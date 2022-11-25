До конца года отраслевой комитет парламента Грузии намерен внести изменения в закон «О туризме». Существующие нормы устарели, отмечают в парламенте, и с этим согласны многие представители туристического бизнеса, выступающие со своими рекомендациями.

Действующий закон «О туризме» был принят в Грузии в 1997 году и с тех пор значительных изменений не претерпевал. Впрочем, современные реалии диктуют новые правила, утверждают представители этой сферы бизнеса. Работу над новым законопроектом парламент начал еще два года назад, и сейчас этот процесс вошел в активную фазу. В частности, ведутся консультации с представителями сектора, и уже есть некоторые наработки: к примеру, стороны сходятся во мнении, что туроператоры, гиды, проводники должны проходить официальную регистрацию (получать юридический статус, чего до сих пор не было), сертификация гидов останется добровольной, однако государство будет поощрять тех, кто получит соответствующий диплом, они будут освобождены от платы за вход в государственные музеи и заповедники, и только они будут иметь право работать на определенных туристических объектах (список которых подготовит парламент). Но есть у частного сектора и другие предложения, о которых рассказывает исполнительный директор Ассоциации гидов Грузии Ирина Иванидзе:

«Естественно, знание грузинского языка на полноценном разговорном уровне, знание иностранного языка, на котором гид должен проводить экскурсию. Разговор также шел о необходимости иметь гражданство Грузии или вид на жительство. Речь идет о нескольких проблемных вопросах, в первую очередь – это входит в национальные интересы, которые нарушаются, когда иностранный гид… буду говорить прямо, в искаженном виде подает информацию гостям Грузии. Есть и материальная проблема – заработок, «отобранный» у местного гида. Те суммы, которые туристы с большой вероятностью потратили бы в Грузии, передаются гражданину другого государства, что не приносит выгоды государственному бюджету».

С тем, что в Грузии необходимо ввести подобные ограничения, согласен Давид Хуцишвили – гид с 12-летним стажем. Он проводит пешие походы по лесам, горам и достопримечательностям Сванетии для итальянских туристов, работает с разными компаниями, в том числе и зарубежными, и насчет предложенных изменений у него свое мнение:

«Я встречался с иностранными гидами неоднократно, только обычно мы с группой продолжаем идти своей дорогой, потому ничего не могу сказать насчет их профессионализма. Но местные жители часто говорят, что, к примеру, из России часто приезжают туристы, которых сопровождает гид, приехавший вместе с ними, то есть он и сам гость получается. Во-первых, в тех лесах опасно водить людей, если ты не знаешь каждую тропу. Во-вторых, неизвестно, что этот гид рассказывал туристам о Грузии. Я не говорю, что все гиды должны быть местными гражданами, но они хотя бы должны проходить какие-то курсы, сдавать экзамены».

Экскурсовод Саша Гиоргадзе проводит культурные туры по Грузии для российских туристов, также работает с разными компаниями. Он утверждает, что сами туроператоры стараются нанимать местных гидов, но не всегда:

«Я сам наблюдаю, что появилось очень много иранских компаний, которые используют своих гидов, а не местных. Я знаю, что во многих странах такие нормы почти везде существуют (правила наличия гражданства или вида на жительство). Я считаю, что это правильно, это будет дополнительным контролем всей туристической сферы».

«Эхо Кавказа» сегодня связалось с несколькими туристическими компаниями, однако большинство из них отказываются от комментариев, не уточняя причин. На несколько вопросов ответил Сергей Овсянкин – менеджер и ведущий гид компании MotoHurma, которая проводит мототуры по заповедной Грузии. В Грузию он приехал из России четыре года назад, сейчас живет здесь постоянно. В 2019-м компания открыла первый сезон, но из-за пандемии пришлось свернуть деятельность, которую удалось возобновить в 2021-м, рассказывает он. Сергей – за предложенные Ассоциацией гидов инициативы, приветствует и еще одно правило, которое сейчас обсуждается в парламенте: в рамках законопроекта «О туризме», согласно ему люди, занимающиеся туристической деятельностью повышенной опасности (экстремальным спортом, альпийским трекингом), должны будут пройти обязательную сертификацию:

«В принципе, лицензирование любой деятельности – это хороший шаг, шаг к современному государству и, соответственно, к безопасности деятельности, что немаловажно в туризме».

Между тем в отраслевом комитете парламента Грузии заявляют, что работа над законопроектом будет завершена до конца года, а его рассмотрение и утверждение состоятся на весенней сессии в 2023 году.

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