Алиев отказался от встречи с Пашиняном при участии Макрона

Встреча лидеров Армении и Азербайджана, которая должна была пройти в Брюсселе 7 декабря, не состоится. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Встреча в Брюсселе должна была состояться 7 декабря. Но вчера Хикмет Гаджиев (помощник президента – ред.) меня проинформировал, что с ним связались из офиса (президента Европейского Совета) Шарля Мишеля и проинформировали, что премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился на встречу только при условии участия в ней президента Франции Макрона. Это означает, что эта встреча не состоится», – сказал Алиев.

Азербайджанский лидер добавил, что Франция не может принимать участия в мирном процессе.

«Менее чем через неделю после встречи в Праге президент Франции Макрон в своем интервью раскритиковал Азербайджан и обвинил нас в том, чего мы не совершали. После этого последовала всем известная резолюция Сената Франции, которая является абсолютно неприемлемой и оскорбительной. Вслед за этим ожидается, что Национальная Ассамблея Франции примет еще одну антиазербайджанскую резолюцию. Была попытка Франции атаковать нас через саммит Франкофонии. Это неприемлемо, так как Франкофония является гуманитарной организацией», – сказал он.

Ранее Алиев говорил, что из резолюции саммита Франкофонии, который прошел в Тунисе, удалили «антиазербайджанские тезисы».

«У нас есть друзья не только в Движении неприсоединения, но и в Европе. Таким образом, эта антиазербайджанская резолюция является чем-то формальным. Учитывая все это, понятно, что Франция не может принимать участия в мирном процессе. И это не наша, а их вина, так как ни США, ни Россия никогда на официальном уровне не принимали чью-то сторону. Это означает, что встреча 7 декабря не состоится. И мы будем рассматривать другие альтернативы. Посмотрим, кто будет выполнять роль посредника и на какой платформе», – сказал сегодня Ильхам Алиев на международной конференции «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика».