ереване прошел в скандальной атмосфере. На улице участников саммита ждали протестующие, а на самом саммите критический настрой поддержал сам премьер-министр Армении Никол Пашинян, который отказался подписать итоговой проект декларации.

Саммит ОДКБ в Ереване завершился скандалом: премьер-министр Армении Никол Пашинян демонстративно отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ. Армению не устроила позиция организации по отношению к армяно-азербайджанскому конфликту. Ереван ожидал военной поддержки со стороны блока и четкой политической оценки азербайджанской агрессии. Однако его предложения по тексту не были приняты участниками саммита.

В итоге премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ. Поначалу армянская сторона предложила поправки к документу, но натолкнулась на прохладную позицию президента Беларуси: «Мы решили не принимать эти два пункта, не углубляться в них», – заявил Александр Лукашенко, принимающей председательство в ОДКБ от Армении, на заключительной встрече глав государств в расширенном составе.

«Отсутствие четкой политической оценки ситуации может означать не только отказ ОДКБ от союзнических обязательств, но и может интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет для дальнейшей агрессии против Армении. А это противоречит не только букве, но и духу и смыслу основополагающих документов ОДКБ. Поэтому, исходя из этого, уважаемые коллеги, на данный момент я считаю, что представленный к подписанию проект декларации недостаточно доработан, и в данном виде, со всем уважением, я не готов подписать эти документы», – цитируют Пашиняна армянские СМИ.

Несмотря на то, что декларация - это сугубо протокольный документ, его отсутствие говорит о серьезных разногласиях среди членов организации, говорит политолог Георгий Гобронидзе:

«Мне понятно разочарование Армении по поводу поведения России и других членов ОДКБ. По итогам недавних боестолкновений, по утверждению армянской стороны, Азербайджан занял более 100 кв. км ее территории. Члены организации не только не признали этот факт, но и предложили Армении самостоятельно заняться демаркацией границ и дипломатическим урегулированием конфликта. Это вызвало серьезное раздражение общественности в Армении. Отсюда и демарш Пашиняна».

Сам саммит прошел на фоне акций протеста. По информации Армянской службы Радио Свобода, участники акций 23 ноября протестовали не только против визита Путина и Лукашенко, но и требовали выхода Армении из ОДКБ. По меньшей мере, четверо протестующих были арестованы.

Как полагает Георгий Гобронидзе, несмотря на спорадические протесты, Россия остается для Армении стратегическим партнером номер один, и говорить об изменении статус-кво несерьезно. Об этом свидетельствуют сегодняшние примирительные заявления президента РФ Путина на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване, где он отметил, что отношения «России и Армении носят союзнический характер, имеют древние и глубокие корни».

По мнению политолога, происходящее свидетельствует о том, что по большему счету Армения пока не готова к кардинальному пересмотру отношений с Россией, несмотря на демонстративно нейтральный подход последней.

«Заинтересованность и усиление роли медиатора со стороны западных стран в урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией налицо. Контакты между руководителями Армении и Азербайджана состоялись как в ЕС, так и в США, это тревожит Россию, поэтому ее лидер Владимир Путин сегодня пытался в Ереване максимально задобрить Пашиняна. Впрочем, на фоне укрепления военных и экономических связей России с Азербайджаном все это выглядит малопродуктивным – все помнят меморандум, подписанный Путиным с президентом Азербайджана Алиевым, об установлении партнерских отношений. Пока рано говорить об изменении внешнеполитического вектора Армении, однако факт, что лидер Армении Пашинян пытается диверсифицировать внешнюю повестку дня», – говорит Гобронидзе.

При этом у Кремля остается все меньше возможностей влиять на своих «союзников» – экономическое положение ухудшается, армия Путина увязла в кровопролитной войне в Украине. Все это свидетельствует о том, что России все тяжелее будет диктовать свои условия с позиции силы, заявил политолог.

Впрочем, в Кремле и сегодня отрицали наличие проблем в этой области. Там лишь признали определенные разногласия по определенным моментам, которые не позволили подписать документ вчера. «Но это не значит, что каким-то образом это ставит под угрозу существование ОДКБ», – заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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